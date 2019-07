Rostock

Höher, schneller, weiter – pünktlich zur 82. Ausgabe der Warnemünder Woche eröffnet das Heimatmuseum seine alljährliche Sonderausstellung. Rund um das Thema Sport können Besucher ab Sonnabend einen Einblick in längst vergangene Zeiten des Ostseebades bekommen. Ob Tennis, Turnen oder Boxen: die Warnemünder haben in so manchen Disziplinen Kampfgeist bewiesen.

Geschichten und Erfolge

„Zu entdecken gibt es zahlreiche Geschichten und einen Überblick darüber, wie sich der Warnemünder Sport entwickelt hat“, berichtet Christoph Wegner, Leiter des Heimatmuseums. Gläserne Vitrinen, digitale Bilderrahmen und Pappaufsteller mit integrierten Hörstationen beherbergen eine Vielzahl an Originalen aus der Zeit ab 1887. „Ich bin gespannt, wie es den Besuchern gefallen wird. Wir habend diese Ausstellung schon lange geplant.“ Durch den Umbau im Haus sei das Vorhaben etwas nach hinten verschoben worden.

Anders als in anderen Teilen Deutschlands begann die vereinsmäßige Organisation des Sportes im Ostseebad erst 1887. „Viele Menschen hatten damals gar nicht die Möglichkeit, sich in ihrer Freizeit sportlich zu betätigen. Sie gingen raus zum Eisfischen und waren mit ihrer Arbeit beschäftigt“, erklärt Wegner. Dies bedeute allerdings nicht, dass die Warnemünder weniger erfolgreich unterwegs waren. Ganz im Gegenteil: Urkunden und Medaillen belegen die Erfolge im Bereich Turnen, Segeln, Tennis und Fußball.

Viele Warnemünder haben dem Museum Leihgaben zur Verfügung gestellt. Darunter eine Goldmedaille aus dem Jahr 1963. Quelle: Susanne Gidzinski

Eine herausragende Turnerin

Weil verhältnismäßig wenige Zeugnisse über weibliche Sportlerinnen aufzufinden waren, ist es für die Organisatoren besonders schön, dass sie die Lebensgeschichte von Gerda Kleist, einer herausragenden Turnerin präsentieren können. „Lange war es nicht üblich, dass Frauen beim Turnen mitmachen“, sagt der Leiter des Heimatmuseums. Erst Ende des 19. Jahrhunderts sei die Sportart auch an Mädchenschulen etabliert worden. Nach dem Ersten Weltkrieg waren Damen auch im Männerturnverein Warnemünde erwünscht.

Gerda Kleist war eine der erfolgreichsten Sportlerinnen der 1920er Jahre. Sie nahm an verschiedensten Wettkämpfen teil und wurde schnell zum Aushängeschild des Vereins. 1928 erhielt sie zudem das Deutsche Sportabzeichen und wurde mecklenburgische Landesmeisterin. „Es ist bemerkenswert, das diese junge Frau damals alles erreicht hat“, stellt Wegner fest.

Zum Start der Warnemünder Woche am Samstag eröffnet das Heimatmuseum eine Sonderausstellung zum Thema Sport-Geschichte. Quelle: Susanne Gidzinski

Überraschende Fundstücke

Bereits im Sommer vergangenen Jahres hat das Heimatmuseum einen Aufruf gestartet, dem zahlreiche Menschen gefolgt sind. Ob alte Medaillen, Urkunden, Biografien oder Bilder – sie brachten, was sie aus der Zeit nach 1887 finden konnten. „Teilweise waren die Menschen selbst überrascht, was für Geschichten sie über ihre Vorfahren gefunden haben“, meint Wegner. So beispielsweise auch Ingrid Dittrich. Der Tochter von Gerda Kleist sei nicht bewusst gewesen, was für eine erfolgreiche Sportlerin ihre Mutter einmal war.

Lesebuch vereint Fakten

Weil sich im Laufe der Recherchen zahlreiche weitere spannende Lebensgeschichten und Erzählungen aufgetan haben, wurde parallel zur Sonderausstellung ein Lesebuch angefertigt. Darin sind alle Biografien enthalten, die in der Ausstellung selbst keine Erwähnung finden. „Es sind viele tolle Geschichten dabei, die Warnemünde berühren. Es wäre schade, wenn sie niemand zu Gesicht bekommen würde“, findet Wegner. Zudem werden alle Materialien archiviert und in die Chronik eingepflegt. „Wir legen viel Wert darauf alles genau zu dokumentieren.“

Bis zum 31. Mai 2020 kann die Ausstellung besichtigt werden. Anschließend werde der Raum für die folgende Veranstaltung vorbereitet. „Vier Wochen nehmen wir uns Zeit, um alles herzurichten“, bestätigt der Leiter des Heimatmuseums. Das genaue Thema möchte er noch nicht nennen. Er verrät aber: „Es wird um Kindheit gehen.“

Susanne Gidzinski