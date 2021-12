E-Bike aus Rostocker Tiefgarage gestohlen

Rostock

Nachdem bislang unbekannte Täter aus einer Tiefgarage Am Lohmühlengraben in Rostock ein E-Bike entwendet und auf der Flucht eine Zeugin angefahren haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Den Angaben zufolge waren die Täter, eine Frau und ein Mann, am Dienstag gegen 17.45 Uhr mit einem dunkelgrauen Opel Zafira unberechtigt in die Tiefgarage gefahren. Dort hatten sie sich gewaltsam Zutritt zu einem verschlossenen Fahrradstellplatz verschafft und ein E-Bike der Marke „Giant“ gestohlen.

Zeugin angefahren

Eine Frau befuhr zu diesem Zeitpunkt die Tiefgarage und bemerkte das fremde Fahrzeug. Die 39-Jährige sprach den Mann an und bekam von ihm zur Antwort, dass er hier im Haus jemanden besuchen wolle. Der Zeugin fiel die aufgebrochene Tür zum Fahrradstellplatz auf, was der Tatverdächtige registrierte. Dieser setzte sich daraufhin in seinen Wagen und wollte die Tiefgarage verlassen.

Die Frau stellte sich dem Fahrzeug in den Weg, um die Unbekannten an der Flucht zu hindern. Diese fuhren jedoch weiter und die Rostockerin rutschte von der Motorhaube zur Seite, blieb aber unverletzt. Ein weiterer Zeuge, dem die Unbekannten vor der Einfahrt zur Tiefgarage aufgefallen waren, hatte inzwischen die Polizei informiert.

Umfangreiche Ermittlungen ergaben, dass die Täter mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs waren. Am Tatfahrzeug waren die Kennzeichen HRO-BH 888 (vorn) und HRO-K 3900 angebracht. Beide Kennzeichen wurden am selben Tag als gestohlen gemeldet.

Beschreibung der beiden Täter

Die Zeugen konnten die Täter wie folgt beschreiben: Der Mann ist etwa 1,90 Meter groß, hat ein gepflegtes Äußeres, einen dunklen Drei-Tage-Bart und eine sportliche Figur. Bekleidet war er mit einer blauen Steppjacke und einer schwarzen Wollmütze mit dem Buchstaben „F“ als Logo/Aufschrift. Er war sehr sehr redegewandt, sprach auffällig abwechselnd deutsch und englisch mit ausländischem Akzent. Die Frau im Alter zwischen 30 und 35 Jahren war auffällig stark geschminkt mit künstlichen Wimpern, die schwarzen Haare waren zu einem Zopf gebunden. Sie trug eine dunkle Jacke mit Fellkragen.

Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein E-Bike der Marke „Giant“ DailyTourE. Quelle: Giant

Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen, die am Dienstag zwischen 16 und 18 Uhr im Bereich der Tiefgarage Am Lohmühlengraben Beobachtungen gemacht haben oder denen der Opel Zafira mit den unterschiedlichen Kennzeichen aufgefallen ist. Auch Hinweise auf das gestohlene E-Bike der Marke „Giant“ DailyTourE können für die Ermittler von Nutzen sein.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 49 16 16 16, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von OZ