Rostock

Seine Spieler haben bis tief in die Nacht von Sonnabend zu Sonntag den Aufstieg in die Fußball-Verbandsliga gefeiert. Trainer Eckerhard Pasch vom SV Warnemünde war dagegen schon am frühen Abend wieder daheim. Im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG blickt der 61-Jährige zurück auf die abgelaufene Saison, schaut nach vorn auf die neue Verbandsliga-Spielzeit 2019/20 und sagt, worauf es dort ankamen wird.

Wie war die Aufstiegsfeier nach dem 7:0 gegen den PSV Wismar?

Super. Unsere Spieler haben sehr ausgelassen gefeiert. Für mich war es eine außergewöhnliche Tour, mit der Bimmelbahn den Alten Strom entlang zu fahren. Das hat Spaß gemacht Die Jungs waren außer Rand und Band. Es ist allerdings alles im Rahmen geblieben, denke ich.

Sie sollen erstmals etwas Schnaps auf dem Sportplatz getrunken haben.

Das stimmt. Normalerweise halte ich mich da zurück. Als Trainer solltest du Abstand halten. Nach der Tour haben wir allerdings mit unserem Funktionsteam und unseren Frauen noch zusammengesessen. Gegen 18 Uhr war ich dann daheim. Die Mannschaft war noch anbaden, hat auf dem Sportplatz weitergefeiert und ist dann in die Disco weitergezogen. Gegen 3 Uhr habe ich noch Party-Bilder bekommen. Den Spaß hatten sich die Jungs verdient.

Welche Bedeutung hat der Aufstieg mit dem SV Warnemünde für Sie?

Mit dem FSV Bentwisch bin ich ja quasi von der Kreis- bis in die Landesliga aufgestiegen. Das war eine tolle Zeit. Dennoch ist dieser Aufstieg ein ganz besonderer, denn so ein Herzschlag-Finale am letzten Spieltag erlebst du nicht oft. Außerdem kam der Erfolg schneller als erwartet. Bei meinem Amtsantritt im Januar 2016 hatten wir gesagt, dass wir innerhalb von drei, vier Jahren den Sprung in die höchste Landesspielklasse schaffen wollen. Umso besser, dass es jetzt schon geklappt hat.

Was hat am Ende den Ausschlag für Ihre Truppe gegeben?

Also wir haben schon Qualität in der Mannschaft, das war uns auch vor Saisonbeginn klar. Allerdings konnten wir nicht wissen, dass die Jungs einen solchen Zusammenhalt entwickeln, Rückschläge gut wegstecken und in der Rückrunde diese enorme Wucht und Konstanz ent­wickeln. Je häufiger du gewinnst, desto mehr glauben dir die Spieler. Wir haben viele Gegner vorher beobachtet. Die Mannschaft hat konsequent die taktischen Marschrouten umgesetzt, die Spieler haben sich gegenseitig toll geholfen.

Vor dem letzten Spiel wurden zwei Spieler verabschiedet. Wie steht es um die weitere Kaderplanung?

Christian Kuhfeld muss leider verletzungsbedingt seine fußballe­rische Laufbahn beenden. Andreas Zieger will unterklassig kicken und erst einmal wieder reinfinden, nachdem er lange Zeit aussetzen musste. Robert Nitsche hat uns bereits im Winter verlassen. Weitere Abgänge sollte es nicht geben.

Planen Sie, neue Spieler zu holen?

Wir führen Gespräche mit mög­lichen Neuzugängen. Allerdings sind wir nicht zwingend auf der Suche. Das Gros der Spieler, die uns zum Aufstieg geführt haben, soll die Chance bekommen, sich in der Verbandsliga zu beweisen. Aktuell besteht der Kader aus 25 Akteuren.

Was müssten Neue mitbringen?

Sie sollten die Mannschaft wirklich verstärken, also Qualität haben. Und sie müssten charakterlich in die Truppe passen, das ist mir besonders wichtig.

Auf welchen Positionen sehen Sie den größten Handlungsbedarf?

Für die linke Seite könnten wir noch einen guten Spieler gebrauchen und auf der Torwart-Position, da unsere Nummer 1 Thilo Mülling als Strandfußballer recht häufig fehlt.

Bleibt Ihr Funktionsteam zusammen?

Ja, und darüber bin ich sehr froh. Die Zusammenarbeit mit Co-Trainer Toralf Spörk, Torwart-Trainer Max Borchert, Abteilungsleiter Andreas Hötschkes und Physiotherapeutin Maria Behr macht sehr viel Spaß. Wir sind gut eingespielt, helfen uns gegenseitig und haben einen guten Draht zur Mannschaft, denke ich.

Sie sind schon lange dabei, kennen auch die Verbandsliga gut. Worauf wird es dort ankommen?

Auf die gleichen Dinge wie in der Landesliga: Einsatzbereitschaft, Teamgeist, Disziplin und vielleicht noch ein bisschen mehr Fitness. Deshalb werden wir ab der neuen Saison auch dreimal die Woche trainieren und nicht wie zuletzt nur zweimal. Ich hoffe, die Jungs dafür motivieren zu können.

Mit welchem Ziel werden Sie indie neue Saison starten?

Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun bekommen. Etwas anderes auszugeben, das ­wäre vermessen. Es wird eine starke Verbandsliga mit den Leistungszentren Neubrandenburg und Schwerin, dem SV Pastow, Güstrow und dem TSV Bützow. Auch der Rostocker FC wird eine gute Mannschaft haben. Dazu kommt Oberliga-Absteiger Malchower SV und vielleicht ja auch noch der FC Anker Wismar. Neben uns gibt es mit dem Penzliner SV einen zweiten starken Aufsteiger. Es dürfte sehr ausgeglichen und spannend werden.

Wie sehen Sie den SV Warnemünde insgesamt aufgestellt – bezogen auf Infrastruktur, Sponsoring, etc.?

Wir haben viele fleißige Leute im Vorstand sowie an den einzelnen Mannschaften und gute Sponsoren. Die Infrastruktur wurde mit der Sporthalle, zwei Kunstrasenplätzen und dem Umkleidetrakt in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Der Rasenplatz soll wohl 2020 saniert werden, wenn der Schulersatzbau weg sein wird. Das ist auch wichtig, denn wenn wir auf Dauer in der Verbandsliga spielen wollen, dann brauchen wir einen guten Rasenplatz.

Apropos auf Dauer: Wie lange werden Sie noch Trainer bleiben?

Mit meinen 61 Jahren gehöre ich neben Stephan Malorny (ebenfalls 61/d. Red.) vom FC Förderkader René Schneider zu den ältesten Trainern, zumindest in Rostock und der Umgebung. Die Arbeit mit der Mannschaft bereitet mir allerdings noch sehr viel Spaß. So lange das so bleibt, ich die Jungs erreiche, der Verein mit mir arbeiten möchte und die Gesundheit mitspielt, mache ich gern weiter.

Tommy Bastian