Die Hansestadt zeigt Herz: Mit einer Plakatkampagne unter dem Motto „Danke Rostock“ sollen der Einsatz und das Durchhaltevermögen der Bürger während der Corona-Krise gewürdigt werden. Auch am Riesenrad im Rostocker Stadthafen in Höhe der Schnickmannstraße dreht sich alles um dieses Thema.

Vor allem Angehörige von Berufsgruppen, die während der Pandemie unter besonderer Belastung standen, sowie alle Familien dürfen sich ab dieser Woche auf ein ganz besonderes Angebot freuen. Sie können nämlich an bestimmten Aktionstagen zum vergünstigten Fahrpreis einen Blick über die Dächer Rostocks werfen.

Gemeinsam etwas zurückgeben

„Corona war und ist für uns alle eine große Herausforderung“, unterstreicht Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. „Viele Menschen, besonders die in sogenannten systemrelevanten Berufen Beschäftigten und die Familien, kamen dabei teilweise an ihre Belastungsgrenzen. Deshalb möchten wir in dieser etwas anderen Form Danke sagen.“

Die Aktion wird hälftig von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sowie von der Großmarkt Rostock GmbH und der Gormanns GmbH Rostock getragen. „Wir freuen uns alle sehr, dass wir so langsam wieder starten können und das erste Riesenrad wiederaufgebaut werden konnte“, erklärt Inga Knospe, Geschäftsführerin der Großmarkt Rostock GmbH. „Auf diese Weise wollen wir den Bürgern etwas zurückgeben.“

Rabatte für bestimmte Berufsgruppen

Immer dienstags – bis zum 6. August – kommen Mitarbeitende in Gesundheits-, Pflege- und Betreuungsberufen in den Genuss eines Rabatts. Dazu zählen Klinikpersonal, Kranken- und Pflegepersonal, Ärzte, Beschäftigte in Gesundheitsbehörden, Therapeuten, Betreuer, Erzieher, Beschäftigte in der Kinder- und Jugendhilfe sowie in der Pharmaindustrie.

Donnerstags gilt der Rabatt für Mitarbeitende der Daseinsvorsorge und im Sicherheitsbereich. Dazu zählen Feuerwehren und Polizei, Sicherheitskräfte, Beschäftigte bei Lebensmittelversorgung und -handel, in der Energie- und Wasserver- und -entsorgung sowie in der Entsorgungs- und Abfallwirtschaft. Statt vier Euro kostet die Riesenradfahrt für sie an diesen Tagen nur zwei Euro. Die Zugehörigkeit zu den jeweiligen Berufsgruppen ist durch Dienst- oder Betriebsausweis oder ein vergleichbares Dokument an der Riesenrad-Kasse nachzuweisen. „Jeden Mittwoch sparen Familien einen Euro pro Person. Wir wünschen allen eine gute Fahrt“, sagt Knospe.

