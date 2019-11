Dunkel, heiß und laut: Kampfnacht in der Schwimmhalle

Rostock

Samstagnacht, wenige Minuten nach Mitternacht im Marmorsaal der Rostocker Neptun-Schwimmhalle. Hunderte Zuschauer stehen und sitzen dicht gedrängt um den Ring. „ Steven, Steven, Steven“-Sprechchöre schallen durch den Raum. Es ist der Hauptkampf der 62. Rostocker Fightnight, Franz Borchardt aus Leipzig gegen Steven Tran vom Allround Sport Gym Rostock, Thaiboxen. Es ist dunkel, heiß und laut. Es wird geboxt und getreten, dazu läuft traditionelle Thai-Musik. Für den 25-jährigen Publikumsliebling läuft es gerade nicht so gut. Der drei Jahre jüngere Borchardt landet erneut einen Tritt in die Seite seines Kontrahenten. Tran stürzt auf den Ringboden, der mit Blutflecken übersät ist – von den 15 Vorkämpfen, die seit sieben Uhr abends ausgetragen wurden. Im Saal werden die Steven-Rufe werden zu einem Donnern. „Hau’ ihn um“, fordert das Publikum.

1500 Kampfsportler in Rostock

Das Allround Sport Gym (ASG) feiert mit dieser Kampfnacht sein 20-jähriges Bestehen. „Die meisten Leute kommen, und um den Sport zu sehen“, sagt Christian Bürki, Chef des größten Rostocker Kampfsportvereins. Und natürlich wegen der Atmosphäre. Die Szene in der Hansestadt ist nicht gerade klein. Die drei wichtigsten Vereine bringen es zusammen auf 1500 Mitglieder. Es ist bereits die 62. Kampfnacht in 17 Jahren, geboten wird Kickboxen, normales Boxen, Thaiboxen und Mixed Material Arts (MMA). Bei Letzterem darf noch geschlagen werden, wenn der Gegner am Boden liegt.

„Brust raus, Kopf hoch“

Die Sportler bei der Fightnight kommen von Leipzig bis Hamburg. Sonst sind oft Kämpfer aus anderen europäischen Ländern dabei, erklärt Bürki. Weil es eine Jubiläumsveranstaltung ist, werden gleich drei Deutsche Meisterschaften ausgetragen. Eine Zuschauerzahl nennt der Veranstalter nicht. „Es ist ausverkauft“, sagt Bürki. Bei früheren Fightnights kamen um die 500 Zuschauer.

Ein wenig Glamour ist inklusive: Junge Frauen in engen Kleider und hochhackigen Schuhen schreiten durch den Ring und halten die Schilder, die nächste Runde anzeigen, über ihre Köpfe. An den Bars werden die Getränke aus Sicherheitsgründen im Plastikbecher serviert, aber es fließen neben Bier auch Sekt und Longdrinks. Die Musik beim Einzug der Kämpfer in den Ring reicht von knalligem Rummel-Techno bis AC/DC und Roland Kaiser. Vor dem Spitzenkampf mit Steven Tran tritt ein Rapper mit Piloten-Sonnenbrille und singt über Kampf, Sport und Selbstwertgefühl: „Brust raus, Kopf hoch“.

Laute Fans aus Hamburg

Im Ring läuft mittlerweile Runde drei. Es läuft immer noch nicht so gut für den Lokalmatador. Franz Borchardt drängt Steven Tran immer wieder in die Seile. Der 74,5 Kilo schwere Rostocker wirkt langsam ein bisschen benommen. Das Publikum wirkt um so wacher . Die „ Steven, Steven, Steven“,-Rufe werden noch einmal lauter. Bis dahin war hatten Hamburger Fans am lautesten. Vor allem weibliche Fans feuerten Kickboxer Drazen Maksimovic zu. Der 69,2 Kilo schwere Hamburger holte einen Deutschen Meisterschaftstitel in einer Gewichtsklasse. „Jeder Verein bringt seine Anhänger mit“, sagt Bürki. Etwa 80 Prozent der Zuschauer seien aus Rostock. Im Ring stehen sich in den insgesamt 16 Kämpfen ausnahmslos Männer gegenüber. Das Publikum ist zu schätzungsweise 40 Prozent weiblich.

Aus nach Runde 1

Die meisten Kämpfe gehen über drei Runden je zwei Minuten, die Meisterschaftskämpfe über vier und fünf Runden. Klingt nicht lang, kann es aber werden, wenn es im Ring nicht gut läuft. Jasper Strauß vom ASG gibt nach einer Runde auf, nachdem ihm Laith Najjar vom PSV Rostock eine Serie mächtiger Schläge gegen den Kopf gehämmert hat. Der 28-jährige Strauß muss bei der Siegerehrung gestützt werden, während der vier Jahre Jüngere Najjar den Gürtel für die Deutsche Meisterschaft im Kickboxen in seiner Gewichtsklasse in den Luft streckt. Sieger und Verlierer umarmen sich, Jasper Strauß lächelt trotz Blessuren und Niederlage. Fairness wird betont, nach der Runden-Glocke ist die Gewalt vorbei. Es viel gelächelt, geherzt und umarmt. Das gilt auch für die Zuschauer. Als sich ein Boxer nach einem Knockout wieder mühsam aufrichtet, wird er so laut bejubelt, als ob er gerade gewonnen hätte und nicht sein Gegner.

Steven Tran hat den Leipziger doch nicht mehr umgehauen. Vor der fünften und letzten Runde gibt der Rostocker auf. Die Veranstaltung ist vorbei, das Licht geht an, der Marmorsaal leert sich rasch. Eine kleine Gruppe, zwei Männer, zwei Frauen, Familie und Unterstützer von Steven, sind noch da. „Er hat aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben“, sagt ein Schwager des Sportlers und wirkt bedrückt.

Bildergalerie:

Zur Galerie In Rostock traf sich die Kampfsportszene aus Nord- und Ostdeutschland

Von Gerald Kleine Wördemann