Stäbelow

Eckart Rubner ist zurück. 14 Jahre lang hat der gebürtige Rostocker in Hamburg und Umgebung gelebt. „Aus beruflichen Gründen“, erklärt er. 14-tägig sei er gependelt, um dann vor fünf Jahren in Stäbelow sesshaft zu werden, wo Ehefrau Susanne „verwurzelt“ ist. Die Familie hat hier ein Haus gebaut, die Kinder, sieben und zehn Jahre alt, fühlen sich wohl. „Ich will nirgendwoanders mehr leben“, sagt der 44-Jährige, der sich nun auch um den ehrenamtlichen Bürgermeisterposten in seiner Gemeinde bewirbt.

Rubner ist Elternratsvorsitzender in der Kritzmower Grundschule und zusammen mit seiner Ehefrau im Kulturverein aktiv, in dem beide 2017 einen Generationswechsel in der Leitung eingeläutet haben. „Durch dieses soziale Engagement habe ich Lust bekommen, auch für Stäbelows Zukunft Verantwortung zu übernehmen“, sagt Rubner, der als Projektleiter im Bauhauptgewerbe tätig ist, „zuständig für die technische Abwicklung von Türen – von Industriebestellungen bis hin zum Eigenheimbau“.

Besonders wichtig sind dem parteilosen Bewerber, der für die Linke ins Rennen geht, Transparenz in der Arbeit der Gemeindevertretung und Bürgernähe. „Zweimal im Jahr werde ich eine Einwohnerversammlung ins Leben rufen, die erste gleich kurz nach der Wahl“, kündigt Rubner an. Zuvor wolle er mit der Gemeindevertretung Ziele für die Gemeinde festlegen, „für und mit den Einwohnern“.

Ein Mehrgenerationenzentrum schwebt Rubner vor, mit Sozialstation. Ein Angebot von altersgerechtem Wohnen müsse geprüft und entwickelt werden. In der Wohnbebauung sieht Rubner noch Reserven, „wir haben allerdings nicht genug eigene Flächen“. Doch es gebe viele ältere Leute in der Gemeinde, „für sie müssen wir was tun“.

Auch das Gewerbegebiet will der Bewerber weiter ausbauen. „Wir haben Glasfaser, die Nähe zur Autobahn und zur Hansestadt“, das mache den Wirtschaftsstandort Stäbelow attraktiv. „Und es fließt Gewerbesteuer in die Gemeinde zurück“, erklärt Rubner.

Den Ausbau von Rad- und Wanderwegen sowie die enge Zusammenarbeit mit Vereinen und freiwilliger Feuerwehr hat er ebenfalls im Blick. Seine freie Zeit verbringt der zweifache Vater natürlich am liebsten mit der Familie, gern bei Spaziergängen, wo man alle Ecken kennenlernen könne. „Auch in den Ortsteilen“, betont Rubner, der gerade hier „runter von der Bremse und aufs Gas drücken“ will.

Doris Deutsch