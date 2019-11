Michael M. hat am Montag vor dem Landgericht Rostock gestanden, dass er Andreas R. umbringen wollte. Auslöser für seinen Ausraster im Mai 2019 in Güstrow (Landkreis Rostock) war, dass seine damalige Freundin mit beiden Männern gleichzeitig in einer Beziehung war. Der Angeklagte zeigte Reue.