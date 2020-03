Ein E-Auto für OB Madsen: Wie Rostock Vorreiter bei Elektro-Mobilität werden will

Rostock

Die Hansestadt fährt mit Benzin und Diesel. Bisher jedenfalls: In Sachen E-Mobilität ist die größte Stadt des Landes noch Entwicklungsland. Gerade mal 110 E-Autos gibt es bisher an der Warnow. Das sind mal 0,1 Prozent aller Autos in der Stadt.

Die Stadtverwaltung will das aber ändern – und mit gutem Beispiel vorangehen: Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) will bis spätestens 2023 die komplette Fahrzeuge-Flotte des Rathauses umstellen. Auch der Oberbürgermeister soll nicht mehr Diesel fahren: „Claus Ruhe Madsen wird kurzfristig ein E-Auto testen.“

Fast 100 000 Fahrzeuge in der Stadt

Fast jeder zweite Rostocker hat aktuell ein Auto – jedenfalls rechnerisch: Auf die gut 210 000 Einwohner kommen 92 000 zugelassene Fahrzeuge. Zu den umweltfreundlichsten darunter zählen die 549 Hybrid-Autos, die sowohl über einen Verbrennungs- als auch einen Strom-Antrieb verfügen. „Der Anteil der Fahrzeuge mit alternativen, umweltschonenderen Antrieben ist aber noch viel zu gering“, so Matthäus.

Rostocks Umweltsenator Holger Matthäus Quelle: OVE ARSCHOLL

Dabei sei die Stadtverwaltung schon jetzt vorbildlich – zumindest verglichen mit anderen Ämtern, Behörden und öffentlichen Verwaltung im Land: „ Rostock hat bereits fünf E-Autos. Damit sind wir Vorreiter.“ Nun soll eine neue „Beschaffungsrichtlinie“ für das Rathaus her: „Die schreibt dann vor, dass wir verbindlich vorgeben, nur noch Elektrofahrzeuge oder alternativ betriebene Autos für die Stadtverwaltung anschaffen.“ Das sei eine Konsequenz aus dem Klimanotstand, den die Bürgerschaft Ende 2019 ausgerufen hatte.

Verträge laufen noch Jahre

So schnell wie ursprünglich erhofft, wird es aber nicht gehen: „Zum Teil laufen die Leasingverträge für unsere Fahrzeuge noch drei Jahre“, sagt der Umweltsenator. Aber: „Nach jahrelangem Stillstand überschlagen sich jetzt die Angebote für saubere Fahrzeuge.“ Ausnahmen wird es aber noch eine Zeit lang geben. So werden E-Müllautos gerade erst in Mainz im praktischen, täglichen Einsatz getestet. „Einen Transporter mit E-Antrieb haben wir aber bereits“, sagt Matthäus.

Mehr als 240 Fahrzeuge gehören übrigens aktuell zum Fuhrpark Rostocks. „34 davon werden mit Erdgas betrieben – immerhin 14 Prozent“, verrät der Senator. Auf diese Quote sei er schon jetzt stolz.

Nachfrage steigt spürbar

Doch nicht nur das Rathaus, sondern auch Firmen und Privatleute in Rostock setzen auf E-Autos. „Die Nachfrage steigt, die Kunden fragen gezielt nach E-Autos und alternativen Antrieben“, berichtet Sebastian Richter, Verkäufer im Seat-Autohaus Nagel in Bentwisch. Ein E-Auto hat der spanische Volkswagen-Ableger bereits im Angebot, im Laufe des Jahres sollen weitere Modelle folgen.

Dass die Bundesregierung die Prämien für den Kauf von E-Autos auf bis zu 6000 Euro erhöht hat, sei hilfreich: „Bisher haben wir erst drei E-Autos verkauft, bis zum Jahresende werden es deutlich mehr sein. Die Prämie hilft, die Fahrzeuge für mehr Menschen erschwinglich zu machen“, so Richter.

E-Autos für kurze Strecken

Das sieht Paul Herlemann, Verkaufschef von BMW Wigger in Rostock ganz genau so: „Wir spüren, dass die erhöhten Prämie auch ein erhöhtes Interesse bei den Kunden geweckt haben.“ Schon jetzt seien gut zehn Prozent der Fahrzeuge, die BMW in der Hansestadt verkauft, elektrisch betrieben oder Hybrid-Autos. „Wer viel fährt, der kommt um Verbrennungsmotoren nicht umher. Für Durchschnittsfahrer kann ein Hybrid-Wagen eine Alternative sein und wer nur kurze Strecken im Alltag fährt, ist bei einem E-Auto richtig“, so Herlemann.

Noch mehr saubere Autos – jedenfalls in Prozentzahlen – verkauft Toyota Plath. „60 Prozent der Neufahrzeuge, die wir verkaufen, sind bereits Hybrid-Autos“, so Verkaufsleiter Jörg Lenz. Diesel hat Toyota schon seit Jahren nicht mehr im Angebot. Jedenfalls nicht bei Privatwagen. „Das Bewusstsein, dass ein Auto möglichst umweltschonend sein sollte, setzt sich mehr und mehr durch.“

Mehr zum Lesen:

Von Andreas Meyer