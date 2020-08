Rostock

Die Kröpeliner Straße ist das pulsierende Herz der Rostocker Innenstadt. Beim coronabedingten Lockdown kam es teilweise zum Herzstillstand und bei weiteren wirtschaftlichen Turbulenzen könnte so manchem Geschäft ein Infarkt drohen, warnt der renommierte Rostocker Makler Kay Lutter und fordert die Politik zum Gegensteuern auf. OB Madsen widerspricht jedoch.

Die Probleme des stationären Handels in Rostocks „Kröpi“ seien nicht neu, aber Corona beschleunige sie. „Wir werden nur dann eine weiterhin pulsierende und belebte Einkaufsmeile haben, wenn die Stadt wächst“, sagt Kay Lutter, Geschäftsführer von Lutter Immobilien. Das Unternehmen verwaltet und vermarktet nach eigenen Angaben 40 Prozent der Gewerbeimmobilien in der Kröpeliner Straße. Lutter fordert eine Bebauung der Nordkante des Neuen Marktes sowie des Stadthafens. „Wir brauchen mehr Einwohner. Nur dann halten wir unseren Status“, so der Immobilienfachmann.

Anzeige

Lesen Sie auch: Gratis-Bahnfahrt und mehr Aufträge: So will Rostock die regionale Wirtschaft stärken

Weitere OZ+ Artikel

Mehr Platz für Außengastronomie

Eine neue Bedeutung hätten die Freiflächen und Plätze. „Verstärkt durch Corona sitzen die Menschen lieber auf den Außenterrassen“, sagt Lutter-Prokurist Sven Harder. Er erwarte, dass die Stadt den Gastronomen es leichter mache, ihre Außenflächen zu vergrößern.

Mit dem grünen Umwelt- und Verkehrssenator Holger Matthäus an der Spitze fördert die Stadt den Ausbau von Radwegen bei gleichzeitiger Beschränkung des Autoverkehrs. Für Kay Lutter ein falscher Ansatz: Würden die Autos weiter verdrängt, würde dies dem Handel in der Innenstadt schaden, potenzielle Kunden auf die grüne Wiese oder das Internet ausweichen. „Die Lübecker Innenstadt war zwei Jahre autofrei und die City benötigte zehn Jahre, bis sie sich erholte“, so Lutter.

Alles Zubauen ist keine Lösung

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen will das so nicht stehen lassen. Die Stadt tue schon viel, um die Attraktivität der Innenstadt und damit der „Kröpi“ zu steigern. Er sei damit in Gesprächen mit allen Verantwortlichen in der Hansestadt – mit Händlern, den Wirtschaftskammern, Experten der Uni und auch den Immobilienmaklern. Nur mehr Wohnraum zu schaffen, sei jedenfalls keine Lösung: „Alles Zubauen hilft nicht. Wir müssen das Gesamterlebnis Innenstadt verbessern.“

Dazu gehört nach Madsens Ansicht auch die Qualität des Angebots im Handel und pfiffige Ideen. „Kein Mensch fährt in die Innenstadt, weil ein Hemd 20 Prozent günstiger ist. Das bekommt er auch im Internet.“ Zudem müsse das Einkaufserlebnis mit Unterhaltung, Kunst und Kultur aufgewertet werden. „Nur wenn sich die Passanten wohlfühlen, erhöht das die Verweildauer und damit die Umsätze“, betont Madsen, der selbst Kaufmann ist. Zum Thema Autos in der Innenstadt meint der OB: „Die Mobilität in der Stadt muss sich verändern. Viele Bürger wünschen sich etwas anderes als den Vorrang des Autos.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Café „Laska“ im Herzen der Rostocker KTV: Hier wird jede Bohne selbst geröstet

Nur Handel zieht Leute in die City

Rückendeckung bekommt Makler Lutter dagegen von City-Manager Peter Magdanz. „Wir sagen seit Jahren, dass kein Verkehrsträger benachteiligt werden darf. Und wir wollen, dass die Innenstadt mit dem Auto erreichbar bleibt.“ Ein Großteil des Umsatzes werde immer noch mit Kunden gemacht, die mit dem Auto kommen. „Und nur der Handel zieht die Leute in die City.“

Auch bei der weiteren Erschließung der Stadt sieht Magdanz, wie Lutter, Handlungsbedarf. „Der Stadthafen muss entwickelt und an die Innenstadt angebunden werden. Falls das nicht geschieht, wäre das ein großer Nachteil.“ In anderen Städten seien gerade die Lagen am Wasser die schönsten und wertvollsten. Rostock lasse hier viel Potenzial ungenutzt.

Auch interessant: Recht und Ordnung in Rostocks Innenstadt: Das kontrollieren die Cityvögte

Leere Schaufenster untervermieten

Magdanz sieht noch weitere Baustellen: „Wenn ein Geschäft zeitweise leer steht, sollte die Stadt darauf hinwirken, dass der Leerstand wenigstens optisch nicht erkennbar ist“, sagt der City-Manager und verweist auf das ehemalige Schuhhaus Leiser direkt am Uniplatz, an dem die Schaufenster zugeklebt sind. „Man könnte etwa die Schaufenster vorübergehend an andere Geschäfte vermieten oder die Stadt stellt dort Kunst aus.“

Bislang sei langfristiger Leerstand in der „Kröpi“ kein Problem, betont Magdanz. Bislang werde noch für jedes geschlossene Geschäft relativ bald ein Nachmieter gefunden. „Auch in Corona-Zeiten haben wir bislang keinen großen Anstieg von Geschäftsaufgaben.“ Allerdings könne keine Entwarnung gegeben werden: „Wir sind alle in Sorge wegen Corona. Die große Belastung wird im Herbst kommen, wenn die Händler die Ware für die nächste Saison bezahlen müssen.“

Von Andreas Ebel und Axel Büssem