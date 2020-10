Dummerstorf

Wenn im Sommer draußen 35 Grad herrschen und die Sonne brennt, suchen die meisten Menschen Schatten und schalten den Ventilator ein. Hitze macht müde und schlapp. „Das ist bei Milchkühen nicht anders. Sie können zudem Wärme nicht so gut ableiten wie der Mensch, können nicht schwitzen wie wir“, sagt Dr. Peter Sanftleben, Direktor der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei MV (LFA) und Leiter des LFA-Instituts für Tierproduktion in Dummerstorf.

Tierwohl und Ernährung

Die LFA hat die Aufgabe, am Agrarstandort MV einen Beitrag zu leisten, die Landwirtschaft und Fischerei wirtschaftlich, wettbewerbsfähig und umweltverträglich zu gestalten, heißt es auf der Internetseite der Forschungsanstalt. Praxisangewandte Forschung nennt man das. Peter Sanftleben und seine Kollegen stehen in engem Dialog mit den Landwirten aus MV, um umsetzbare Parameter für moderne und nachhaltige Landwirtschaft zu erarbeiten. Landwirtschaft, die die Ernährung des Menschen sichert, Bauern existieren lässt und Tierwohl und Umwelt nicht schadet.

Anzeige

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Dünne Milch

Kürzlich wurde eine LFA-Studie zur Auswirkung von Hitze – Stichwort globale Erwärmung – auf Gesundheit und Leistung von Milchkühen veröffentlicht. Das Ergebnis: Milchkühe lieben’s kühl. „Und zwar kühler als bislang angenommen“, so Sanftleben.

Anlass für das Forschungsprojekt waren Erfahrungen von Landwirten in den vergangenen Sommern, in denen teilweise über Wochen eine für hiesige Landstriche eher unübliche Hitze herrschte. „Kühe geben bei Hitze weniger und dünnere Milch mit weniger Fett und Eiweiß, fressen schlecht, sind träge, werden nicht trächtig“, so die Beobachtungen.

Dazu kommt: Um einen Liter Milch zu produzieren, laufen 400 bis 500 Liter Blut durchs Kuheuter. Sanftleben sagt: „Das ist eine enorme Stoffwechselleistung, bei der allein schon viel Wärme entsteht.“ Ist es draußen heiß, werden Stoffwechselprozesse heruntergefahren, die Kuh ist matt, die Milch versiegt. Im schlechtesten Fall könnte Hitze also die Kuhgesundheit und die Versorgung des Menschen mit Milchprodukten beeinträchtigen.

Ein hochmoderner Stall – mit offenen Seiten, die bei Bedarf geschlossen werden können. An der Decke sorgen riesige Casablanca-Lüfter für frische, kühle Luft. Quelle: Bea Schwarz

Temperatur „in der Kuh“

400 Milchkühe umsorgt Herdenmanager Uwe August in Dummerstorf. Sie leben in einem modernen Stall mit weich eingestreuten Liegeplätzen, sanftem Melkroboter und einem Boden, der sich quasi selbst entmistet. Der Stall mit Kuhkomfort und dem sympathischen Herdenbetreuer gehört zur Gut Dummerstorf GmbH. Hier beobachten auch die Wissenschaftler des LFA-Instituts für Tierproduktion jede Kuh – von der Geburt bis zum Lebensende. Dabei wird auch die Stalltemperatur ständig erfasst und überwacht.

Für die Hitzestudie wurde zusätzlich die Temperatur „in der Kuh“ benötigt. Diese wurde mittels Antenne und mit kleinen, runden, für die Tiere unschädlichen „Fieberthermometern“ gemessen, die wie eine Tablette geschluckt werden. Sanftleben erklärt: „Die Temperatur im Tier wurde so automatisiert erfasst und in Zusammenhang mit der Außentemperatur gebracht. Wir haben untersucht, wie sich die Temperatur der Kuh bei steigender Umgebungstemperatur verändert und wie sich das auf sie auswirkt.“

Die LFA MV Die Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (LFA) ist eine nachgeordnete Einrichtung des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt MV, unterteilt in die Institute für Pflanzenproduktion und Betriebswirtschaft, für Tierproduktion, für Fischerei und ein Gartenbaukompetenzzentrum. Forschungsstandorte sind Gülzow, Dummerstorf, Rostock, Born und Hohenwangelin. Geforscht wird praxisnah. Die Stärkung des ländlichen Raumes durch eine standort- und umweltgerechte Produktion ist dabei Hauptkriterium.

Kühlung ab zehn Grad

Dass hohe Temperaturen Milchkühen zusetzen, sei bekannt gewesen, führt er aus: „Wir haben nun herausgefunden, dass Kühe bereits ab acht bis zehn Grad Außentemperatur anfangen, unter Wärme zu leiden. Davon können wir ableiten, dass wir spätestens ab zehn Grad Außentemperatur die Kühe unterstützen müssen, damit sie sich wohlfühlen, gesund und leistungsstark bleiben.“

Das Forschungsprojekt zeigte auch, dass sich Kühe bei Hitze ungern im Freien aufhalten. In der prallen Sonne auf der Weide zu stehen, sich gar einen Sonnenbrand auf dem Euter zu holen, vermeiden sie ohne Zutun des Menschen. „Sie bleiben dann von selbst im Stall. Das machen sie übrigens auch bei Regen“, sagt Dr. Peter Sanftleben.

Lüfter im Stall

Wie man Kühe bei Wohlfühltemperatur halten kann? Der Stall des Gutes Dummerstorf ist die Antwort. Die Seiten dieses sogenannten Kaltstalls sind offen, so dass stetig frische Luft hineinströmt – ohne, dass es zieht. Bei extremer Witterung können die Seiten geschlossen werden. An den Stalldecken hängen zudem Casablanca-Lüfter, Ventilatoren mit sieben Metern Durchmesser, die für Belüftung und Kühlung der Kühe im Stall sorgen.

Neben diesem artgerechten Stallklima sind ausreichend frisches Trinkwasser – bei Hitze säuft eine Kuh bis zu 200 Liter am Tag – das richtige Futter und gute Lichtverhältnisse ein Muss. Sind alle diese Kriterien erfüllt, steht einem gesunden, langen Kuhleben mit starker Milchleistung und damit des Menschen Butter nichts mehr im Weg.

Von Bea Schwarz