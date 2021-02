Warnemünde

In jedem Jahr werden einzelne Dünenblöcke von Warnemünde abgeschoben, um die touristische Attraktivität zu erhalten und die Ausbreitung des Ökosystems zu kontrollieren. Dabei sorgt diese Maßnahme, die mittels einer Planierraupe durchgeführt wird, immer wieder für Kritik von Naturschützern.

In einer diesbezüglichen Berichterstattung der Ostsee-Zeitung vom 5. Februar hieß es aus der Rostocker Tourismuszentrale, dass diese Prozedur keine negativen Folgen für das Ökosystem aufweise. Ein ehemaliger Rostocker Umweltsenator widerspricht.

Rückgang geschützter Insektenarten

„Diese Aussage ist falsch“, betont Michael Kreuzberg. Bereits seit Mitte der Achtziger Jahre setzt der 72-Jährige sich für den Erhalt des Ökosystems ein, war zeitweilig Umweltsenator und verantwortlich für ein Dünenschutzkonzept, welches die Grundlage für die noch bestehende Durchführung der Praxis ist. Er bezieht sich auf ein Gutachten von 2012, was dem Amt für Stadtgrün vorliege.

„Danach ist die Individuenzahl geschützter Insektenarten im Graudünenbereich nach Beginn des Abschiebens zurückgegangen“, sagt der Biologe. Nachfrage beim Umweltsenator Holger Matthäus: „Der ehemalige Umweltsenator Dr. Kreuzberg nimmt offensichtlich Bezug auf folgendes Gutachten: Fortschreibung der Studie zur Strandentwicklung vor Warnemünde“, sagt Matthäus. Dieses sei bei der Tourismuszentrale als zuständige Verwaltungsstelle einsehbar.

Neue Studie soll Aufschluss geben

Demnach stelle das Abschieben „unbestritten in jedem Fall einen Eingriff in Natur und Landschaft dar“. Daher gebe es jedoch geregelte Kompensation. Denn für jede abgeschobene Weißdüne seien jeweils zwei Graudünenfelder zu pflegen. Dies ändere jedoch laut Kreuzberg nichts an der falschen Darstellung von Seiten der Tourismuszentrale und dem falschen Umgang der Stadt mit diesem Ökosystem.

„Denn die Pufferzonen beim Abschieben werden nicht richtig eingehalten“, betont Kreuzberg. Das aktuelle Dünenkonzept läuft 2022 aus. Naturschützer fordern ein Umdenken. Laut Matthäus werde die Tourismuszentrale eine neue Studie zur Strandentwicklung in Auftrag geben. „Diese Studie soll Aufschluss geben, welche konkreten Auswirkungen das Dünenabschieben in den letzten Jahren hatte. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die Ergebnisse der bevorstehenden Erhebungen abzuwarten“, sagt Matthäus.

Alternativprüfung für derzeitige Prozedur

In diesem Zusammenhang soll es auch eine Alternativenprüfung für die derzeitige Prozedur geben. „Ob ein Dünenabschieben zukünftig sinnvoll und zeitgemäß ist, wird in diesem Zusammenhang geklärt.“ Michael Kreuzberg hofft auf ein Moratorium und die Einsicht, dass die Prozedur, so wie sie derzeit durchgeführt wird, abgelehnt wird.

