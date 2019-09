Fest für kreative Köpfe: Rostocker Agentur „Werk 3“ wird 25

Rostock

Die Hochschule für Musik und Theater ( HMT) war am Donnerstagabend kaum wiederzuerkennen. Brennende Holzstämme standen vor dem Eingang, rote Pfeile zierten den Boden im Inneren und Musiker spielten hinter gestreiften Absperrbändern. Anlass war der Geburtstag der Rostocker Werbeagentur „Werk 3“. 25 Jahre hat das kreative Unternehmen bereits auf dem Buckel. „Und das muss zelebriert werden. Nicht viele schaffen es, sich in der Branche so lange zu behaupten“, sagt Jan Baginski, der mit seinen beiden Geschäftspartnern Alexander Hopf und Chris Götz auf mindestens 25 weitere gemeinsame Jahre anstieß.

„Wir waren schon immer etwas merkwürdig. Das macht uns aus“, sagt Hopf. Von daher sei es kein Wunder, dass sich das auch in der Dekoration widerspiegelt. Bei Sekt, Wildschwein frisch vom Spieß und Livemusik wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, getanzt und gelacht. Mit von der Partie waren nicht nur Kunden und Partner, sondern auch Mitbewerber. „Wir haben die ganze Werbebranche aus der Umgebung eingeladen“, meint Baginski.

Antike Gastgeschenke

Gemeinsam betraten Max Hofrichter, Sandra Haase und Yannick Fiedler das festlich geschmückte Foyer. In ihren Händen hielten die drei Aida Cruises-Mitarbeiter ausgefallene Geschenke – zwei Telefone mit Drehscheibe und eine antike Kamera. Damit folgten sie dem Wunsch der Gastgeber, ausrangierte Kommunikationswerkzeuge mitzubringen. „Das hier sind ein paar ganz besondere Stücke“, meint Fiedler. Was sie mit Werk 3 verbindet? „Die Zusammenarbeit“, verrät sie. Die Dekoration und der musikalische Empfang haben sie neugierig gemacht. „Ich weiß überhaupt nicht, was uns heute erwartet, aber ich bin mir sicher, die drei haben sich etwas ganz Tolles ausgedacht.“

Zahlreiche bekannte Gesichter

„Werk 3 steht für Kreativität“, das weiß auch Katrin Luczak von „Infocity“. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Gerd Lemke ist sie der Einladung gefolgt. Beide möchten ausgelassen feiern und freuen sich auf den Austausch mit Kollegen. Man kenne sich schließlich untereinander. Das hat auch Sanna Kinz festgestellt. Sie war ehemals als Praktikantin bei Werk 3 tätig und hatte die Befürchtung, niemanden der Anwesenden zu kennen. Doch ihre Angst war unbegründet. „Hier sind so viele bekannte Gesichter. Es ist schön, alle wieder zu treffen.“

Zur Galerie Rund 300 Gäste sind zur Jubiläumsparty von Werk 3 am Donnerstagabend gekommen. Bei Sekt, Wildschwein frisch vom Spieß und Livemusik haben sie gefeiert.

Für HMT-Sprecherin Angelika Thönes war es ein ganz neues Gefühl, die Hochschule so umgestaltet zu sehen. „Werk 3 hat der HMT seinen Stempel aufgedrückt und ihr einen neuen Anblick verliehen“, sagt Thönes. „So bunt sind wir auch – das passt.“ Besonders freue sie sich auf die Musik. Obwohl sie die Studenten, die an diesem Abend für Unterhaltung sorgen sollen, gut kennt, weiß sie noch nicht, was diese präsentieren werden. „Ich lasse mich überraschen. Ein bisschen kann ich aber schon erahnen.“

Kreative Erfolgsgeschichte

Auch Sozialsenator Steffen Bockhahn ist in Begleitung von seiner Liebsten erschienen. Die Party sei für ihn eine ideale Gelegenheit zahlreiche liebe Menschen zu treffen, die er nur selten zu Gesicht bekommt. Die Geschäftsführer der Werbeagentur kenne er bereits seit vielen Jahren. „Werk 3 begleitete mich über viele Stationen seit langer Zeit. Sie sind eine kreative Erfolgsgeschichte aus Rostock“, hebt er hervor.

Tatsächlich: Sie haben vielen Organisationen und Unternehmen der Hansestadt ein Gesicht verpasst. Die Hanse Messe und die Stadthalle, die Wiro und die Sanierungsgesellschaft, der Zoo und die Hanse Sail, die Hochschule für Musik und Theater – sie alle eint ein Design kreiert von Werk 3. Mit vielen Kampagnen haben die Werbeprofis das Bild von Rostock geprägt. „Wir kennen die Stadt und wissen, wie unsere Kunden ticken“, sagt Baginski. Er freut sich, dass viele langjährige Partner zur Jubiläumsfeier erschienen sind und sich die Zeit für einen Plausch genommen haben.

Lesen Sie auch:

„Zuckergarten“: Bei dieser Rostockerin blüht Blumen-Fans was ganz Süßes

Rektorin Winnacker zieht positive Bilanz nach sieben Jahren

Rostocker HMT beliebt bei Studierenden aus Japan und China

Von Susanne Gidzinski