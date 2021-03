Detershagen

Mit Forke und Harke bearbeiten Gunnar Gernhöfer und Christoph Roscher das Storchennest in Detershagen. Sand und Mist fallen vom mehrere Meter hohen Mast auf den Hof der Familie Heiseler. Seit mehr als 20 Jahren nistet hier der Storch. Doch seit einigen Jahren ist das Nest nicht mehr attraktiv genug. Daher kümmert sich der Naturschutzbund um die Brutstätten und Schlafplätze der Vögel und hilft nach.

„Wenn der Storch im April ankam, haben wir gesagt, jetzt ist die Familie komplett“, erzählt Angret Heiseler und lacht. Manchmal habe er vier Jungen als Nachwuchs gehabt. „Wir hatten auch mal einen Jungstorch, der ist durchs Dorf und ums Haus gelaufen.“ Doch seit drei, vier Jahren bleibt das Nest leer. „Es kommt mal einer und guckt, haut dann aber wieder ab.“ Mittlerweile haben sich Spatzen und Sperlinge auf dem Nest eingerichtet.

Deshalb sind Gunnar Gernhöfer und Christoph Roscher am Mittwoch auf einigen Gehöften im nördlichen Landkreis Rostock unterwegs und richten Nester wieder her. „Wenn das Nest nicht mehr bewohnt wird, zerfällt es Stück für Stück“, erläutert Gernhöfer. Wind und Regen veränderten die Form, Nistmaterial hält dann nicht mehr.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gut 40 Zentimeter nehmen die beiden Männer vom Nest ab. „Wir restaurieren das Nest, sodass der Storch die Chance hat, hier wieder zu bauen.“ Denn dieser baut jedes Jahr am Nest weiter, sammelt dafür Material aus der Umgebung. Und was er da alles findet, zeigt das Material, das die Ehrenamtler aus dem Nest geholt haben: Sand, Mist, Stroh, Zweige, aber auch Plastik. Sogar ein Katheter fällt vom Mast.

40 Zentimeter vom Storchennest in Detershagen sind abgetragen. Zwischen Sand und Geäst findet sich auch Plastik, die der Storch für den Nestbau gesammelt hat. Quelle: Anja Levien

Plastik wird zur Gefahr für den Storchennachwuchs. „Wenn er zu viel davon im Nest verbaut, kann das Wasser nicht mehr abfließen und die Küken ertrinken“, erläutert Gernhöfer.

100 Nisthilfen sind im Altkreis Bad Doberan zwischen Kühlungsborn und Graal-Müritz aufgestellt. Früher hätten Störche auf Dächern genistet. „Doch da klettert jetzt der Waschbär, der sich hier ausgebreitet hat, hoch und frisst die Küken“, sagt der Nabu-Ehrenamtler. Daher stelle der Nabu in Zusammenarbeit mit E.ON E.DIS jedes Jahr neue Nisthilfen auf. So wurde im vergangenen Jahr beispielsweise ein Mast in Bad Doberan aufgestellt.

Allerdings: Auf jedes Nest kommt nicht gleich ein Storchenpaar. Im vergangenen Jahr zählten die Ehrenamtler 39 Storchenpaare. Dennoch: „Auch wenn es keinen Nachwuchs gibt, nutzt der Storch das Nest als Schlafplatz.“ Wie viele Nester ein Dorf vertrage, hänge immer vom Nahrungsangebot ab. Gibt es ausreichend zu finden, teilten sich Störche auch ein Revier.

Das Nest in Detershagen wartet jetzt auf einen Storch. „Toll, dass es gemacht wurde“, sagt Angret Heiseler. Für die beiden Männer geht es mit der fahrbaren Arbeitsbühne von Ostsee-Lift weiter nach Hohen Luckow. Hier ist das Nest auf dem Mast im Gut Hohen Luckow komplett marode.

Christoph Roscher und Gunnar Gernhöfer setzen einen neuen Korb auf den Mast und sichern ihn mit Kabelbinder. Dann wird Nistmaterial herangeschafft. Rindenmulch, Äste, Stroh. „Es soll so aussehen, als wenn er schon gebaut hat“, sagt Gernhöfer. Dann geht es weiter nach Fienstorf, wo das Nest restauriert wird, und zur Schule in Broderstorf, wo es einen neuen Korb samt Nistmaterial gibt.

Derweil kehren die ersten Störche nach dem Winter in die Region zurück. Am 7. März ist der Weißstorch in Groß Bölkow eingetroffen. Am Freitag, 12. März, traf in Vorder Bollhagen die beringte schwedische Brutstörchin der beiden Vorjahre ein, informiert Dr. Stefan Kroll, Storchenbeauftragter des Landkreises Rostock. Am Montag besetzte der Storch in Rostock-Biestow sein Nest. Gundula Holdack meldete am Mittwoch, dass Adebar auch nach Kröpelin zurückgekehrt ist.

Von Anja Levien