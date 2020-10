Rostock

Blaue Moin-Roller stehen am Neuen Markt in Rostock neben den weißen Birds. Wir haben die Qual der Wahl: Welchen E-Roller nehmen wir? Mein Freund Marko und ich dachten uns: Warum nicht beide? Worin unterscheiden sich die beiden motorisierten Roller, wo gibt es Gemeinsamkeiten – wir haben den Test gemacht.

1. Wo sind die Roller und wie schalte ich sie frei?

Auf dem Neuen Markt in Rostock fallen uns beide Anbieter auf – sie stehen direkt nebeneinander. Um die Roller zu nutzen, müssen wir die App des jeweiligen Anbieters auf unser Handy installieren. Das geht mit einer guten Internetverbindung unkompliziert, auch das Anmelden in den Apps dauert nicht lang.

Anschließend werden die verfügbaren Roller in der Nähe angezeigt. Und das sind ganz schön viele in der Innenstadt, der Kröpeliner-Tor-Vorstadt und dem Hansaviertel. Das ist das Gebiet, in dem beide Roller fahren. Was aber auffällt: die Bird-Roller können nicht an so vielen Stellen in der Stadt abgestellt werden wie die Moin-Roller.

Bevor es los geht, müssen wir Guthaben in der App hinzufügen – entweder mit PayPal oder Kreditkarte. In der Bird-App ist auch Google Pay möglich. Das Aufladen geht bei Bird schnell und unkompliziert, bei Moin muss ich erst ein Zahlungsmittel hinzufügen, wofür 50 Cent abgebucht werden. Das wird jedoch meinem Guthaben in der App gutgeschrieben. Bis der aufgeladene Betrag von fünf Euro in der Moin-App angezeigt wird, vergehen etwa 7 Minuten. Um loszufahren, müssen wir in beiden Apps nur den Roller vor uns auswählen.

Fazit: Ein Punkt für Bird. Das Anmelden bei beiden Anbietern ist unkompliziert und es gibt genug verfügbare Roller in der Nähe. Das Aufladen des Guthabens dauert bei Moin noch etwas zu lang, zusätzlich wurden mir mit Hinzufügen des PayPal-Kontos 50 Cent abgezogen, die ich nicht gebraucht habe.

2. Wie fahren sich die Roller?

Unsere Tour führt vom Neuen Markt mit kleinem Abstecher durch die Seitenstraßen zum Bahnhof. Auf der Hälfte der Strecke tauschen wir die Roller, dass wir beide den direkten Vergleich haben. Das Freischalten beider Roller verläuft gut, doch dann tritt das erste Problem auf: Der Bird-Roller beschleunigt nicht. Auf der Suche nach Hilfe in der App werden wir nicht fündig. Obwohl wir nicht fahren können, weil wir nach einer Lösung suchen, wird uns für beide Roller Geld abgezogen – sie sind ja aktiv. Kurzerhand stellen wir den Bird-Roller wieder ab und nehmen den nächsten. Wir wollen eine Fehlermeldung machen, doch finden nichts, wo das möglich ist. Ärgerlich dabei: Die Gebühr für das Freischalten des Rollers muss mein Freund noch mal bezahlen.

Die Moin-Roller beschleunigen gleichmäßig, der Konkurrent zieht beim Beschleunigen hingegen stark an. Er wirkt etwas „ruppiger“, meint mein Freund. Und kleine Bodenwellen und Schlaglöcher merkt man auf dem weißen Gefährt auch deutlicher.

Beim Abstellen muss bei beiden Rollern darauf geachtet werden, dass man sich nicht in einer „roten Zone“ befindet. Heißt, dass man an bestimmten Stellen in der Stadt die Roller nicht abstellen darf. Am Bahnhof ist das aber kein Problem und wir stellen die Fahrzeuge neben den anderen geparkten Rollern ab. Nach Fahrtende müssen wir ein Foto der abgestellten Roller machen und unsere Fahrt ist beendet.

Fazit: Dieser Punkt geht an Moin. Der Roller fährt sich insgesamt etwas ruhiger und schneller als der Bird. Und: Vielleicht war es nur ein Problem, das nicht oft vorkommt, aber in unserem Test war es ein Problem – die Bird-Roller machen auf uns einen unzuverlässigen Eindruck. Funktioniert er oder nicht? Man weiß es erst nach dem Freischalten genau.

Zum Abstellen des Rollers muss man in der App ein Foto machen. Quelle: privat

3. Wie sind die Roller ausgestattet?

Die Moin-Roller sind größer als die Modelle von Bird. Außerdem hat die blaue Flotte eine digitale Anzeige, auf der unter anderem die Geschwindigkeit angezeigt wird. Bis zu 21 Km/h wird dieser auf unserer Teststrecke schnell. Außerdem gibt es bei den neuen Rollern eine Halterung für das Handy, auf der induktives Laden möglich ist.

Die Bird-Roller sind kleiner, aber auch wendiger und leichter. Beim Umdrehen hat man also einen kleineren Wendekreis. Anstelle einer digitalen Anzeige gibt es hier einen QR-Code und Lampen, die Anzeigen, ob der Roller freigeschaltet ist oder nicht. Beide Roller beschleunigen durch eine Art Ring am Lenker.

Was mir nach dem Test aufgefallen ist: Das Benutzen der Apps frisst viel Akkuleistung. Ich habe mit meinem Handy den Moin-Roller gestartet, nach der Fahrt fehlten mir 35 Prozent. Bei meinem Freund waren es 25 Prozent weniger als vorher. Aber: Wessen Handy die Funktion des induktiven Ladens hat, kann bei Moin das Handy während der Fahrt laden.

Fazit: Auch dieser Punkt geht an Moin. Man hat auf dem großen E-Roller mehr Platz für die Füße. Es gibt eine Geschwindigkeitsanzeige und die Möglichkeit, das Handy einzuklemmen und während der Fahrt zu laden, finden wir sehr praktisch.

4. Der Preis

Die Gebühr fürs Entsperren beider Roller beträgt einen Euro. Jede Minute, die man damit unterwegs ist, kostet zusätzlich 25 Cent, wird während der Fahrt pausiert kostet es 15 Cent pro Minute. Nach 16 Minuten und zwei Kilometern Fahrt zahlen wir bei Moin einen Preis von fünf Euro, bei Bird sind wir durch das doppelte Entsperren und insgesamt weniger Nutzungszeit auf einen Gesamtpreis von 5,50 Euro gekommen. Fahrtpreis für zwei: 10,50 Euro. „Ganz schön teuer“, findet mein Freund und ich schließe mich seiner Einschätzung an.

Fazit: Kein Punkt für beide. Der Preis hat es ganz schön in sich. Für 20 Minuten Fahrt über 10 Euro zu bezahlen – das kann man sich nicht täglich leisten. Ein Ticket für die Öffentlichen Verkehrsmittel wäre deutlich günstiger gewesen und weiter wären wir damit auch gekommen.

5. Gesamtfazit

Das Fahren mit den Rollern hat Spaß gemacht. Wir kamen individuell schnell von A nach B. Das Fahrgefühl hat uns persönlich bei den neuen Moin-Rollern besser gefallen. Aber ob wir diese noch einmal buchen würden? Vermutlich nicht. Der Preis ist zu hoch für den alltäglichen Gebrauch. Ein Ersatz für das Fahrrad oder die Bahn wird der E-Roller in diesem Preissegment wohl nicht - Eher eine Ergänzung für den Spaß zwischendurch.

Von Stefanie Ploch