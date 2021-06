Lütten-Klein - E-Center in Rostock: Was der Chef des größten Edeka-Supermarkts in MV plant

Vom Marktleiter zum Herrn im Haus: Stephan Cunäus (33) macht sich mit dem E-Center Rostock im Stadtteil Lütten Klein selbstständig. Der Kaufmann hat eine Bilderbuch-Karriere hingelegt und große Pläne. Was Kunden und Mitarbeiter erwartet und warum der E-Center-Chef privat für die Liebe viel reisen muss.