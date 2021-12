Dummerstorf

Groß, geräumig, übersichtlich, breite Gänge und hell – so sieht der neue Lebensmitteldiscounter Norma in Dummerstorf aus. Montagfrüh wurde er von Bürgermeister Axel Wiechmann und der Filialleiterin Maria Schwanz feierlich eröffnet. Der Parkplatz vor dem Markt war den ganzen Tag über rappelvoll. Sonderangebote und Tombola lockten in den neuen Laden.

Mit dem 1200 Quadratmeter großem Neubau entstand nicht nur eine neue Einkaufsmöglichkeit, sondern auch ein jahrzehntelanger Schandfleck in der Gemeinde ist endlich verschwunden. „Das alte Trockenwerk aus den 1940er Jahren prägte das Ortsbild. Der Platz hier bot sich daher optimal für den neuen Norma an“, sagt Bürgermeister Axel Wiechmann.

Zehn neue Arbeitsplätze entstanden

Zehn Arbeitsplätze sind an dem neuen Standort entstanden. Filialleiterin Maria Schwanz übergab den Norma in Kritzmow an ihren Nachfolger und übernahm diesen in Dummerstorf. Sie kann jetzt zu Fuß zur Arbeit gehen. „Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommen alle aus der Region und sind zwischen 20 und Mitte 50 Jahre alt“, sagt sie. Sie freue sich über den modernen Markt mit viel Platz.

Lesen Sie auch:

Wie wird die Kuh klimaneutral? Forscher in MV suchen nach der Rinderhaltung der Zukunft

Landkreis Rostock: Solaranlagen auf Einfamilienhäusern immer gefragter

Rebus: Neue Buslinien sollen Rostock und den Landkreis künftig besser verbinden

Kunde Hartmut Franz aus Dummerstorf fragt scherzhaft, ob die Gänge 50 Meter lang seien und hier ein Sprint absolviert werden kann. Der Einkaufswagen des 84-Jährigen ist voll mit Werkzeugen wie Säge und Schleifmaschine. „Alles für meinen Hof“, sagt der rüstige Senior. Der neben Brot auch einen großen Sack Hundefutter für seinen kaukasischen Schäferhund und einen Weihnachtsstern für sein Arbeitszimmer mitgenommen hat. Mehr als 200 Euro hat er heute ausgegeben.

Discounter wirbt mit regionalen Produkten

Nadine Kliese hat Montagmorgen schon um 5 Uhr früh mit der Arbeit angefangen. „Es ist ja noch alles neu“, sagt die stellvertretende Filialleiterin. Der Markt öffnet von Montag bis Freitag 7 Uhr in der Früh und schließt abends um 21 Uhr. „Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen hier und dass der Markt noch moderner ist als der in Kritzmow“, sagt die 42-Jährige aus Diekhof.

Jens Tessendorff, Leiter der Expansion bei Norma, wirbt mit viele Produkten aus der Region. „Wir verkaufen Fisch, Fleisch und vor allem Obst und Gemüse aus Mecklenburg-Vorpommern und Ostdeutschland“, wirbt er. Er weiß, dass die Nachfrage nach regionalen Anbietern hoch ist und die Kunden sich das wünschen.

„Konkurrenz belebt das Geschäft“

Kundin Wingried Haacker ist begeistert von dem neuen Markt: „Sehr, sehr schön. Das Angebot und der Laden sind ganz toll eingerichtet“, sagt die 74-Jährige. Mit ihrem Lebensgefährten hat sie unter anderem Lachs zum Weihnachtsfest gekauft. Nur ein Lebensmittelmarkt im Dorf sei auch viel zu wenig gewesen. „Ich glaube, da haben alle drauf gewartet“, sagt sie.

Das kann auch Bürgermeister Axel Wiechmann bestätigen. „Wir haben nachweisen müssen, dass wir unterversorgt sind mit nur einem Anbieter“, sagt er. Neben dem Discounter gibt es nun außerdem direkt daneben den Neubrandenburger Bäcker Kadatz. Um das Versorgungsangebot zu verbessern, sind die Apotheke und die ansässige Allgemeinärztin ebenfalls auf das Areal gezogen. Das gegenüber gleich ein netto-Markt steht, sieht Axel Wiechmann positiv: „Konkurrenz belebt das Geschäft.“

Zebrastreifen soll Areal sicherer machen

„Wir finden die Erweiterung hier prima“, sagt Anwohner Wolfgang Burmeister. Einerseits sei die Industriebrache endlich verschwunden, andererseits der neue Markt größer und heller als der gegenüberliegende Konkurrent. Er sorgt sich allerdings um die Sicherheit der Fußgänger. „Die Autofahrer kommen aus Kavelstorf mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann bei dieser Fußgängerfrequenz ein Unfall passiert“, sagt Burmeister.

Das Problem ist der Gemeinde bereits bekannt. „Wir haben bereits eine Fußgängerinsel gebaut und planen in Zukunft auch einen Fußgängerüberweg. Wir hoffen dabei auf die Unterstützung vom Landkreis“, sagt Bürgermeister Axel Wiechmann.

Neue Filiale wird Ausbildungsbetrieb

In den neuen Markt hat Norma vier Millionen Euro investiert. Im Juni haben die Bauarbeiten für den neuen Discounter am Schmiedeweg 9 begonnen. Das Logistikzentrum des Unternehmens befindet sich nur ein paar hundert Meter weiter. Daher wird der neue Laden in Dummerstorf auch Aus- und Weiterbildungsfiliale.

Von Stefanie Adomeit