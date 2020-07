Wer in Rostock eine Alternative zum öffentlichen Nahverkehr sucht, findet sie an vielen Straßenecken. Denn: Seit Mitte Juni betreibt der 17-jährige Paul Ebel einen Elektro-Roller-Verleih. Und das kommt nicht nur bei den Nutzern gut an. Auch die Stadt und die Polizei ziehen eine positive Bilanz. Erste Probleme gibt es dennoch.