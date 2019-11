Rostock

Marteria ist an der Ostsee aufgewachsen, mit Wasser kennt sich der Rostocker also bestens aus. Im Anzug ist er aber sicher noch nicht baden gegangen. Bis jetzt. Für Joko Winterscheidt muss der Rapper nun buchstäblich am anderen Ende der Welt abtauchen. Im „Duell um die Welt“ muss Marteria eine abenteuerliche Challenge bestehen, bei der es ihm den Atem verschlägt.

Klaas Heufer-Umlauf schickt Marteria, der in der ProSieben-Show für Team Joko antritt, auf eine wahnsinnige Weltreise – nach Belize. Im Urlaubsparadies relaxen ist für den Rostocker aber nicht drin. Stattdessen soll er zeigen, dass er es als Apnoetaucher draufhat. In der Tiefe des Karibischen Meeres soll Marteria zocken. Er muss sich einem Würfelspiel stellen.

Bye Bye Belize 🇧🇿 ❤️ Gepostet von Marteria am Sonntag, 23. Juni 2019

Marteria

ProSieben

Joko

Klaas

Obseine Unterwasser-Challenge meistert oder ob dem Rapper am Ende doch die Luft ausgeht, erfährt das TV-Publikum am Sonnabend (30. November). Ab 20.15 Uhr strahlt„Das Duell um die Welt – Teamgegen Team“ aus.

Neben Marteria müssen sich in Folge 20 der Show auch andere Promis beweisen. Sophia Thomalla, Thorsten Legat und Simon Gosejohann müssen ebenfalls ran.

Mehr zum Thema:

Superstar macht Sabbatical: Rostocker Rapper Marteria nimmt sich ein Jahr Auszeit

Riesige Überraschung: Marteria singt bei Stadtteilfest in Rostock

Von ab