Rostock

In der Mittagspause geht Eike Lüdtke (51) mit ihren Kolleginnen gern mal in die Kröpeliner Straße, um dort etwas Essbares aufzutreiben. Die gebürtige Warnemünderin arbeitet im Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamt Rostock (SBL) in der Nähe des Steintors im Archiv. Dort werden aktuelle Akten, aber auch „richtig alte Schätze“ verwahrt, wie sie sagt. Eigentlich ist Eike Lüdtke gelernte Gärtnerin, zur Arbeit im Archiv kam sie als Quereinsteigerin.

Noch immer sei sie gern in der Natur unterwegs, vor allem am Strand. „Ich fotografiere sehr gern die Küste“, sagt die 51-Jährige über ihr großes Hobby. Denn dem Meer und der Küste sei sie als Warnemünderin stets verbunden geblieben. Nur einmal sei es für sie infrage gekommen, aus Rostock wegzuziehen, damals auf Jobsuche. Ihr großes Glück sei nun, dass sie seit einem knappen Jahr endlich wieder in ihrem Seebad wohnen dürfe, nachdem zuvor ein Neubauviertel ihr Zuhause gewesen war. Und Rostock soll es bleiben: „Ich bin ein waschechtes Küstenkind und lebe gerne hier“, sagt Eike Lüdtke.

Von Katrin Zimmer