In Nordrhein-Westfalen dürfen sie seit Montag größtenteils auch wieder für „normale“ Kunden öffnen, Schleswig-Holstein und Bayern wollen am 1. März nachziehen. Nur in MV warten die Bau- und Gartenmärkte weiter auf eine Perspektive – und mit ihnen Tausende Hobby-Gärtner im Land. Doch vor dem MV-Gipfel am Mittwoch macht die Branche nun Druck, will am liebsten schon ab dem kommenden Wochenende aufmachen – und bekommen dabei nun Unterstützung von der CDU im Landtag.

Denn vor allem den heimischen Betrieben, die nicht zu den großen Ketten gehören, ist die Not groß: „Was für die Spielwaren-Branche die Adventszeit, das ist für die Gartenmärkte das Frühjahr“, sagt Ute Hinrichs, Inhaber der gleichnamigen Ostsee-Baumschule in Kröpelin (Landkreis Rostock). Im Klartext: In den kommenden Wochen wird das Hauptgeschäft des ganzen Jahres gemacht.

„Verderbliche Ware“ für Millionen

Hunderttausende Pflanzen warten landesweit in den Märkten bereits auf den Verkauf. Bleiben die Läden geschlossen, landet die Ware zwangsläufig auf dem Müll. „Jeden Tag, den wir nicht aufmachen dürfen, müssen wir theoretisch Ware im Wert von 10 000 Euro wegwerfen“, sagt Thomas Heinemann, Geschäftsführer von „Grönfingers“ in Rostock. Einen großen Teil der Ware ziehen Heinemann und seine 120 Mitarbeiter selbst in den riesigen Gewächshäusern heran. Um die 250 000 Pflanzen hat allein er auf Lager. „Wir müssen öffnen, jeder Tag zählt. Eine Primel kauft niemand online“, sagt er.

Allein Heinemann beschäftigt 120 Leute, ein großer Teil davon ist seit Monaten in Kurzarbeit. „Wir produzieren zu großen Teilen in MV. Regional, nachhaltig, mit Wertschöpfung vor Ort.“ Der Unternehmer übt in Sachen Corona-Politik nun scharfe Kritik am Land: „Die Konzeptlosigkeit ist erschreckend.“ Abstand, genügend Platz, Schutzausrüstung für das Personal: All das sei auch in den Garten- und Baumärkten vorhanden. „Wir sind nicht mehr und nicht weniger gefährlich als der Lebensmittel-Handel.“

„Die Leute wollen was tun“

Spätestens seit dem vergangenen Wochenende ziehe es die Menschen wieder in die Gärten, sagt auch Toni Winter, Chef des Toom-Gartenmarktes vor den Toren Greifswalds. „Primeln, Frühblüher, die ersten Gemüsepflanzen: Wir haben auf gut Glück Ware bestellt – weil uns niemand sagen kann, wann wir öffnen dürfen. Wir sind bereit, können alle Hygienekonzepte umsetzen“, versichert er.

„Wenn die Menschen sich im eigenen Garten beschäftigen können, ist das doch die beste Kontakt-Vermeidung“, wirbt auch Madlen Lewerenz vom Gartencenter Wuttig in Zinnowitz auf Usedom für Lockerungen. „In unseren Blumenladen dürfen die Kunden rein, den Sack Blumenerde gibt es aber nur auf Bestellung. Das macht doch keinen Sinn.“

CDU macht Druck auf Schwesig

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) sagt: „Die Sorgen sind verständlich, gerade weil der Frühling schon an der Tür klopft und die Pflanzware bestellt ist. Gartenfachmärkte werden auch im MV Gipfel thematisiert. Dann geht es um eine konkrete Öffnungsperspektive.“ Ein Datum aber will er nicht nennen.

Glawes Fraktion im Landtag aber hingegen erhöht den Druck: „Wir machen eine Politik der Angst. Das geht auf Dauer nicht gut. Die Infektionszahlen jedenfalls rechtfertigen es nicht mehr, dass wir Bau- und Gartenmärkte weiter geschlossen halten. Wir sollten schon ab dem Wochenende die Märkte öffnen lassen“, so der Rostocker CDU-Abgeordnete Daniel Peters.

Von Andreas Meyer