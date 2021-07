Rostock

Rita Helm ist begeistert. „Die Ausstellung wird sehr gut angenommen von den Besuchern. Ich freue mich, dass ich sie wieder durch die Ausstellung führen kann und wir viele schöne Gespräche über die Kunst haben können“, sagt die Galeristen des Edvard-Munch-Hauses Warnemünde. „Das Bedürfnis der Menschen nach Kunst ist groß. Auch Menschen aus der Region kommen und sagen, wie froh sie sind, dass wir wieder geöffnet haben.“

Am 3. Juli hat die Galeristin die Ausstellung „Luft und Licht“ eröffnet – eine Gruppenausstellung, bei der 32 Künstler ausstellen. Das Besondere: Alle leben in Mecklenburg-Vorpommern oder haben zumindest einen starken Bezug zur Region. „32 Künstlerinnen und Künstler aus Mecklenburg-Vorpommern – das hatten wir noch nie“, zeigt sich Helm von der großen Resonanz beeindruckt. Nach einem öffentlichen Aufruf haben sich 60 Kreative beworben – die Werke wurden von einer Jury ausgewählt. „Wir sind sehr froh, dass wir so eine Auswahl hatten“, sagt Tanja Zimmermann, Mitglied im Vorstands. „Man merkt, wie froh auch die Künstler sind, dass es wieder losgeht. Bei der Vernissage haben viele gesagt, wie glücklich sie sind, hier teilzunehmen.“

Auseinandersetzung mit Corona

Innerhalb von vier Wochen haben die Verantwortlichen – das ist neben Tanja Zimmermann und Rita Helm zudem Kuratorin Petra Schmidt-Dreyblatt – die Ausstellung auf die Beine gestellt. Zu sehen sind neben Malerei auch Grafiken, Fotografien, Porzellan und Skulpturen. Alle befassen sich mit dem Thema „Licht und Schatten“. „Beides symbolisiert das Offene, das wir wieder haben. Es zeigt, wie die Künstler in Zeiten der Pandemie mit der Kunst und mit sich selbst umgegangen sind“, sagt die Galeristen. Die Schau zeige das Corona-Jahr in der Kunst – zwischen Tatendrang und Stillstand, den Aufbruch und das Wiedersehen.

„Wenn man reinkommt und die Bilder sieht, erlebt man einen positiven Schwung“, ergänzt Tanja Zimmermann. Viele Werke würden sich mit Landschaften auseinandersetzen. „Katharina Neuweg, eine Malerin aus Wien, die jetzt in Neustrelitz lebt, hat zum Beispiel draußen gemalt“, nennt das Vorstandsmitglied ein Beispiel. „Viele haben erzählt, dass sie während der letzten Monate viel in der Natur unterwegs waren. In Mecklenburg-Vorpommern wohnen viele Künstler auf den Dörfern.“ Die Natur zeige sich auch in den Fotografien von Wilfried Schröder. „Er hat den Lindenbaum vor seinem Haus fotografiert – also den Schatten des Baums.“ Auf diese Weise habe er auch das Licht-Thema aufgegriffen.

Auktion und Picknick

Die Ausstellung, die noch bis zum 15. August zu sehen ist, wirft einen Blick auf das zeitgenössische Kunstschaffen in MV. Am 24. Juli findet eine Auktion im Munch-Haus statt. Der Rostocker Galerist Mathias Goldberg leitet die Auktion, bei der zahlreiche Bilder verkauft werden sollen. „Viele Künstler haben dafür extra noch einmal kleinformatige Bilder dazugegeben“, so Zimmermann. Der Erlös komme den jeweiligen Urhebern zugute, ein Teil werde allerdings auch als Spende verwendet. Diese soll dem Stipendium eines jungen Künstlers zugutekommen.

Im Anschluss an die Auktion gegen 18 Uhr laden die Initiatoren zu einem „White Dinner“ an der Ecke Rostocker Straße/Am Strom ein. Dabei handelt es sich um ein öffentliches Picknick weiß gekleideter Menschen. „Jeder, der mitmachen möchte, sollte in weißer oder zumindest heller Kleidung kommen und etwas zu essen und zu trinken mitbringen“, sagt Zimmermann. Wer diese Möglichkeit nicht hat, habe die Möglichkeit, sich bei einem Warnemünder Gastronom einen zusammengestellten Picknickkorb zu kaufen. Begleitet wird die Veranstaltung von Blechbläsern der Hochschule für Musik und Theater (hmt).

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zimmermann freut sich auf das gemeinsame Picknick. „Es ist schön, wieder den direkten künstlerischen Austausch zu haben, sich mit anderen unterhalten zu können.“ Viele der Künstler, die bis zum 15. August in Warnemünde ausstellen, werden da sein. Interessierte werden gebeten, sich unter mail@edvard-munch-haus.de anzumelden.

Von Katharina Ahlers