Bundeskanzlerin Merkel und die Länder-Chefs appellieren an die Bevölkerung, die privaten Kontakte weiter einzuschränken. So soll jedes Kind in seiner Freizeit nur noch einen immer gleichen Freund treffen. Können Eltern das überhaupt umsetzen? Macht die Empfehlung Sinn? Und was wissen Experten über die Folgen? Die OZ hat sich umgehört.