Dummerstorfer Wissenschaftler entwickeln Frühwarnsystem für trächtige Milchkühe

Wenn hochleistende Milchkühe kurz vor dem Abkalben stehen, sind sie starken Stoffwechselbelastungen ausgesetzt. Dies kann unter anderem zu Beeinträchtigungen des Immunsystems und damit zu erhöhter Krankheitsanfälligkeit sowie zur Verminderung der Leistungsfähigkeit und des Wohlbefindens führen.

Um dies zu verhindern, haben Wissenschaftlerinnen des Leibniz-Instituts für Nutztierbiologie Dummerstorf (FBN) ein Verfahren entwickelt, welches bereits im frühen Stadium der Tragezeit Aussagen darüber ermöglicht, wie gut sich eine Kuh nach der Geburt anpassen kann. „Bislang gibt es in der Nutztierhaltung keine verlässlichen Werte, die eine Prognose hinsichtlich der gesundheitlichen Entwicklung ermöglichen“, erklärt Studienleiterin Monika Röntgen. Es könne lediglich der aktuelle Zustand der Rinder reflektiert und bestehende Krankheiten diagnostiziert werden.

Risikogruppen frühzeitig erkennen

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Sandra Erdmann hat die Veterinärmedizinerin herausfinden können, dass einige Milchkühe deutlich besser mit der Beanspruchung des Stoffwechsels umgehen als andere. Im Unterschied zu Risikotieren würden sie sich schneller mit gezielten Regulationsprozessen darauf einstellen und so gesund und leistungsfähig bleiben.

„Wir haben daher nach Parametern, Biomarkern und Methoden gesucht, mit denen diese Gruppen frühzeitig, also bereits in der Trächtigkeit unterschieden werden können. Die rechtzeitige Erkennung von Risikokühen erlaubt vorbeugende Maßnahmen im Herdenmanagement und ist somit ein wichtiger Faktor zur Erhöhung des Tierwohls“, meint Röntgen. Mithilfe von Untersuchungen zur Herzfrequenzvariabilität ist genau diese Unterscheidung den beiden Wissenschaftlerinnen gelungen.

Vorteil für Landwirte, Rinder und Verbraucher

Damit stehe den Landwirten künftig ein Instrument zur Verfügung, mit dem trächtige Kühe mit erhöhtem Stresslevel und Erkrankungsrisiko vorausschauend erkannt und vorbeugende Maßnahmen eingeleitet werden können. „Somit ist es auch möglich, betriebswirtschaftliche Risiken durch Behandlungskosten, Leistungsausfall und verringerte Fruchtbarkeit deutlich zu reduzieren“, betont Röntgen.

Die Herzfrequenzen von Milchkuh Sunny wurden mittels eines Gurtes erfasst und ausgewertet. Quelle: FBN

Aber auch die Tiere selbst und Verbraucher können von dem Verfahren profitieren. Denn die Bestimmung erfolgt durch eine nicht-invasive Messung und muss nur ein einziges Mal während der Tragezeit durchgeführt werden. Gebraucht wird dazu lediglich ein spezieller Gurt – ein tragbares Elektrokardiogramm (EKG) für Rinder – der die Aktivität des Herzens misst. Je früher Kühe mit höherem Erkrankungsrisiko identifiziert und behandelt werden können, desto größer auch der Vorteil für Verbraucher. Denn die Qualität von Produkten steigt bei besserer Gesundheit der Tiere.

„Mit unserem Parameter haben wir eine wissenschaftliche Grundlage gelegt, um künftig die drei wichtigen Säulen Gesundheit, Tierwohl und Leistungsvermögen effektiver in Einklang zu bringen“, so Röntgen.

Europäisches Patent anerkannt

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Forscherinnen wurden gerade erst als europäisches Patent anerkannt. Ein riesiger Erfolg für die beiden. In einem nächsten Schritt soll in einer größeren Feldstudie die Praxiseinführung in der Milchrindhaltung erprobt werden. Danach wollen sich die Frauen genauer damit befassen, wie sie ihr Verfahren auch an die Landwirte bringen können. Röntgen ist sich sicher: „Damit können wir vielen Nutztierhaltern die Arbeit wesentlich erleichtern.“

Bis es aber so weit ist, könne es noch einige Zeit dauern, weiß die Wissenschaftlerin. „Wir sind auf jeden Fall froh darüber, dass wir etwas gefunden haben, das direkt praktisch angewandt werden und bei einem weit verbreiteten Problem helfen kann. Als Grundlagenforscher hat man nicht oft die Gelegenheit dazu“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Von Susanne Gidzinski