Rostock

Seine Arena ist sein Wohnzimmer, seine Fans sitzen bei YouTube oder Twitch: Sören Carlsson ist Profisportler – im Internet. Der 31-Jährige spielt für die Rostock E-Wolves, die digitale Mannschaft der Seawolves-Basketballer. Eigentlich wirft er mit seinem Controller, der Steuerung, Körbe. Am Sonntag aber wurde auch er zum digitalen Kicker – bei der ersten Rostocker E-Sport-Stadtmeisterschaft.

„In den USA und in Asien sind die E-Sports bereits eine große Nummer. In Deutschland wächst das Ganze erst noch“, sagt Carlsson. Im realen Leben arbeitet er im Einzelhandel. Denn im Gegensatz zu den Seawolves-Sportlern, die in der echten Stadthalle auflaufen, kann er von seinem Sport nicht leben. „Noch nicht“, sagt der Rostocker und lacht. Bei den ganz großen E-Sport-Turnieren geht es nämlich längst um Millionen-Preisgelder. Die großen Clubs leisten sich längst Vollzeit-Spieler für die digitale Welt.

Anzeige

Stadtmeisterschaft für den guten Zweck

Bei der ersten Rostocker Stadtmeisterschaft im E-Sport geht es auch um Geld – allerdings nicht für die Spieler, sondern den guten Zweck. Jeder Spieler tritt als Vertreter eines Clubs an. Der SV Pastow ist mit dabei, der FC Hansa, aber auch die Seawolves, der Verein zur Förderung krebskranker Kinder und der Olympia Ruderclub Rostock – um nur einige der fast 100 Teilnehmer zu nennen. Der Sieger bekommt 750 Euro. Die Stadtwerke, die Wiro und auch die Ospa sind die Sponsoren.

Mehrere hundert Zuschauer verfolgten die digitalen Spiele im Internet live – zum Beispiel das Spiel des Hamburger SV gegen den FC Hansa. Quelle: Andreas Meyer

Gespielt wird an der Konsole, das Spiel heißt Fifa 2021. Alle Mannschaften haben dabei dieselbe digitale Spielstärke. Heißt: Der Kader des FC Hansa ist im Turnier genau so gut wie der von Real Madrid oder der des FC Liverpool. Die Partien werden live im Internet übertragen, wie beim echten Fußball kommentieren zwei Experten die Spiele – unterhaltsam, professionell, gut informiert. Zwischenzeitlich sind fast 200 Zuschauer mit dabei. Viel mehr hat auch so manches Amateur-Spiel auf dem echten Rasen nicht.

Teams aus Rostock

Die Seawolves und auch Hansa haben bereits eigene E-Sport-Teams aufgestellt. Die E-Wolves spielen natürlich Basketball. „Wir sind bei vielen Turnieren mit dabei. Deutschlandweit, europaweit“, erzählt E-Sportler Sören Carlsson. Sein Spiel heißt „NBA 2K 2021“. Eine Partie dauert 20 Minuten, danach gibt es kleine Pausen. „Auch unser Team ist international.“ Für Rostock treten E-Sportler aus der Hansestadt an, aber auch aus Bayern und sogar aus Österreich.

Seine Arena ist sein Wohnzimmer: Sören Carlsson (31) ist E-Sportler bei den Rostock E-Wolves. Quelle: OVE ARSCHOLL

Carlsson hat vor zwei Jahren angefangen: „Ich spiele auch auf dem Platz Basketball. Aber der digitale Sport ist für mich ein Ausgleich zur Arbeit, zum Alltag.“ Mit seinem Team tauscht er sich digital aus. „Wir haben uns aber auch schon ,in echt’ getroffen.“ Andere, sagt Carlsson, brauchen den Sport auf dem Platz, um den Kopf freizubekommen. „Ich brauche das Zocken an der Konsole.“

„E-Sports sind die Zukunft“

Der digitale Sport – ihm gehört die Zukunft, glaubt auch der Schirmherr, Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Schon im Wahlkampf hat er versprochen, als OB ein Turnier für die digitalen Zocker ausrichten zu wollen. „Das ist nicht einfach nur Rumgedaddel. In Dänemark verfolgen das Militär und auch Universitäten die Spiele, suchen nach den besten digital-denkenden Köpfen“, sagt Madsen. „Wer den Umgang mit Spielen beherrscht, beherrscht oft auch kreatives Denken und Problemlösungsstrategie. Und genau das sucht doch die Wirtschaft.“

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen und Jannis Dammann, Event-Manager im Sportamt, haben die E-Sport-Stadtmeisterschaft organisiert. Quelle: OVE ARSCHOLL

Jetzt sei die Zeit auch in Rostock reif: „Wir alle vermissen doch den Sport. Den Wettkampf. Das Mitfiebern.“ Auf dem Platz, in der Halle geht das derzeit immer noch nicht. „Also holen wir den Wettkampf ins Netz“, so der Rathaus-Chef. „Der Lockdown ist für die E-Sports ein Katalysator. Der Boom geht jetzt erst richtig los.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gemeinsam mit Jannis Dammann, dem Event-Manager im Sportamt, hat der OB einen Plan: „Wir wollen eines Tages große Live-Turniere in der Stadthalle ausrichten. Und wir wollen mit einem Team Rostock andere Kommunen herausfordern.“

Madsen zockt auch am Rechner

Er gesteht: „Auch meine Tochter spielt am Computer. Aber nicht zu viel. Da achten wir drauf.“ Beim Turnier kommentiert Madsen kräftig mit. Mitspielen – nein, dafür sei er zu schlecht. „Ich spiele eher Strategie-Spiele. SimCity zum Beispiel.“ Bei diesem Spiel muss der Spieler eine Stadt aufbauen und managen. „Ich mache in meiner Freizeit also das, was ich auch beruflich mache“, sagt Madsen und lacht.

Von Andreas Meyer