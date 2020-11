„Ein-Freund-Regel“: Das halten Eltern und Experten in MV von der Empfehlung

Rostock/Schwerin/Stralsund

Jana Drägert schüttelt den Kopf. „Das ist doch totaler Schwachsinn“, sagt die Stralsunderin. „Die Kinder sitzen in der Schule zusammen, verbringen danach gemeinsam Zeit im Hort, treffen im Bus noch einmal andere Kinder – und dann sollen sie sich zu Hause nur noch mit einer Person treffen?“

Die dreifache Mutter kann die neuen Empfehlungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht nachvollziehen. So raten die Regierungschefs unter anderem, dass Familien zukünftig nur noch Kontakt zu einem weiteren Haushalt haben. Auch Kinder sollen sich der Empfehlung zufolge nur noch mit einem immer gleichen Freund treffen. „Ich bin gerade dabei, meiner sechsjährigen Tochter beizubringen, dass man auch mehr als eine Freundin oder einen Freund haben darf. Und jetzt soll sie sich plötzlich entscheiden?“, fragt die 40-Jährige. „Ich hoffe, es bleibt bei einer Empfehlung. Ich würde das auf jeden Fall nicht mitmachen.“

Kinder treiben Infektion nicht voran

Kritisiert wird dieser Appell auch vom Landeselternrat. Der Vorsitzende, Kay Czerwinski, hofft, dass MV um ein entsprechendes Gesetz herumkommen wird. „Ich verstehe den Gedanken dahinter. Allerdings ist es gerade im Grundschulbereich schwierig, den Kindern zu erklären, warum sie in der Klasse zusammensitzen dürfen und sich dann nachmittags entscheiden müssen.“ Der Vorsitzende betont, dass derzeit nicht davon ausgegangen wird, dass Kinder die Infektion vorantreiben. „Man kann nicht auf der einen Seite sagen, dass Kinder das Virus nicht weitergeben und dann mit einem solchen Appell kommen.“

Der Landesjugendring in Schwerin, der sich für die Interessen von Kindern und Jugendlichen einsetzt, fürchtet vor allem soziale Auswirkungen. „Das ist verrückt“, kritisiert Geschäftsführer Christian Thönelt. „Schulen sind geöffnet, an den Bushaltestellen und in den Bussen stehen und sitzen die Kinder dicht beieinander.“ Wenn nun in der Freizeit plötzlich eine Auswahl getroffen werden muss, könne das psychosoziale Folgen haben. „Das ist wie im Sportunterricht, wenn man nicht ins Team gewählt wird. Für eine Freundschaft hat das nicht gerade positive Aspekte.“

„Es wird zu keinem Kontaktabbruch kommen“

Die Auswirkungen einer solchen Regelung lassen sich laut Prof. Dr. med. Michael Kölch, Direktor der Kinderpsychiatrie der Uni-Klinik in Rostock, jedoch nicht pauschal bewerten. „Manchen wird das gar nichts ausmachen, bei anderen kann das natürlich zu schwierigen Situationen führen“, sagt er. „Die müssen sich dann entscheiden, wer der beste Freund ist, mit wem man sich dann noch treffen möchte.“ Der Kinderpsychiater empfiehlt Eltern, den Kindern die Situation in kindgerechter Sprache zu erklären. „Kinder sind lernfähig und verständig“, sagt er.

Wie belastend eine solche Regelung wäre, müsse differenziert betrachtet werden. „Letztendlich treffen sich die Freunde ja weiterhin in der Schule. Und gerade Jugendliche kommunizieren nachmittags viel online. Es wird zu keinem Kontaktabbruch kommen.“

Schwer umsetzbar

Dennoch hofft auch die elfjährige Clara aus Rostock, weiter alle ihre Freunde – wenn auch zeitversetzt – treffen zu dürfen. „Die sind doch alle in meiner Klasse“, sagt sie. „Ich könnte mich nicht entscheiden, wen ich nach der Schule noch sehen will.“ Ihre Mutter, die anonym bleiben möchte, hält ebenfalls wenig von der Regelung. „Vorher sollte man eher die Klassengruppen halbieren“, meint sie. „Wenn es eine solche Regelung gibt, würden wir uns aber so gut es geht dran halten.“

Die Rostockerin Josephine May zweifelt an der Umsetzbarkeit einer „Ein-Freund-Regelung“. „Gerade jüngere Kinder wechseln doch andauernd ihre Freunde. Da wird es schwierig, da eine langfristige Wahl zu treffen“, meint die Mutter eines zehnjährigen Sohnes.

Von Katharina Ahlers