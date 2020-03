E-Bus, Mittelmole und Strand: So will Rostocks Oberbürgermeister Warnemünde verändern

Warnemünde

Acht Jahre lebt Rostocks dänischer Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen in Warnemünde. Seither erlebe er sowohl die Schönheiten als auch die Schattenseiten des Seebades aus nächster Nähe. Verkehr, Mittelmole und Strand: Mit der OSTSEE-ZEITUNG hat er darüber gesprochen, wie er den Ort verändern will.

In Warnemünde zu leben, sei wie in einem kleinen Dorf zu leben, sagt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. „Man hat immer kurze Wege, man kennt fast jeden aus der Nachbarschaft und der Stadtteil ist wunderschön.“ Zwar sei er mit seiner Wohnlage im Sommer häufig umgeben von den vielen saisonalen Touristen, mittlerweile habe er aber eine Strategie gefunden, damit umzugehen: „Man muss sich antizyklisch bewegen“, sagt Madsen, dem, wenn überhaupt, nur eine Sache im Seebad wirklich auf den Senkel geht: „Die Parkplatzsuche“, sagt er und lacht.

Ein Shuttle-Service für Warnemünde ?

Und dabei sei es gerade der Verkehrsaspekt, den er künftig anpacken will. Er wolle Lösungen finden, um Autos aus dem Seebad herauszuhalten. „Ohne Auto nach Warnemünde zu kommen, muss attraktiver sein als die Parkplatzsuche. Mir gefällt die Idee von einem E-Bus, der die Leute aus und in den Ort bringen kann. Also eine Art Shuttle-Service.“ In diesem Zuge könnten einige Bereiche im Ort autofrei werden.

„Zum Beispiel die Mühlenstraße – da stelle ich mir vor, dass sie vom Kirchplatz bis zur Zufahrt vom Hotel Neptun komplett frei von Autos wird.“ So könne aus der Mühlenstraße eine Art „Neuer Strom“ werden, „der zum Flanieren und mit neuen Sitzmöglichkeiten auch zum Verweilen einlädt.“ Weitere Überlegungen drehen sich um die Rostocker Straße. „Sie ist im Moment noch dreispurig. Künftig könnte man dort mehr Platz für Fahrradfahrer schaffen“ – das CO2-freie Fortbewegungsmittel war bereits im Wahlkampf eines der Lieblingsthemen des Oberbürgermeisters.

Mittelmole : „Das wird noch dauern“

Die Bebauung der Mittelmole stehe weit oben auf der Agenda des OB. „Wir sind dabei, einen neuen Anlauf zu starten.“ Madsen favorisiert weiterhin den Bau einer Markthalle, mit der er direkt mehrere Potenziale des Stadtteils angehen könne. „Dort können regionale Produkte verkauft werden, Kreuzfahrttouristen können aber vielleicht auch ein Wiener Schnitzel essen. Ich möchte ein Angebot machen für Einheimische mit einer Begegnungs- und Auftrittsfläche, so dass dies ein echter Warnemünde-Treff für Jung und Alt werden kann.“

Wann jedoch mit konkreten Fortschritten in der Planung der Mittelmole, gar mit der Umsetzung neuer Vorhaben zu rechnen sei? „Das wird noch dauern“, sagt Madsen und gibt all jenen, die auf eine schnelle Lösung gehofft haben, vorerst einen Korb.

Untergeordnete Themen: Kostenfreie Toiletten und Ortseingang

Kurz nachdem der Oberbürgermeister sein Amt angetreten hat, fasste der ehemalige und langjährige Ortsbeiratsvorsitzende Alexander Prechtel, die Kernthemen für Warnemünde zusammen: Neben dem Verkehr und der Mittelmole, hatte Prechtel auch die Umgestaltung des Ortseinganges als ein wichtiges Element zur Entwicklung von Warnemünde aufgeworfen. Dieses Projekt ordnet Madsen hingegen den Themen Mittelmole und Verkehr unter.

Auch kostenfreie Toiletten für Einheimische und Kreuzfahrttouristen, die oft nur wenige Stunden in der Hanse- und Universitätsstadt verweilen, ist ein Thema, das den Ortsbeirat in der Vergangenheit schon häufiger beschäftigt hat. Madsen hält sich jedoch weitgehend bedeckt: „Für mich ist nicht der Kostenpunkt entscheidend. Es geht um ausreichend Kapazitäten und gute Bewirtschaftung.“

Gestaltungsvereinbarungen für Fortschritte

Darüber hinaus wünscht sich der Ortsbeirat Fortschritte beim B-Plan für den Strand, um den Gewerbetreibenden den Auf- und Abbau zu erleichtern. Wie steht der Oberbürgermeister dazu, der im Sommer das Café „Wikinger gestrandet“ am Strand betreibt? „Es geht darum, eine vernünftige Infrastruktur zu schaffen und gleichzeitig flexibel zu bleiben, um auf die Wünsche unserer Gäste reagieren zu können. Vielleicht kommen wir über Gestaltungsvereinbarungen weiter, die regeln, was künftig am Stand möglich ist und was nicht.“

Tatsächlich ist derzeit ein Strukturkonzept in Arbeit und soll bis Dezember aufzeigen, wie sich Warnemünde entwickeln soll. Für Anfang April ist diesbezüglich eine Ausstellung geplant, in der Bürger eigene Ideen einbringen können. Dem Bürgermeister sei die Einbeziehung der Stadtteilbewohner sehr wichtig.

Madsen wünscht Bürgerbeteiligung

„Die Warnemünderinnen und Warnemünder sind sehr engagiert. Ich wünsche mir also auch aktive Bürgerbeteiligung“, sagt er. Bereits mit dem Leitfaden habe die Bürgerschaft Maßstäbe dafür verabschiedet. „Und ich bin mir sicher, dass das in Warnemünde sehr gut angenommen wird. Allerdings muss dann auch am Ende akzeptiert werden, dass bei den Entscheidungen letztlich der Mehrheitswille gilt.“

