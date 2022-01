Rostock

Existenzängste in den Tattoo-Studios in MV: „Man macht sich so seine Gedanken, wie es weitergeht“, sagt Jogie. Der 39-jährige Profi-Tätowierer übt sein Kunsthandwerk seit sechs Jahren im Rostocker Studio „Tintenherz“ aus. Nach monatelangen Schließzeiten im Corona-Lockdown und 2G-plus-Regeln ist das nächste Ungemach über die Branche hereingebrochen: Den Tätowierern ist wegen einer Gesetzesänderung ihre Farbe abhanden gekommen.

Seit Anfang Januar dürfen 4000 potenzielle Schadstoffe nicht mehr in Tätowiertinte, Permanent-Make-up, Lippenstift und Nagellack enthalten sein, eine Folge der neuen, sogenannten Reach-Verordnung der EU. Fast über Nacht war ein Großteil sämtlicher gängiger Tätowierfarben plötzlich verboten. Was jetzt noch legal verwendet werden darf und lieferbar ist, lässt sich an einer Hand abzählen: „Zurzeit gibt es nur noch Schwarz, Weiß und ein paar Grautöne“, sagt Maria Oberdorf, genannt Maja, Managerin bei „Tintenherz“.

„Normalerweise arbeiten wir mit mehreren Hundert Farben“, erklärt Tätowierer Jogie. Farbe für 5500 Euro kann er nun in den Müll werfen. Wirtschaftlich noch schwerer wiegt der Umsatzverlust. Denn die Nachfrage nach schwarz-weißen Körperbildern ist überschaubar. „Sechzig bis siebzig Prozent wollen etwas Buntes“, sagt Jogie.

Ausgedünnte Palette nicht nur bei „Tintenherz“ in Rostock: In der EU dürfen wegen einer neuen Richtlinie die meisten bisher verwendeten Farben nicht mehr zum Tätowieren eingesetzt werden. Quelle: Dietmar Lilienthal

Die aus dem Verkehr gezogenen Stoffe stehen unter Verdacht, möglicherweise Allergien, Reizungen und Krebs auszulösen. „Es gibt aber keine Studien, die das eindeutig belegen“, sagt der Rostocker Tätowierer. Das Verbot sei nur auf Grundlage eines Verdachts angeordnet worden.

Greifswalder Hautärztin: Allergien sind selten

Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) sieht wegen fehlender Daten keine Grundlage für verbindliche Aussagen zur Schädlichkeit der verbotenen Stoffe, argumentiert der Bundesverband Tattoo. Allerdings wies die Behörde bereits 2014 auf mögliche Folgeschäden durch Tätowierungen hin. In den Farben enthaltene Schwermetalle wie Chrom oder Nickel könnten Unverträglichkeiten auslösen.

Jeder Fünfte hat ein Tattoo Laut verschiedenen Umfragen sind in Deutschland zwischen 12 und 20 Prozent der Einwohner tätowiert. Vor allem Jüngere stehen auf die Dauerbemalung, so das Portal Statista. Bei den 24- bis 34-Jährigen lehnt es nur jeder Zweite (54 Prozent) grundsätzlich ab, sich tätowieren zu lassen. Unter den über 55-Jährigen sind es mit 87 Prozent deutlich mehr. Tattoos entfernen dürfen seit 2020 nur noch Ärzte. Die Greifswalder Hautärztin Anke Herrmann bietet diese Leistung an. Einfache schwarze Tattoos verschwinden relativ einfach. „Mit Farbe wird es schwieriger“, sagt die Expertin. Wie viel eine Entfernung im Durchschnitt kostet, möchte sie nicht sagen. Die Kassen übernehmen die Kosten nicht.

Die Farbpigmente können unter der Haut zu Nanopartikeln aufgespalten werden, die sich Körper anreichern und in Verdacht stehen, für Krankheiten wie Krebs auszulösen. Gesicherte Aussagen zu den Risiken solcher Langzeitfolgen gibt es derzeit nicht. Menschen mit Vorerkrankungen sollten von einem Tattoo absehen, so das BfR.

Hautärztin Anke Herrmann aus Greifswald, Spezialistin für die Tattoo-Entfernung mit Laser, hatte schon Patienten mit allergischen Reaktionen nach einem neuen Tattoo in ihrer Praxis. Das komme aber nur selten vor. Professor Steffen Emmert Direktor der Dermatologie an der Rostocker Unimedizin verweist auf Studien, nach den es bei 4,6 Prozent aller Tattoos zu Problemen wie Allergien und Entzündungen kommen soll.

Stark wachsende Branche

Für die Unternehmen ist das Farbverbot eine Katastrophe. In den vergangenen Jahren wurden die Dauer-Körperbilder immer beliebter, die Zahl der Tätowierbetriebe wuchs sprunghaft. Zwei Dutzend Anbieter weist eine Internet-Suche allein für Rostock aus, 19 Tattoo-Betriebe weist das Firmenverzeichnis der Industrie- und Handelskammer im Bezirk Rostock aus.

Klare Ansagen Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Spanne reicht vom kleinen Einzelunternehmer zum großen Studio mit vielen Mitarbeitern. Bei „Tintenherz“ im Rostocker Szeneviertel Kröpeliner-Tor-Vorstadt verdienen vier Personen ihren Lebensunterhalt mit den Körperbildern. Neben Shopmanagerin Maja und Jogie gehören zwei weitere Tätowierer zum Team. MV-weit dürften mehrere Hundert Menschen in der Branche arbeiten.

Erst Lockdown, dann 2G plus, dann Farbenverbot

Das Geschäft läuft pandemiebedingt schon länger auf Sparflamme. Zehn Monate lang blieben die Studios in den vergangenen zwei Jahren im Lockdown komplett geschlossen. Jetzt müssen Kunden ohne Covid-Impfung draußen bleiben. „Man glaubt gar nicht, wie viele Leute nicht geimpft sind“, sagt Maja.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass das Farb-Verbot kommen wird, zeichnete sich bereits im Herbst ab. Dennoch können die Hersteller noch immer keine bunten Farben liefern, die dem neuen EU-Standard entsprechen. „Ausverkauft“, „nicht lieferbar“, heißt es in den einschlägigen Onlineläden. „Das kann in ein paar Tagen losgehen oder in einem halben Jahr, wir wissen es nicht“, sagt die Rostocker Shopmanagerin. Eine Ausnahme ist das Tattoo-Studio des Stifte-Herstellers Edding in Hamburg. Das arbeitet mit eigenen, „reach-konformen“ Farben, verkauft diese aber nicht an Wettbewerber.

Viele Bilder sind zurzeit nicht möglich

Nicht wenige Kundenwünsche bleiben wegen der Krise zurzeit unerfüllt. Maja berichtet von einem Künstler, der sich auf bunte aquarellartige Motive spezialisiert hat und nun nichts mehr zu tun. Sie rollt ihre Hosenbeine hoch und präsentiert zwei fotorealistische Porträts auf ihren Unterschenkel. „Geht jetzt auch nicht mehr.“

Farbe ist außerdem wichtig für sogenannte Cover: Hautbilder, die alte Tattoos, Narben oder Hautunregelmäßigkeiten überdecken. Majas Kollege Jogie befürchtet ein Aufblühen illegaler Hinterhof-Studios, die weniger Wert auf zugelassene Farben und Hygiene legen.

Von Gerald Kleine Wördemann