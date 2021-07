Rostock

Erst vor wenigen Tagen hat Stephan Cunäus das E-Center in Rostocks Warnow-Park übernommen und ist nun als selbstständiger Kaufmann der Chef des größten Edeka in Norddeutschland. Schon geht’s rund um seinen Supermarkt heiß her.

Am Wochenende rückt die Feuerwehr an. Das dürfte Kunden gefallen. Denn die Ehrenamtler der freiwilligen Wehr lassen nichts anbrennen. Im Gegenteil. Sie wollen nur einen Brand löschen: den Durst vieler Gäste. Die Feuerwehrleute veranstalten am Samstag, 3. Juli, in und vor dem Warnow-Park ein Grillfest samt Programm für die ganze Familie. Vor dem Westeingang des Einkaufszentrum gibt’s heiße Snacks vom Rost und Kaltgetränke, dazu spritzige Unterhaltung: Besucher dürfen das Löschfahrzeug bestaunen und Kinder können sich bei Spritzübungen austesten. Und für den Fall, dass es beim Gartenfest daheim mal brenzlich werden sollte, erfahren Interessierte, wie man einen Handfeuerlöscher bedient.

Während draußen die Grillkohle glüht, rauchen im Warnow-Park die Köpfe: In der Wissensstraße können Groß und Klein beweisen, wie clever sie sind. Ein Gewinnspiel lockt Glückspilze.

Für Fleischfans gibt’s ein neues Angebot des E-Center: die Gutfleisch Spicy Cheese Bratwurst. Sie löst die bekannte „Feuerwehr-Mettwurst“ ab, die in den vergangenen zehn Jahren viel Geld für den guten Zweck einspielte. Auch beim Nachfolger werden pro verkaufter Packung 50 Cent an den Landesfeuerwehrverband gespendet.

Grillwurst für guten Zweck

Bei der norddeutschlandweiten Verkaufsaktion sind bisher schon mehr als eine halbe Million Euro für Feuerwehren zusammengekommen. Die Spenden werden besonders für die Nachwuchsgewinnung, Fortbildungen, Unterrichtsmaterialien und groß angelegten Sommerfahrten eingesetzt.

Wer also feiern, Grillwurst essen und nebenbei auch noch die Feuerwehr unterstützen möchte, ist am Samstag im Warnowpark richtig. Das Fest geht von 11 bis 17 Uhr.

Von Antje Bernstein