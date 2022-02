Dummerstorf bei Rostock: Fahrer verursacht Unfall und flieht

Dummerstorf

Am späten Freitagabend hat ein Fahrer einen Verkehrsunfall in Dummerstorf (Landkreis Rostock) verursacht und ist geflohen. Das teile die Polizei am Montag mit.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass der Fahrer eines dunklen Autos mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, als er auf Höhe eines Getränkemarktes auf die Gegenfahrbahn geriet. Er überfuhr die dortige Kreuzung, bevor er über die Bordsteinkante raste und mit einem Verkehrszeichen und Laternenmast kollidierte. Laut Polizei floh der Unbekannte daraufhin.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Laterne aus dem Boden gerissen, von der Stromversorgung getrennt und blieb einige Meter weiter auf dem Boden liegen. Der Schaden wird auf 10 000 Euro geschätzt. Die Kripo wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Von OZ