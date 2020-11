Dummerstorf

Nach einem Hepatitis-A-Ausbruch in der Gemeinde Dummerstorf hat sich eine Betroffene zu Wort gemeldet. „Der erste Gedanke war Corona“, sagt die junge Frau aus dem Ort, die anonym bleiben will. Vor einer Woche hatte sie erste Symptome bemerkt. Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Haut und Augen verfärbten sich gelb.

Völlig geschwächt hat die junge Frau zu Wochenbeginn den Hausarzt aufgesucht, der sie nach Blutuntersuchungen in die Klinik überwies. Diese hat sie inzwischen wieder verlassen. Zehn Kilo habe sie in der kurzen Zeit abgenommen und sie sei noch immer sehr schwach, aber optimistisch. Wo sie sich infiziert haben könnte, das wisse sie nicht.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock hat zwölf bestätigte Hepatitis-A-Infektionen und einen Verdachtsfall erfasst. Die Erkrankten seien sowohl Kinder als auch Erwachsene.

Wege der Infizierten kreuzten sich

Das Gesundheitsamt geht dem Verdacht nach, dass die Infektionskrankheit über Lebensmittel übertragen worden sein könnte. Eine Verbreitung über das Trinkwasser wird derzeit für unwahrscheinlich gehalten. Die Lebensmittelüberwachung des Landkreises Rostock wurde unverzüglich eingeschaltet. Amtsveterinäre und Lebensmittelkontrolleure haben an verschiedenen Orten in der Gemeinde Proben genommen.

Auch am Donnerstag waren Kontrolleure ein zweites Mal in der Gemeinde unterwegs. „Bei den Ermittlungen zu Betroffenen und der Kontaktverfolgung wurde festgestellt, dass sich die Wege der Erkrankten an bestimmten Punkten kreuzen und dem gehen wir nach“, erklärt Michael Fengler, Sprecher des Landkreises. Erste Ergebnisse der Untersuchungen kündigt der Landkreis für Freitag an.

Reisinger: Patienten werden sich wieder erholen

„Die Patienten werden sich nach der Erkrankung gut erholen und dann vollständig genesen“, ist Prof. Emil Reisinger, Dekan der Medizinischen Fakultät der Uni-Medizin Rostock, überzeugt. „Es dauert allerdings, die körperliche Schwäche wird nach der Infektion für einige Wochen anhalten“, erklärt der Abteilungsleiter für Tropenmedizin und Infektionskrankheiten. Nach einer durchlebten Infektion sind die Betroffenen immun.

Für betroffene Kontaktpersonen wurden inzwischen individuell Impfungen, Tätigkeitsverbote in der Lebensmittelbranche und Besuchsverbote in Gemeinschaftseinrichtungen nach Infektionsschutzgesetz veranlasst. „Diese werden individuell nach Impfstatus für eine Dauer von zwei bis vier Wochen festgelegt“, informiert Kreissprecher Michael Fengler. Auch Ehemann und Kinder der jungen infizierten Dummerstorferin wurden gestern geimpft.

Kreis bittet Einwohner um Unterstützung bei Ermittlungen

Die Dauer der Maßnahmen hänge vom Zeitpunkt des letzten Kontakts mit einem Infizierten ab, wie Fengler mitteilt. Die Inkubationszeit der Infektionskrankheit betrage zwischen 15 und 50 Tagen. „Es ist daher notwendig, die Ermittlungsarbeit des Gesundheitsamtes aktiv zu unterstützen“, betont der Sprecher des Landkreises. Er bittet Einwohner der Gemeinde, bei Nachfragen unbedingt Auskunft zu geben. „Niemand soll bloßgestellt werden. Es geht einfach darum, die Infektionswege aufzuklären und die Quelle zu ermitteln.“ Mit den Arztpraxen der Gemeinde gebe es einen intensiven Austausch.

Virus wird über Schmierinfektionen übertragen

„Die Hepatitis-A-Viren werden über Schmierinfektionen übertragen“, erklärt Mediziner Reisinger und erläutert, dass infizierte Menschen die Viren beim Toilettengang ausscheiden. „Werden anschließend die Hände nicht gründlich gewaschen, können die Viren zum Beispiel auf Speisen übertragen werden und dann über den Mund, die Schleimhaut in den Körper eindringen“, sagt der Experte für Infektionskrankheiten. Deshalb sei die Einhaltung allgemeiner Hygieneregeln, vor allem das Händewaschen nach Toilettengängen und vor dem Umgang mit Lebensmitteln, so wichtig.

Was ist Hepatitis A? Bei Hepatitis A handelt es sich um eine akute Leberentzündung, die durch Hepatitis-A-Viren hervorgerufen wird. Die Erreger werden meist über kontaminiertes Wasser und verunreinigte Lebensmittel übertragen. Die meisten Patienten können sich zu Hause auskurieren, wenn sie dort ausreichend versorgt werden. Nach überstandener Infektion ist man lebenslang immun gegen Hepatitis-A-Viren. Die Zeitspanne zwischen Ansteckung und Auftreten der ersten Symptome schwankt zwischen 15 und 50 Tagen. Im Schnitt treten die ersten Symptome dreißig Tage nach der Infektion mit Hepatitis-A-Viren auf.

Die Hepatitis A, so Reisinger sei früher als leichte Erkrankung, als „Leberschnupfen“ eingestuft worden. Vor allem bei Kindern verlaufe die Infektion meist ohne Symptome, die Krankheit heile unbemerkt von selbst aus. Experten vermuten, dass etwa 30 Prozent der Erwachsenen daher nach überstandener Erkrankung im Kindesalter heute gegen Hepatitis A immun sind. Für über 40-Jährige könne die Infektion jedoch nicht immer harmlos sein. „Wir haben hier eine Sterberate von zwei Prozent der Erkrankten“, sagt Reisinger.

Impfung schützt vor Hepatitis-A-Infektion

Allerdings sind die Erkrankungen in Deutschland deutlich zurückgegangen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gebe es nur wenige Hepatitis-A-Fälle, erklärt der Rostocker Mediziner. „Seit 15 Jahren etwa gibt es eine Impfung, die vor allem Reisenden empfohlen wird, und das wirkt sich aus“, sagt Reisinger. Die Durchimpfungsrate in Deutschland betrage etwa 27 Prozent. „Damit kann eine deutliche Reduktion der Erkrankungen erreicht werden.“ Er rät zur Impfung. „Die ist gut verträglich und nach zwei Impfungen im Jahr hält der Schutz mindestens 25 Jahre an“, erklärt Reisinger. Genug Impfstoff sei vorhanden. Ausrotten ließe sich das Virus indes nicht, da es tierische Reservoire gibt, von denen eine Übertragung ausgehen kann. „Aber man kann sich schützen, mit einer Impfung“, betont der Rostocker Experte.

Bürgermeister Axel Wiechmann wurde am Dienstagmorgen über die Infektionsfälle in seiner Gemeinde informiert. „Wir arbeiten eng mit dem Gesundheitsamt zusammen und unterstützen natürlich alle notwendigen Maßnahmen“, sagt Wiechmann.

Von Doris Deutsch