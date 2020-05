Ehemaliger Gemeindepfarrer von den Philippinen entert Seemannsmission Rostock

Rostock

Ein wenig aufgeregt betritt June Mark Yañez seinen neuen Arbeitsplatz im Überseehafen. Noch vor einigen Jahren war er als Gemeindepfarrer in seiner Heimatstadt Cagayan de Oro im Süden der Philippinen tätig. Seit Montagmorgen aber verstärkt er das Team der Deutschen Seemannsmission Rostock. „Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin gespannt auf die Aufgaben, die mich in der nächsten Zeit erwarten“, verrät der 40-Jährige.

Auch wenn die Hansestadt und die Menschen ihm noch fremd sind, ist es der Job keineswegs. Insgesamt fünf Jahre lang war er als ökumenischer Mitarbeiter im Zentrum für Mission und Ökumene und im Seemannspfarramt der Nordkirche in Hamburg angestellt. Zu seinen Aufgaben zählten neben den täglichen Besuchen auf Schiffen und in Krankenhäusern ebenfalls die Unterstützung in Seemannsclubs, die spezielle Arbeit für Kreuzfahrt-Crews und die Organisation von Veranstaltungen. Ähnlich straff werde sein Programm in Rostock aussehen.

Ein angesehener Beruf mit Schattenseiten

Doch was hat den ehemaligen Pfarrer zu dieser Arbeit ermutigt? „Ich habe mich schon immer sehr für Menschenrechte interessiert. Je mehr ich über die Seefahrer in meiner Heimat mitbekommen habe, desto stärker war mein Verlangen danach, noch mehr über ihr Leben zu erfahren.“

Auf den Philippinen gelten Seeleute als tapfer und reich. Dies komme daher, dass die Ausbildung dort sehr kostspielig sei. Oftmals müsse die gesamte Familie – ob Mutter, Onkel oder die Großeltern – zusammenlegen, damit ein Familienmitglied diesen Beruf ergreifen kann. Haben es die Männer und Frauen aber erst einmal geschafft, werden sie als Helden angesehen. „Ich hatte immer das Gefühl, dass dahinter mehr steckt. Etwas, was Außenstehende nicht sehen.“

Vergleichbar mit modernem Sklavenhandel

Mit dieser Vermutung sollte Yañez recht behalten. Nach einigen Unterhaltungen mit einzelnen Seeleute wird ihm schnell bewusst: Sie sind es, die oftmals vergessen oder schlichtweg übersehen werden. An Bord großer Frachter oder Kreuzfahrtschiffe haben sie nicht nur mit den strikten Hierarchien und Heimweh zu kämpfen. Auch schlechte Arbeitsbedingungen und andauernde Isolation machen ihnen zu schaffen. „Die Zustände kann man teilweise mit modernem Sklavenhandel vergleichen“, veranschaulicht Stefanie Zernikow, Leiterin der Deutschen Seemannsmission Rostock.

Stefanie Zernikow steht im Andachtsraum in der Seemannsmission im Rostocker Seehafen. Quelle: Ove Arscholl

Aus Angst, als schwach wahrgenommen zu werden, sei es vielen Matrosen allerdings unangenehm, über ihre Probleme an Bord zu sprechen. Ihre Angehörigen wissen daher nur selten, wie es ihnen in dem Job tatsächlich geht. „Wie jeder andere Mensch auch haben sie Bedürfnisse. Ob es nun um Essen geht oder um seelische Unterstützung – wir sind für sie da und leisten ihnen Beistand, wenn es sonst keiner tut“, betont Yañez.

Schicksale, die unter die Haut gehen

Die Schicksale, mit denen der Neu-Rostocker und seine Kollegen konfrontiert werden, gehen unter die Haut. „Von manchen Geschichten bekomme ich noch immer Gänsehaut“, berichtet Zernikow. Dabei denkt sie vor allem an Erzählungen über Piratenübergriffe und die Flüchtlingssituation auf dem offenen Meer. „Wenn ein gestandener Mann vor einem zusammenbricht und dir erzählt, dass er es nicht mehr ertragen kann, über Kinderrucksäcke hinweg fahren zu müssen und hilflose Menschen im Wasser zurückzulassen, dann geht das nicht spurlos an einem vorbei“, so die Leiterin weiter.

Damit die Seeleute mit ihren Gedanken nicht alleingelassen werden, haben die Mitarbeiter der Seemannsmission stets ein offenes Ohr. „Manchmal braucht es etwas Zeit, bis die Menschen sich dazu überwinden können, über solche Erfahrungen zu sprechen. Sind sie aber bereit dazu, sind wir zur Stelle“, meint Yañez. Die lockere Atmosphäre im Club sei dabei dienlich.

„Da der direkte Kontakt aufgrund der Corona-Pandemie aber aktuell nicht gestattet ist, ist es umso wichtiger, dass wir die Seeleute an ihren Schiffen versorgen – mit Abstand versteht sich. Vielen ist es derzeit nicht möglich, dieses zu verlassen – Vorräte oder jemanden zum Zuhören brauchen sie dennoch“, verdeutlicht Zernikow.

Unterstützung willkommen Damit die Mitarbeiter der Deutschen Seemannsmission Rostock auch weiterhin im vollen Umfang für die Seeleute aus aller Welt da sein können, sind sie immer auf der Suche nach tatkräftiger Unterstützung. Egal, ob jung oder alt: Ehrenamtler, FSJler sowie Bundesfreiwilligendienstler sind herzlich willkommen. Auch Sachspenden in Form von Kleidung sind stets erwünscht. Besonders Pullover, Hosen und T-Shirts für kleinere Männer werden dringend benötigt. Wer lieber finanzielle Unterstützung leisten will, kann auch das tun. Von dem Geld werden beispielsweise Sim-Karten gekauft, damit die Seeleute Kontakt zu ihren Familien in der Heimat aufnehmen können.

Positive Momente überwiegen

Auch, wenn die Mitarbeiter der Seemannsmission immer wieder mit schlimmen Schicksalen konfrontiert sind, so seien es die schönen Geschichten, die in ihren Herzen überwiegen. „Die Leute haben Vertrauen in uns. Das ist unbeschreiblich schön“, meint Yañez. Er kann sich kaum einen schöneren Beruf vorstellen, wie er berichtet.

Die Zusammenarbeit mit Menschen aus der ganzen Welt, die Offenheit und Hilfsbereitschaft seines Teams und die Gewissheit, den Seeleuten eine Stütze zu sein, machen den Job für ihn zu etwas Besonderem. „Ich bin hier, um den Menschen eine Stimme zu geben und mich für den Erhalt ihrer Würde einzusetzen. Der Dank, der mir entgegnet wird, ist mit nichts vergleichbar.“

Von Susanne Gidzinski