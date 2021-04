Rostock

Jan Bleis, Vorstand der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG), scannt mit seinem Smartphone einen QR-Code, der im Glaskasten an der Haltestelle „Stadthafen“ angebracht ist. „Als nächstes kommt in einer Minute die Linie 1 Richtung Hafenallee“, sagt er und blickt sich um. „Da kommt sie auch schon. In drei Minuten folgt die Linie 3 zur Dierkower Allee.“

Ab sofort müssen Fahrgäste nicht mehr auf die analogen Ausdrucke an den Bus- und Straßenbahnhaltestellen nach der nächsten Abfahrt suchen. An jeder der mehr als 400 Haltepunkten im Stadtgebiet befindet sich nun neben den Listen zusätzlich ein solcher QR-Code, der chronologisch die nächsten Abfahrten der jeweiligen Haltestelle, aber auch Störungen, Umleitungen und Verspätungen anzeigt. „Das ging mit unserer bisherigen Internetfunktion nicht“, so Bleis. „Zwar konnte man sich Abfahrtzeiten ansehen, aktuelle Verkehrsmeldungen flossen da aber noch nicht mit ein.“

Seit 30 Jahren digital

Dabei liegen all diese Daten zu Verkehrsbehinderungen, Verzögerungen und Staus in der Leitzentrale in der Hamburger Straße vor. Das Betriebsmanagement der RSAG laufe seit 30 Jahren digital. Angezeigt werden diese Informationen den Fahrgästen seit 15 Jahren an einigen wenigen Haltestellen auf Monitoren. Das ist unter anderem an zentralen Punkten – etwa dem Neuen Markt und der Langen Straße – oder wichtigen Umsteigepunkte wie dem Doberaner Platz, der Fall. „Wir werden es aus finanziellen Gründen nie schaffen, diese Monitore überall aufzustellen“, so Bleis. „Das wäre auch nicht sinnvoll. Dennoch wollen wir die Daten für jede Haltestelle für alle zugänglich machen.“

Und so wurde der digitale Abfahrtmonitor fürs Handy entwickelt. Ein Jahr habe die Programmierung gedauert, wie der zuständige Softwareentwickler Dirk Lampe, Geschäftsführer der JAC Systeme GmbH, erzählt. „Das Projekt war sehr anspruchsvoll.“ Wichtig sei, dem Kunden die Daten sicher, aber auch einfach zugänglich zu machen. „Es muss keine App heruntergeladen werden. Das Scannen funktioniert bei vielen Handys schon über die Fotofunktion“, so Bleis.

Keine S-Bahnen erfasst

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hält den neuen Service für den richtigen Ansatz zu zeigen, wie digital und fortschrittlich die Hansestadt ist. „Ich habe in der Leitstelle schon gesehen, wie viele Informationen digital vorliegen. Es ist gut, dass nicht nur wenige Menschen alle Informationen haben, sondern alle alle Informationen.“

Der Oberbürgermeister freut sich, bald nicht mehr in den Tabellen an der Haltstelle suchen zu müssen. „Ich werde immer total ungeduldig, wenn ich erst einmal die Information finden muss, welche Bahn wann als nächstes fährt. Jetzt reicht ein Klick und ich kann mich drauf einstellen, wie lange ich warten muss.“

Madsen hofft, das Angebot auch auf die Deutsche Bahn erweitern zu können. Gespräche seien bisher allerdings nicht erfolgreich gewesen, so dass im mobilen Abfahrtmonitor keine S-Bahnen angezeigt werden.

So funktioniert es Mit dem internetfähigen Handy wird der QR-Code, der sich ab sofort an jeder Haltestelle befindet, gescannt. Der Nutzer wird direkt zu Informationen seiner Haltestelle weitergeleitet. Der Service funktioniert auch unterwegs oder von Zuhause auf jedem internetfähigem Endgerät: Dafür die Webseite www.abfahrten-rsag.de auf dem Smartphone, Tablet oder PC öffnen und die gewünschte Haltestelle eingeben. Viele Behörden, Ämter, Geschäfte, Cafés oder Arztpraxen liegen in der Nähe einer Bus- oder Straßenbahnhaltestelle. Auch hier kann der digitale RSAG-Abfahrtsmonitor auf großen Bildschirmen vor Ort angezeigt werden.

Weitere Schritte geplant

Die RSAG möchte den Service indes weiterentwickeln. In erster Linie sind die Live-Informationen für die Passagiere, die bereits an der Haltestelle warten, vorgesehen. Dennoch plant das Unternehmen mehrere Erweiterungen. So sollen auch Veranstalter und Unternehmen mit ins Boot geholt werden. Am Ausgang großer Einkaufszentren, aber auch in der Stadthalle oder dem Volkstheater könnten Monitore Abfahrten der nächstgelegenen Haltestelle anzeigen. So könne der Gast sehen, ob er sich beeilen muss, die nächste Bahn zu bekommen oder noch ein bisschen in der jeweiligen Location verweilt.

Fahrgastzahl bei 75 Prozent

Das Rostocker Unternehmen hofft, mit dem neuen Angebot die Attraktivität für den öffentlichen Nahverkehr zu steigern und nach der Corona-Pandemie die Fahrgäste, die derzeit ausbleiben, zurückzugewinnen. Nach Angaben von RSAG-Sprecherin Beate Langner liege die Fahrgastzahl aktuell bei etwa 75 Prozent im Vergleich zu vor der Pandemie.

Von Katharina Ahlers