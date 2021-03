Dummerstorf

„Wir haben einen riesigen Bedarf und können diesen nicht ansatzweise decken“, sagt Dummerstorfs Bürgermeister Axel Wiechmann. Gemeint ist die Schaffung von Baugrundstücken für Familien. „Wir haben einen Auftrag und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Entwicklung unterstützen“, betont der 55-Jährige.

Für ihn sei es wichtig, dass die Menschen, die hier arbeiten, auch wohnen und leben können. Das Gemeindeoberhaupt von Dummerstorf geht davon aus, dass hier in den kommenden fünf Jahren bis zu 2000 neue Arbeitsplätze entstehen werden. Allein beim Online-Versandhändler Amazon sollen noch in diesem Jahr um die 1000 Menschen anfangen zu arbeiten.

„Wir sind ausdrücklich für Kinder“

Derzeit in der Vermarktung von Bauflächen ist die Gemeinde für den Ortsteil Prisannewitz „Am Dörpend“. „Zehn Wohneinheiten mit relativ großen Grundstücken gehen derzeit in den Verkauf“, sagt Axel Wiechmann. Für die bebaubare Fläche und die Grünlandfläche kostet der Quadratmeter zwischen 70 und 80 Euro. „Der Preis kommt durch eine Mischkalkulation von Bauland und Gartenland zustande“, erklärt der Bürgermeister.

Die Flächen werden ausschließlich an Familien verkauft. Bauträger oder Investoren sind nicht erwünscht. „Am Ende lebt eine gesunde Gemeinde nur von Kindern. Deshalb sind wir ausdrücklich für Kinder“, betont Axel Wiechmann. Mit den Grundstücken in Prisannewitz wolle die Gemeinde Familien die Möglichkeit geben zu bauen. Deshalb gehe der Verkauf nach einer Sozialauswahl.

„Wir stecken ganz viel Kraft in den Ausbau von Kindergärten und Schulen und das funktioniert nur, wenn auch Kinder da sind“, sagt er. Die Rahmenbedingungen dafür wolle die Gemeinde stetig verbessern. Zwei Grundstücke sind für Berufstätige aus dem sozialen Bereich – Schule, Kita oder Pflege – reserviert. Auf der kommenden Gemeindevertretersitzung werden bereits Grundstücksverkäufe in Prisannewitz beschlossen. Wiechmann hofft, dass spätestens in der zweiten Jahreshälfte Eigentümer mit dem Hausbau starten können.

Kleingartenanlage soll Bauland werden

Auf Basis des Flächennutzungsplanes ist die Gemeinde ständig auf der Suche nach Baugrundstücken. „Wir haben bereits weitere Bereiche auch in anderen Ortsteilen identifiziert und sind bei der Organisation und Planung“, sagt der Gemeindechef.

Ein Bereich ist die rund zwei Hektar große Kleingartenanlage „Parkweg“. In zwei Jahren soll die Nutzung auslaufen und aus den Gärten Bauland werden. „Wir hatten einen gewissen Leerstand und es ist schwierig, diesen zu unterhalten und zu pflegen“, sagt Axel Wiechmann. Die jetzigen Pächter haben die Möglichkeit, in freie Parzellen der anderen drei Kleingartenanlagen umzuziehen. „Unser Anspruch ist Leben und Wohnen in der Gemeinde“, begründet er die Entscheidung.

Schwarzer Weg und Kirchenflächen in Kavelstorf

Ein weiteres Areal soll in Kavelstorf am Schwarzen Weg entstehen. „Wir sind gerade dabei, die Erschließung zu verhandeln und zum Abschluss zu bringen“, sagt Axel Wiechmann. Die Flächen gehören zwei Landwirten – sind also in privatem Besitz – und die Gemeinde ist der Erschließungsträger. Er schätzt, dass hier bis zu zehn Einfamilienhäuser entstehen könnten.

In Planung zur Bebauung seien in Kavelstorf Flächen von der Kirchgemeinde. Der Investor möchte sich dazu bisher aber noch nicht öffentlich äußern. Für dieses Areal müsste zudem erst ein Bebauungsplan-Plan von der Gemeinde beschlossen werden.

Bürgermeister Axel Wiechmann ist optimistisch, noch in diesem Jahr weitere Flächen in der Gemeinde erwerben zu können. „Alles kann ich ja auch noch nicht verraten“, sagt er und lacht. Vieles sei noch in der Verhandlung und Mutmaßungen deshalb unklug.

Von Stefanie Adomeit