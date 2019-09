E-Scooter-Verleih in Rostock getestet

Rostock

Sie haben am Wochenende für Aufsehen in Rostock gesorgt: An vielen Ecken in der Innenstadt standen plötzlich rot-schwarze Roller herum. Einige Passanten guckten etwas ungläubig: „Was sind das denn für Dinger?“ Andere wussten Bescheid und fuhren mit den E-Tretrollern gleich mal eine Runde.

„Der schwedische Anbieter Voi hat zu Testzwecken rund um den Klima-Aktionstag etwa 50 E-Scooter in Rostock platziert“, teilt das Rathaus dazu auf OZ-Nachfrage mit. Bereits am Freitag konnten die ersten Tretroller ausprobiert werden.

Ausleihen und via App bezahlen

Neben Voi, dem nach eigenen Angaben größten Scooter-Start-up aus Europa, gibt es noch einen zweiten Anbieter, der an einer Vermietung von E-Tretrollern in Rostock interessiert ist. „Auch der E-Scooter-Sharing-Service Circ hat sich bei uns gemeldet“, heißt es im Rathaus. Bisher gebe es aber keine Entscheidung. Das Testangebot von Voi beschränkte sich auf die Innenstadt, Steintor-Vorstadt und die Kröpeliner-Tor-Vorstadt.

Ausgeliehen und bezahlt werden die elektrischen Roller über eine App, die den Nutzern das nächstgelegene Fahrzeug anzeigt. Es gibt dabei keine Anmeldegebühr oder monatliche Grundgebühr, pro Fahrt sind aber ein Euro Startgebühr plus 15 Cent pro Minute fällig. Am Sonntag war das Mieten der Roller zum Klima-Aktionstag bundesweit kostenlos.

Kritik in sozialen Medien

In den sozialen Medien haben die neuen E-Scooter bereits hitzige Diskussionen ausgelöst. „Die Dinger sind schon in Berlin komplett nervig. Die stehen überall und jede paar Meter herum“, schreibt ein Nutzer. Auch werden Fußgänger von unachtsamen Fahrern überrollt. Eine andere Nutzerin befürchtet: „Mal sehen, wann die ersten in der Warnow landen.“

Tatsächlich kursieren im Netz bereits Bilder, die zeigen, wie die Roller in Rostock in Hecken geworfen wurden. Die Stadtverwaltung beruhigt: „Die E-Scooter haben einen Sensor. Sobald sie liegen, wird ein Service-Team benachrichtigt, das sich sofort um die Roller kümmert.“ Es werde Ordnung gehalten. Dennoch überwiegen in den Sozialen Medien die negativen Kommentare: „Die Dinger verschandeln das Stadtbild und sind mit ihren Batterien auch nicht klimafreundlich“, schreibt ein weiterer Nutzer.

Ziel: Weniger Autofahrten

Die Mietroller sollen helfen, Autofahrten in Städten zu reduzieren. Auch sollen Bewohner dort eine Alternative erhalten, wo Busse und Autos nicht hinkommen, heißt es. In Lübeck stehen bereits 100 Tretroller von Voi zum Mieten bereit und in Hamburg gibt es eine Kooperation mit der Hamburger Hochbahn. Das schwedische Unternehmen ist inzwischen europaweit in 30 Städten und zehn Ländern präsent. Auch soll es nach eigenen Angaben mit mehr als vier Millionen Fahrten der größte europäische Anbieter sein.

E-Scooter: Das ist zu beachten Bei der Nutzung der E-Scooter sind laut dem Unternehmen Voi ein paar Dinge zu beachten: „Wer einen E-Scooter ausleiht, muss im Stadtverkehr, wenn möglich, Fahrradwege nutzen und sich auch sonst an alle Verkehrsregeln halten, die auch für Fahrradfahrer gelten.“ Die maximale Geschwindigkeit der elektrischen Roller von Voi betrage 20 Kilometer pro Stunde. Nach dem Ausleihen gilt es, die E-Scooter wieder ordentlich abzustellen: „Um weder Passanten noch andere Verkehrsteilnehmer zu verärgern und sicherzustellen, dass der nächste Nutzer seine Fahrt problemlos starten kann“, heißt es bei Voi. Die gesamte mit GPS ausgestattete Flotte werde überwacht und die Batterien täglich neu geladen. „So können beschädigte Roller direkt aus dem Verkehr gezogen und gewartet werden.“

Mehr zum Thema:

Drei Monate E-Scooter in Deutschland: Kaum jemand hält sich an die Regeln

Kassenärzte-Chef für Verbot von E-Tretrollern: Sind „Katastrophe“

Los geht’s: E-Scooter starten in Lübeck

Über den Autor

Von André Horn