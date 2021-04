Ein Ärztehaus in Warnemünde? Medizinisches Labor bangt um Mietvertrag

Warnemünde

Bekommt Warnemünde ein neues Ärztehaus vor den Toren der MV-Werften? Zwei entsprechende Bauvoranfragen verdeutlichen, dass in der Werftallee ein Gebäude mit mehreren Büros und Arztpraxen entstehen soll. An gleicher Stelle befindet sich derzeit ein eingeschossiger Bau, in dem ein Kieferorthopäde, eine zahnärztliche Gemeinschaftspraxis und ein Dentallabor ansässig sind. Der Bauherr hält sich nach mehrfacher Anfrage bedeckt. Bei einem der Mieter sorgen die Planungen derweil für Unsicherheit.

Viel ist über das Vorhaben noch nicht bekannt. Lediglich: Die Berliner Firma Genesis Dritte Immobilien GmbH um den Geschäftsführer Matjaz Markelj plant in der Werftallee 10 ein viergeschossiges Gebäude. Dafür liegen der Stadt zwei Bauvoranfragen, dementsprechend wohl zwei mögliche Varianten, vor. Diese unterscheiden sich in der Länge des Gebäudes und den entsprechenden Kosten. Auf einer Fläche von insgesamt ca. 1900 bzw. 3400 Quadratmetern Nutzfläche sollen Büros und Arztpraxen entstehen. Die Baukosten betragen je nach Umsetzung 1,2 bzw. 2,2 Millionen Euro.

Bedarf bei den Warnemündern

Warnemündes Ortsbeiratsvorsitzender Wolfgang Nietzsche (Linke) kann sich durchaus vorstellen, dass es für die Warnemünder Bürger einen Bedarf gibt: „Viele müssen für ihre Untersuchungen in die Ärztehäuser nach Groß Klein und Lütten Klein ausweichen.“ Sollte es also entsprechende Angebote vor Ort geben, wäre das zu begrüßen. „Jedoch ist so ein Bau lediglich die Hardware. Die Software ist entscheidend“, sagt Nitzsche.

Nachfrage beim Vorsitzenden des Seniorenausschusses, Ekkehard Romeike: Gibt es einen Bedarf für ein Ärztehaus in Rostocks Stadtteil mit den ältesten Bewohnern? „Ja“, sagt er 80-Jährige, „denn ich weiß, dass viele Warnemünder durch die ganze Stadt fahren müssen, um sich fachärztlich versorgen lassen zu können.“ Dies sei mit großer Mühe und hohen Belastungen für die ältere Generation verbunden.

Ein zentraler Anlaufpunkt für die ältere Generation

Zwar gebe es eine ausreichende Abdeckung mit Hausärzten und Physiotherapeuten, aber eben zu wenige Fachärzte wie Orthopäden, Chirurgen oder Urologen. „Viele Fachärzte vor Ort sind überfordert, können keine zeitnahen Termine anbieten und verweisen die Warnemünder auf Praxen im ganzen Stadtgebiet. Wir brauchen ein Ärztehaus, in dem alle fachärztlichen Disziplinen erreichbar sind, einen zentralen Anlaufpunkt für unsere Generation.“

Kritisch schaut der Vorsitzende des Seniorenausschusses daher auf den geplanten Standort in der Werftallee. Denn dieser sei zu weit abseits. „Viele Senioren erreichen diesen Ort nur mit einem Fahrzeug. Wir brauchen einen Standort, der besser zugänglich ist“, sagt Romeikke. In diesem Zuge weist er auf die Bemühungen des Ortsbeirates hin, auf der Mittelmole eine Art Begegnungszentrum für die Warnemünder zu schaffen. „In diesem Umfeld wären auch mehrere Fachärzte durchaus wünschenswert, da diese dort für die Bürger fußläufig erreichbar sind“, sagt Romeikke.

Gerüchte im Werftumfeld

Doch wie blickt man vor Ort auf die aktuellen Planungen? Aktuell befinden sich in der Werftallee 10 eine zahnärztliche Gemeinschaftspraxis, ein Kieferorthopäde und das Dental-Labor Dinse. Sowohl die Zahnärzte als auch der Kieferorthopäde wollen sich zum Thema nicht äußern. Nach mehrfacher Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG heißt es lediglich, dass man von diesen Planungen nichts wisse und dementsprechend auch keine Auskunft geben will.

Etwas anders sieht das beim Dental-Labor Dinse aus. Das Zahntechnik-Unternehmen gibt es seit knapp 30 Jahren in Warnemünde. Nach der Wende habe man dieses dort aufgebaut, wo sich heute die Schiffbauhalle befindet. Später zog man in das heutige Gebäude am Tor zu den MV Werften. „Wir haben die Gerüchte um ein geplantes Ärztehaus durchaus gehört“, sagt Geschäftsführer Christoph Dinse. So habe es bereits eine Begehung von Architekten gegeben, die wohl prüfen wollten, ob das bestehende Gebäude noch erhalten werden kann.

Gemeinde wird Einvernehmen erklären

Aktuell sei man Mieter bei Herrn Matjaz Markelj, Geschäftsführer der Genesis Dritte Immobilien GmbH, die beide Bauvoranträge gestellt hat. Markelj habe das Gelände bereits vor etwa sechs Jahren erworben. „Die Stadt hat es damals versäumt, das Gelände zu kaufen“, sagt Dinse. Für ihn und seine zehn Mitarbeiter herrscht derweil Unklarheit, wie es künftig weitergehen soll. „Denn ab Herbst läuft unser Mietvertrag aus.“

Wolfgang Nietzsche sagt, dass die Gemeinde in der Warnemünder Ortsbeiratssitzung am kommenden Dienstag ihr Einvernehmen zu dem Vorhaben erklären wird. „Ich gehe davon aus, dass der Bauherr sich bei der kassenärztlichen Vereinigung über die Sinnhaftigkeit eines solchen Vorhabens informiert hat.“

Von Moritz Naumann