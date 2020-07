E-Bike Fahrer wird von 78-Jährigem in Rostock angefahren und verletzt

Rostock

Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochmorgen von einem 78-jährigem Autofahrer in Rostock Lichtenhagen angefahren kommen. Der Polizei zufolge war das Fahrzeug auf dem Sievershäger Weg unterwegs, als er nach links in eine Kleingartenanlage abbiegen wollte, übersah er den aus entgegengesetzter Richtung kommenden 53-Jährigen auf seinem E-Bike.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Autofahrer bremste nicht und fuhr weiter in Richtung Parkplatz, wo er dann mit dem Tor des dort befindlichen Eingangs kollidierte. Bei diesem Unfall verletzte sich der 53-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum verbracht. Das Auto und das E-Bike waren nicht mehr fahrbereit und das Eingangstor wurde beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 12 000 Euro. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf.

