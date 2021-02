Arbeitsplätze und Wohnraum - 2000 neue Arbeitsplätze in Dummerstorf: So will der Bürgermeister das schaffen

Dummerstorfs Bürgermeister Axel Wiechmann (Landkreis Rostock) hat ein klares Ziel vor Augen: die Schaffung von Arbeitsplätzen. Er schätzt, um die 2000 werden in den nächsten Jahren hier entstehen. Wie das möglich ist und was er dabei an der Hansestadt Rostock kritisiert, hat er der OZ verraten.