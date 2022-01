Drohende Insolvenz: „Die Beschäftigten der MV Werften sind die Leidtragenden“

Wismar/Stralsund/Rostock

Frust bei den Schiffbauern in MV, nachdem die MV Werften am Freitagmittag bekannt gegeben haben, dass sie fällige Löhne für Dezember nicht auszahlen können. Nächste Woche solle es Geld geben. „Entweder von der Werft oder jemand anderem.“

Was für eine Aussage, die da kreist. Werften-Boss Carsten Haake tritt vor Journalisten und erklärt: „Wir werden abwarten, wie sich die weitere Entwicklung übers Wochenende zeigt.“ Geld sei da, die Information fehlender Liquidität falsch. Aber: Politik müsse aber handeln, so die Botschaft.

Werftarbeiter zwischen Hoffnung und Resignation

„Die Stimmung und der Glaube, dass es weitergeht, hat sich verschlechtert“, sagt ein Werftler. Ein anderer meint, er rechne wohl eher mit Insolvenzgeld als Lohn. „Das ist wie ein Sterben auf Raten“, erklärt ein Dritter. Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) ist gedanklich schon in der Zukunft nach Genting: Die Stadt kaufe das Werftareal. „Mit den Flächen behalten wir die Kontrolle.“ Im Gespräch: ein maritimes Gewerbegebiet.

Bei der IG Metall schwindet die Hoffnung auf Rettung der Jobs bei den MV Werften. „Die Beschäftigten sind die größten Verlierer in diesem unsäglichen Verhandlungspoker. Nach Monaten der Unsicherheit und der Sorge um den Arbeitsplatz müssen sie jetzt auch noch auf ihr Geld warten“, sagt Bezirksleiter Daniel Friedrich. Gegenseitige Schuldzuweisungen von Regierungen und Genting würden nicht weiterhelfen.

Bundesregierung: Genting-Eigentümer müssen endlich handeln

Deutliche Worte findet Claudia Müller (Grüne), maritime Koordinatorin der Bundesregierung. Bereits vor Weihnachten sei Genting und seinem Eigner ein Paket vorgelegt worden. Dass die Eigentümer bisher nicht bereit seien, selbst mehr Geld zur Rettung der Werften beizusteuern, sei „sehr enttäuschend, denn die Leidtragenden sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.“ Udo Philipp (Grüne), Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, findet ähnlich Worte: Die Eigentümer müssten „ebenfalls einen angemessenen Beitrag leisten.“

Die Landesregierung hält sich nach der schlechten Nachricht noch bedeckt. Hinter den Kulissen werde weiter verhandelt, ist zu hören. „Das ist gegenwärtig eine untragbar bittere Situation für die Beschäftigten vor Ort“, erklärt Finanzminister Heiko Geue (SPD). Die Geschehnisse des Tages zeigten erneut, wie ernst die Lage sei. Geue wiederholt seine Botschaft: „Die Landesregierung setzt sich für den Weiterbau der Global 1 und somit vor allem für den Erhalt der Arbeitsplätze ein.“ Aber der Eigentümer müsse sich bewegen. „Wir brauchen ein deutliches Signal, dass der Investor an die Zukunft des Kreuzfahrtschiffbaus glaubt.“ Gemeint ist Tan Sri Lim, Inhaber vom Konzern Genting Hongkong.

Genting helfen, aber „die Werften den Bach runtergehen lassen“?

Was Geue nicht sagt, steht in internen Nachrichten der Regierung: Man könne doch nicht Geld an den Konzern Genting auszahlen, aber zulassen, „dass die MV Werften den Bach runtergehen.“ Am Montag ist nach OZ-Informationen eine Sondersitzung des Finanzausschusses im Landtag geplant.

Im Landtag prallen kontroverse Positionen aufeinander. „Angesichts der dramatisch zugespitzten Situation erwarte ich, dass die Landesregierung den Werft-Angestellten jetzt endlich die Wahrheit sagt: Genting ist am Ende, die Insolvenz nur noch eine Frage der Zeit“, erklärt Nikolaus Kramer (AfD). Harald Terpe (Grüne) dagegen erklärt: „Das Verhalten von Genting ist beschämend. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sehr gute Arbeit geleistet, und es ist inakzeptabel, dass der Konzern nun beschlossen hat, keine Löhne auszuzahlen.“ Die CDU will lieber nichts sagen.

Ines Scheel, Betriebsratsvorsitzende der MV Werften, gibt sich weiter optimistisch: „Das Geld wird nächste Woche gezahlt – in welcher Form auch immer.“

Von Kerstin Schröder, Ines Sommer, Frank Pubantz