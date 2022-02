Graal-Müritz

Sekt- und Saftempfang gab es am Donnerstag für die Kunden des Edekas in Graal-Müritz. Der Grund: die Neueröffnung des Marktes nach der Übernahme von Christian Kepp. „Es läuft alles super. Wir freuen uns, dass wir heute öffnen können“, sagt der 31-Jährige während er und seine Frau Marie Kepp die neugierigen Kunden mit einem Piccolo begrüßen.

Es ist voll – die Neueröffnung hat viele Graal-MüritzerInnen angelockt. Eine von ihnen ist Gisela Falke. Die 75-Jährige ist begeistert: „Es ist alles sehr schön geworden und so übersichtlich. Die Frischetheke ist besonders toll geworden. Das haben wir hier alle sehr vermisst.“

Kunden zufrieden mit umgebautem Edeka

So viel Trubel gab es schon lange nicht an der Langen Straße. Blaue und gelbe Luftballons machen auf die Neueröffnung aufmerksam. Beim Bäcker im Eingangsbereich sitzen Einwohner und trinken Kaffee. Die Verkäuferin ist gut gelaunt. Trotz des Ansturms bleibt sie gelassen und fröhlich.

Im Markt selbst schieben sich die Kunden mit ihren Einkaufskörben langsam durch die neuen breiten Gänge. „Wir müssen uns erst einmal zurechtfinden, wo alles steht“, sagt Gisela Volkmer. Die 65-Jährige hat Obst, Gemüse, Joghurt und Wasserflaschen in ihrem Einkaufswagen. Seit Langem sind sie mal wieder hier. „Hier gab es ja nichts mehr. Wir sind zum Einkaufen schon immer nach Ribnitz gefahren“, sagt Michael Volkmer (70). Das Ehepaar sei froh, dass der Markt nun wieder sortiert und vielseitig sei.

Vielfalt und regionale Produkte im neuen Markt

Vor der Fleischtheke stehen die Menschen Schlange. Etwas weiter vorn – an einem Regal mit Brotaufstrichen staunen zwei Damen über die Auswahl. Sie sind überrascht, wie viel Varianten es an Erdnussbutter gibt. Nur die Preisschilder haben es noch nicht an alle Regale geschafft. Doch das Versprechen regionale Produkte anzubieten, hat Marktleiter Christian Kepp gehalten. Der „Honigdieb“ aus Klockenhagen ist mit mehreren Honigsorten vertreten.

„Es ist alles schön sortiert, hell und übersichtlich“, sagt Mandy Rummler. Die 36-Jährige bummelt mit zwei anderen Müttern durch den Laden. Zusammen sind sie drei Wochen in Graal-Müritz auf Mutter-Kind-Kur. Über die vielen Menschen in dem Geschäft haben sie sich schon gewundert. „Wir kaufen ein bisschen Obst und Knabberzeug für heute Abend, wenn wir zusammensitzen“, sagt Eva Czerwinski (42) aus Berlin. Auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind trotz des Kunden-Ansturms freundlich und gut drauf.

Servicegedanke soll wieder im Vordergrund stehen

Elsa Blask aus Graal-Müritz ist mit ihrem Einkauf schon fertig. „Wir sind Stammkunden“, sagt die Seniorin lachend. An die früheren Zustände des Marktes will sie nicht mehr zurückdenken: „Das ist Geschichte, wir gucken jetzt nach vorn.“ Mit ihrem Mann bevorzugt sie besonders Laktose freie Produkte. 65 Euro haben sie heute ausgegeben. In ihrem Einkaufswagen liegen unter anderem Kaffee, Brot, Fleisch, Milch, Butter und Reinigungsmittel. „Der Markt ist sehr schön geworden. Er macht schon einen sehr guten Eindruck, wenn man reinkommt“, sagt Elsa Blask.

Christian Kepp hat im Februar den Laden in Graal-Müritz von Patrick Hörling übernommen. Die offizielle Übergabe war am 11. Februar. Er betreibt bereits in Dierhagen einen Edeka-Markt. Einige seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort kommen aus Graal-Müritz. Vor der Eröffnung wurde umgebaut und auch die Lichtanlage erneuert. Langfristig will Christian Kepp den Markt sanieren. Dann soll alles von der Fliese bis zur Decke erneuert werden. „Aber jetzt steht für uns erst einmal im Vordergrund, dass der Servicegedanke hier wieder einzieht“, sagt der gebürtige Niedersachse voller Tatendrang.

Von Stefanie Adomeit