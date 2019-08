Rostock

Sie agieren meist unsichtbar in der Nacht, sind aber für das Leben in der Stadt unverzichtbar: Rund 2750 Rostocker arbeiten in der Reinigungsbranche, halten Schulen, Sporthallen, Büros und Kliniken sauber. Doch diesen Arbeitskräften drohen nun schlechtere Verträge mit weniger Urlaub, gestrichenen Zuschlägen und Arbeit auf Abruf. „Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die ohnehin jeden Euro zweimal umdrehen müssen“, sagt Jörg Reppin vom Bezirksverband MV der Industriegewerkschaft (IG) Bau.

Sollte die schon seit April vergangenen Jahres andauernde Tarifrunde am 15. August erneut keinen Durchbruch bringen, müssten laut der Gewerkschaft auch Firmen und Kunden in Rostock mit Arbeitsniederlegungen des Reinigungspersonals rechnen. Die große Frage ist nun: Bleiben im Streikfall die Schulen dreckig?

„Klar ist: Zu sauberen Gebäuden gehören auch saubere Arbeitsbedingungen“, sagt Reppin und verweist auf 13 000 Angestellte der Branche in ganz Mecklenburg Vorpommern.

Bestandsschutz nur für wenige Verträge

Das Problem: Seit 1. August befinden sich die Reinigungsunternehmen teilweise im rechtsfreien Raum. Der Rahmentarifvertrag für die Branche wurde vonseiten des Bundesinnungsverbandes zum 31. Juli gekündigt – Bestandsschutz haben nur diejenigen Mitarbeiter, die Gewerkschaftsmitglied und bei einem Innungsbetrieb angestellt sind. Nach Beobachtungen der IG Bau würde in der aktuellen Lage seitens der Unternehmen versucht, vielen Mitarbeitern schlechtere Verträge vorzulegen.

„Gerade bei befristeten Verträgen, die auslaufen, werden da beispielsweise nur 20 statt wie bisher 28 bis 30 Tage Urlaub angeboten. Zuschläge für Überstunden oder besondere Aufgaben, wie zum Beispiel die OP-Reinigung, werden eingekürzt oder ganz gestrichen“, sagt Reinhild Klüber von der IG Bau. Sie rät den Arbeitnehmern dringend, diese Verträge nicht zu unterschreiben. „Doch obwohl die Bezahlung nicht besonders gut ist, ist die Angst vor dem Jobverlust hoch“, so die Gewerkschaftsvertreterin.

Lohn reicht kaum für den Lebensunterhalt

Das gilt nicht für Bärbel (* Name von der Redaktion geändert). „Die können mich gerne kündigen, aber das macht das Unternehmen ja nicht, weil sie keine Leute finden“, sagt die Reinigungskraft. „Aber wer will diesen Job denn auch machen?“, setzt sie nach. Nicht nur, dass sie entweder sehr früh am Morgen oder spät abends, nachts sowie an Wochenenden oder Feiertagen arbeiten müssten – die Bezahlung sei zudem so schlecht, dass viele Angestellte ihren Lohn mit Sozialleistungen vom Amt aufstocken oder noch weitere Jobs annehmen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Angst vor der Rente sei deshalb bei den meisten Reinigungskräften groß. Dabei wären es gerade die Älteren, welche die Putzjobs übernehmen.

Die Mitarbeiter der Gebäudereinigungsfirmen fühlen sich und ihre Interessen zu wenig wahrgenommen. „Wir haben nicht mal einen Betriebsrat und den Chef kenne ich, obwohl ich seit zehn Jahren im Unternehmen bin, nur vom Namen her und nicht persönlich“, sagt Bärbel. Ihr Kollege Karl-Heinz* ergänzt: „Ich bin zwar unbefristet angestellt, habe aber in sechs Jahren bei der Firma schon den sechsten Vertrag. Und besser ist der nie geworden.“

Stadt verpflichtet zur Tarifzahlung

In Rostock sind allein für die Objekte unter Verantwortung des städtischen Immobilienbetriebes KOE derzeit 22 verschiedene Anbieter vertraglich gebunden. „Diese sind für die Reinigung von insgesamt 55 Gebäuden in Schulnutzung, 47 Sporthallen sowie 75 Museen-, Verwaltungs- und Bürogebäude, Ärztehäuser sowie Technologie- und Forschungszentren zuständig“, sagt KOE-Sprecherin Josefine Rosse.

Die Tarifzahlung sei dabei Voraussetzung für einen Vertrag mit der Stadt. „Bereits im Ausschreibungsverfahren muss der Bieter mit Abgabe seines Angebotes eine verbindliche Erklärung zur Zahlung des Tariflohnes abgeben. Diese wird Vertragsbestandteil“, so Rosse. Wie einer der größeren Auftragnehmer des KOE erklärt, läge der Tariflohn bei aktuell 10,05 Euro pro Stunde, dazu kämen Zuschläge, beispielsweise 25 Prozent für die Arbeit in der Nacht. Der Lohn sei dabei an die geleisteten Stunden gekoppelt.

Weniger Zeit für die gleiche Fläche

Und genau da sieht die IG Bau ein weiteres Problem: „Die Tarifbindung bietet zwar eine Sicherheit für die Löhne, aber spätestens bei jeder Tariferhöhung wird dann vonseiten der Unternehmen versucht, über den Faktor Zeit weiter zu sparen“, so Reinhild Klüber. Das höre sie besonders oft, wenn es um die Reinigung von Schulgebäuden geht. „Dann werden Stunden reduziert, aber die Fläche bleibt ja gleich – und das geht gar nicht.“

Problem der IG Bau sei, dass zu wenige Mitarbeiter aus dem Reinigungsgewerbe gewerkschaftlich organisiert sind. Arbeitsniederlegungen hätten so – im Gegensatz zu anderen Bundesländern – in MV weniger Gewicht, weil nur die Gewerkschaftsmitglieder Streikgeld erhalten, andere Betroffene aber für die Zeit der Arbeitsniederlegung auf ihren Lohn verzichten würden.

Rostocker Auftraggeber bleiben gelassen

Sollte es zu Streiks kommen, wäre der KOE aber dennoch weiter handlungsfähig. Zwar gibt es keinen Notfallplan für einen längeren Ausfall des Reinigungsgewerbes, aber „aufgrund der langjährigen Erfahrungen können wir in einem solchen Fall auf ein bestehendes Netzwerk aus langjährigen regionalen Vertragspartnern zurückgreifen“, so Josefine Rosse.

Die Rostocker Uniklinik erwartet in ihrem Haus keine Streiks des Reinigungspersonals. In dem Krankenhaus würden die entsprechenden Dienstleistungen durch eine Tochterfirma – die UMR-Logistik GmbH – wahrgenommen. „Diese Gesellschaft ist im Rahmen eines Haustarifvertrages mit der Gewerkschaft ver.di tarifgebunden und nicht über den Arbeitgeberverband des Reinigungsgewerbes“, erklärt der Kaufmännische Vorstand Harald Jeguschke.

Das Klinikum Südstadt Rostock beschäftigt neben dem Unternehmen Spiegelblank ebenfalls eigene Reinigungskräfte, die – wie alle am Klinikum beschäftigten nichtärztlichen Angestellten – nach dem TVöD vergütet werden.

Kommunalisierung der Reinigung derzeit kein Thema

Die im Frühjahr aufgekommene Diskussion, Reinigungsleistungen vor allem bei den Schulen wieder in kommunale Hand zu nehmen und bei der Stadt eigenes Personal einzustellen, stehe laut KOE-Sprecherin Josefine Rosse derzeit „nicht zur Disposition“.

Claudia Labude-Gericke