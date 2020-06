E-Roller in Rostock: Diese Regeln sollten Sie kennen

Rostock

Seit 15. Juni 2019 sind Elektroroller für den Straßenverkehr in Deutschland zugelassen. Ab Donnerstag gibt es in der Hansestadt den ersten gewerblichen Anbieter – die US-Firma „Bird“, die in Rostock von Paul Ebel vertreten wird.

Die Nutzung der Roller erfolgt über die Handy-App des Anbieters „Bird“, die an allen Standorten weltweit gleich ist. Wer losfahren will, lädt die App, registriert sich und scannt den QR-Code am Lenker des Rollers. Das Entsperren kostet jeweils einen Euro, anschließend werden 20 Cent pro Kilometer fällig. Bezahlt werden kann per Kreditkarte, Paypal oder Applepay.

Das Mindestalter für Nutzer ist 18 Jahre, der Gebrauch erfolgt auf eigene Gefahr. Ein Führerschein ist nicht erforderlich. Auch das Tragen eines Helms ist keine Pflicht, wird aber sowohl vom Anbieter als auch von der Stadtverwaltung empfohlen. Die Elektroroller wiegen jeweils etwa 20 Kilo. Nutzer dürfen bis zu 110 Kilogramm schwer sein, um die Scooter fahren zu können – und das immer einzeln. Laut allgemeiner Betriebserlaubnis dürfen die Roller maximal 20 Stundenkilometer schnell sein. Gas geben erfolgt über einen Hebel am Lenker, gebremst wird wie beim Fahrrad ebenfalls am Lenker.

30 Sammelpunkte im Innenstadtgebiet

Über die App werden auch Standorte der verfügbaren Roller sowie deren Ladestand angezeigt. Laut des Rostocker „Bird“-Anbieters Paul Ebel halten die Batterien etwa zwei Tage und für eine Strecke von rund 40 Kilometern. Trotz der allabendlichen Sammel- und Ladetouren ist das Ziel, dass rund um die Uhr ausreichend geladene Roller verfügbar sind. „Der durchschnittliche Nutzer ist etwa zehn bis zwölf Minuten mit dem Roller unterwegs, schafft dabei eine Strecke von zwei bis drei Kilometern und zahlt zwischen 2,50 und 3 Euro“, so Ebel.

Im Rostocker Innenstadtbereich gibt es 30 Sammelpunkte, die sogenannten Nester. Nutzer können die Scooter wieder am Ursprungsort abstellen, müssen sie aber nicht. Allerdings gibt es so genannte Abstellverbotszonen, um das wilde Parken der Roller zu vermeiden. Die Software ist darauf eingestellt – bei widerrechtlicher Nutzung blockiert der Scooter. Auch die Abrechnung läuft dann weiter. Verbotszonen in Rostock umfassen beispielsweise Grünanlagen, große Teile der KTV, das Stadthafenufer oder die Fußgängerzonen. Beim Parken muss die verbleibende Gehwegbreite 1,80 Meter betragen.

Polizei und Ordnungsdienst kontrollieren

Für E-Tretroller-Fahrer gelten ähnliche Rechte und Pflichten wie für Fahrradfahrer. Die Roller dürfen, wenn sie eine Zulassung haben, auf Radwegen fahren. Wenn keine vorhanden sind, müssen sie die Fahrbahn nutzen. Auf dem Gehweg oder in der Fußgängerzone gilt ein Fahrverbot. Auch das Verkehrsschild „Rad frei“, das Radfahrer beispielsweise dazu berechtigt, gegen die Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße zu fahren, gilt nicht für Elektroroller.

Die Scooter unterliegen der Straßenverkehrsordnung. Bei Verstößen drohen Bußgelder: Fahren über eine rote Ampel: 60 bis 180 Euro; Fahren auf dem Gehweg: 15 bis 30 Euro; Fahren in der Fußgängerzone: 15 bis 30 Euro; Fahren ohne Versicherungskennzeichen: 40 Euro; Fahren ohne Betriebserlaubnis: 70 Euro; Nebeneinanderfahren: 15 bis 30 Euro; Fahren zu zweit auf einem Roller: 10 Euro.

Auch das Fahren unter Alkoholeinfluss ist verboten – es gilt die Pkw-Promillegrenze. Die Einhaltung der Regeln wird in Rostock unter anderem vom Kommunalen Ordnungsdienst sowie von der Polizei kontrolliert. Der Ordnungsdienst orientiert sich an der Straßenverkehrsordnung und ahndet Verstöße in diesem Bereich. Für die Einhaltung der Verbotszonen sind Leihanbieter verantwortlich.

Von Claudia Labude-Gericke