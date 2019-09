Duo Hahn und Körner: Seit 50 Jahren zusammen auf der Bühne

Bad Doberan

Nun ist es offiziell: Es gibt noch keinen Abschied von der Bühne. Stattdessen eine Tournee durchs Land. Titel: „The Best of 50 Jahre Humor – Hahn und Körner live“. 50 gemeinsame Bühnenjahre gilt es für das musikalisch-humoristische Duo zu feiern. Bei über 3600 Veranstaltungen waren Hans-Peter Hahn (78) und Peter Körner (79) in rund 300 Orten zu Gast. Auch 14 CDs, drei DVDs und fünf Bücher gehören in die Bilanz der beiden Künstler.

Beeindruckt sind beide vor allem davon, dass „wir sage und schreibe 450 Tage allein miteinander verbracht haben“. Kein Wunder also, dass sich die beiden alten Herren genau kennen und um ihre Stärken und Schwächen wissen. Hier der quirlige, redegewandte Bad Doberaner Hans-Peter Hahn, dort der ruhige, eher zurückhaltende Kessiner Peter Körner.

Hans-Peter Hahn und Peter Körner feiern ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum im Zeughaus. Quelle: Veranstalter

„ Hans-Peter ist eine Rampensau. Er spielt sich gern in den Vordergrund“, charakterisiert ihn sein Partner. Hahn quittiert diese Feststellung grinsend: „Ich verstehe nicht, wieso sich Peter, ein gebürtiger Sachse aus Leipzig, lieber im Hintergrund hält!“

Humor trifft beim Duo auf Musik

Doch gerade ihre Verschiedenheit ist Ursprung langanhaltenden Erfolges. Während der eher laute Hahn die Leute mit humorvollen Texten begeistert, heimst Körner, der meist unauffällige Mann am Klavier und Akkordeon, Applaus für seinen musikalischen Part ein.

Dass der Erfolg über ein halbes Jahrhundert anhalten würde, hätten sich die beiden früheren Lehrer 1969 nicht vorstellen können, als sie erstmals im Doppel auftraten. Kennengelernt hatten sich der Deutsch- und Musiklehrer Peter Körner und der Unterstufenlehrer Hans-Peter Hahn bereits in den 1960er Jahren. Sie begegneten sich im Klubhaus der Neptunwerft beim Kabarett „Die Knallerbsen“.

Seit 1974 sind die beiden selbstständig

Mit diversen Programmen brachten sie ihr Publikum seit 50 Jahren zum Lachen. Quelle: Privat

1974 machte sich das Duo, das mit Humor und Musik durch die Lande zog, selbstständig. Ohne jedoch deshalb den Beruf an den Nagel zu hängen. So standen sie am Vormittag vor der Klasse und am Abend auf der Bühne. Schon bald hatten sie sich DDR-weit einen Namen gemacht und erhielten sogar zweimal eine Einladung zum Interpretenwettbewerb der Republik in Karl-Marx-Stadt.

Dass dort viel Prominenz aus der Unterhaltungsbranche in der Jury präsent war, machte den eher kaltblütigen Körner etwas nervös: „Bei unserer ersten Wettbewerbsteilnahme 1974 saß zum Beispiel der bekannte Jazzmusiker und Komponist Fips Fleischer in der ersten Reihe.“

Mit Kästner-Gedicht auf Platz 2

Doch letztlich endete der Wettbewerb mit einem Triumph für die beiden damaligen Rostocker. Hinter den Profis des Ost-Berliner Kabaretts „Die Distel“ belegten sie den zweiten Platz, obwohl sich die beiden Laienkünstler mit politischen Bekenntnissen so wie stets zurückhielten: „Mit unseren Texten blieben wir immer kurz vor der Grenze.“ Dennoch eckten sie einmal an, als Hahn das Erich-Kästner-Gedicht „Entwicklung der Menschheit“ interpretierte. In ihm heißt es am Schluss:

So haben sie mit dem Kopf und dem Mund

den Fortschritt der Menschheit geschaffen.

Doch davon mal abgesehen und

bei Lichte betrachtet sind sie im Grund

noch immer die alten Affen.

Ein übereifriger Kulturfunktionär, dem der Ursprungs des Gedichts unbekannt war, sah darin einen Angriff auf Partei- und Staatsfunktionäre und sorgte dafür, dass das Duo zeitweilig von der Bildfläche verschwand. Doch das Publikum musste nicht lange abstinent bleiben, schon bald waren Hahn und Körner rehabilitiert und wieder da.

Nach der Wende war Kabarett nicht gefragt

Sie erhielten sogar mehrmals eine Einladung nach Dierhagen, um dort die Partei- und Staatsgrößen wie zum Beispiel Hermann Axen, Albert Norden, Friedrich Ebert und Otto Winzer samt Familien zu bespaßen. „Den schlimmsten Auftritt hatten wir auf der Insel Vilm. Da spielten wir nur vor dem Gesundheitsminister Mecklinger und der zeigte keine Reaktionen“, erinnert sich Hans-Peter Hahn. Doch solche Erlebnisse waren die Ausnahme. Wo sie auch auftraten, wurden sie vom Publikum gefeiert.

Schon von Anfang an ein eingespieltes Team Hans-Peter Hahn (re.) und Peter Körner. Quelle: Privat

Die Wende brachte Hahn und Körner allerdings aus dem Tritt, weil kein politisches Kabarett mehr gefragt war. „Zwischen den Zeilen hören und lesen, war nicht mehr nötig!“, meint Hahn. Eine Einladung in den Heinrich-Mann-Klub in der Rostocker Hermannstraße brachte aber schon 1992 den erneuten Durchbruch. Das neue Rudolf-Tarnow-Programm begeisterte das Publikum im vollen Saal. Ein Signal an das Duo: „Macht bitte weiter!“

Programme werden gemeinsam gestaltet

Dem Erfolg mit Tarnow ließen sie plattdeutsche Veranstaltungen folgen. Dann überraschte Hahn mit der Idee eines ostpreußischen Programms. Körner, wie gehabt, reserviert, war erst überzeugt, als er seinen Compagnon in diesem fast ausgestorbenen Dialekt plaudern hörte. „Ich hatte nach dem Krieg Flüchtlinge aus Ostpreußen kennengelernt und ihre Sprache imitiert“, erklärt Hans-Peter Hahn seine Begabung, die das Publikum regelmäßig amüsiert.

Vor zwei Jahren wollten sie eigentlich in den Ruhestand gehen. Quelle: Privat

Ihre gut zweistündigen Programme gestalten beide gemeinsam. Hahn zeichnet meistens für die Texte verantwortlich, Körner für die Musik. Bei jedem Auftritt ist der Musiker auch Kritiker. Während sein Frontmann die Zuhörer „zutextet“ hält er auf einem sogenannten Meckerzettel, alles fest, was sprachlich dabei nicht ganz korrekt war und wertet es anschließend aus: „Immerhin war ich ja Deutschlehrer.“

Von Werner Geske