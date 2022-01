Graal-Müritz

Leere Regale, unmotivierte Mitarbeiter, altes Gemüse, dunkle enge Gänge – so beschreiben viele Graal-Müritzer den Edeka-Markt an der Langen Straße. Sie sind entsetzt über die Zustände: „Was ist in den letzten zwei Jahren nur mit diesem Edeka passiert? Wir sind schockiert!“ heißt es in einer Google-Rezension. Franziska Oldoch schreibt: „Egal was mal im Kühlschrank fehlt, es lohnt nicht, zum Edeka zu fahren – sie haben es nicht. Es ist leer, wird nicht geliefert, gar nicht erst einsortiert oder sonstiges. Zigaretten gibt es seit über einem Jahr nicht mehr!“

Auch Sylvia Lübke ist fassungslos und schreibt: „Katastrophale Zustände im Edeka-Hörling, leere Regale, ganz viele Produkte aus dem Sortiment genommen, lieblos, trostlos, schmutzig im Eingangsbereich und bei dem Pfandautomaten.“ Der jetzige Betreiber Patrick Hörling möchte sich auf persönliche Nachfrage im Geschäft nicht äußern.

Am 24. Februar wird die Neueröffnung gefeiert

Christian Kepp (31) übernimmt den Edeka-Markt in Graal-Müritz. Quelle: Stefanie Adomeit

Doch mit dem jetzigen Zustand soll bald Schluss sein. Christian Kepp übernimmt im Februar den Laden. „Die offizielle Übergabe ist am 11. Februar“, sagt der 31-Jährige. Er betreibt bereits in Dierhagen einen Edeka-Markt. Einige seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommen bereits aus Graal-Müritz.

Die vielen Kritikpunkte des derzeitigen Marktes in Graal-Müritz kennt er: „Ich war schon da, um mir ein Bild zu machen. Jetzt muss man erst einmal Ursachenforschung betreiben und gucken, was hinter den leeren Regalen für Gründe stecken“, sagt er.

Doch bevor er sein Geschäft am 24. Februar neu eröffnet, hat er noch einiges vor. „Wir wollen die Lichtanlage erneuern, die Gänge zum Teil verbreitern und auf jeden Fall am Sortiment arbeiten“, sagt Christian Kepp enthusiastisch. Wenn er erzählt, was ihm wichtig ist und was er sich vorstellt für den Markt im Ostseebad, sprudelt es nur so an Ideen. „Wir wollen Highlights setzen. Der Kunde soll sich bei uns richtig wohlfühlen“, sagt der Vater einer fünfjährigen Tochter.

Mindestens fünf neue Arbeitsplätze sollen entstehen

So plant er, den Bio-Bereich und Produkte aus der Region zu vergrößern. „Wir arbeiten auch schon in Dierhagen mit regionalen Lieferanten zusammen“, sagt der Geschäftsmann. So gebe es unter anderem Bio-Eier aus dem Umkreis, Saft aus Satow und viele Sanddorn-Produkte aus MV. Kurze Lieferwege seien ihm wichtig. Es hat aber auch schon Kundenanfragen und -wünsche gegeben. „Wenn die dann gut laufen, behalten wir sie im Sortiment“, sagt Christian Kepp.

In Graal-Müritz arbeiten derzeit 17 Männer und Frauen im Zwei-Schicht-System. Viel zu wenig, findet der zukünftige Betreiber. „Fünf neue Mitarbeiter werden wir deshalb definitiv einstellen. Wenn gute Leute dabei sind, kann ich mir bis zu insgesamt 25 Mitarbeiter vorstellen“, sagt er. Er suche gerade ganz aktiv besonders für die Bereiche Obst und Gemüse, für die Getränkeabteilung und die Theken sowie die Kasse, aber auch Führungskräfte wie eine stellvertretende Marktleitung.

Sponsoring ist Geschäftsmann Kepp wichtig

Vor gut zwei Jahren: Susanne Schlickeisen übergibt die Schlüssel an den neuen Betreiber des Edeka-Marktes Dierhagen, Christian Kepp. Quelle: Timo Richter

Langfristig will Christian Kepp den Markt sanieren. Dann soll alles von der Fliese bis zur Decke erneuert werden. „Aber jetzt steht für uns erst einmal im Vordergrund, dass der Servicegedanke hier wieder einzieht.“

Der gebürtige Niedersachse, der aus der Nähe von Peine stammt, sagt über sich selbst, er sei ein Edeka-Kind. Mit einer klassischen Ausbildung im Getränkemarkt fing es an, mit einem Studium in Bremen und anschließender Einarbeitung in Hamburg ging es weiter, bis er schließlich vor zwei Jahren die Anfrage bekam, den Markt in Dierhagen zu übernehmen.

In seiner neuen Heimat Mecklenburg-Vorpommern fühlt er sich wohl. „Es ist schon toll, hier zu leben und zu arbeiten“, sagt Christian Kepp. Aktuell lebt er noch auf der anderen Seite im Ostseebad Nienhagen. Ist aber mit seiner Frau auf der Suche nach einem neuen Zuhause, das dichter an Dierhagen und Graal-Müritz liegt.

Für den 31-Jährigen ist es aber nicht nur wichtig, vor Ort Geld zu verdienen: „Ich möchte auch ganz viel an die Menschen hier zurückgeben. Deshalb begleiten wir auch viele Projekte in Dierhagen.“ So waren sie 2020 Hauptsponsor für den Triathlon vor Ort, ermöglichten ein Kasperletheater in der Kita oder unterstützten die freiwillige Feuerwehr mit Kleidung, Getränken und Lebensmitteln.

Auch in Graal-Müritz hat Christian Kepp schon seine Fühler ausgestreckt und sich bereits mit dem Vorstand des Turn- und Sportvereins getroffen. „Auch hier werden wir ein Sponsoring übernehmen“, freut er sich.

Von Stefanie Adomeit