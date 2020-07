Pannenhilfe in MV - Ein „Gelber Engel“ auf Rügen: So arbeiten die Pannenhelfer des ADAC in MV

Defekte Akkus, Elektronikprobleme ... Bis zu 300 Einsätze fahren die ADAC-Pannenhelfer täglich in MV. Der Schweriner Stefan Roedszus arbeitet seit acht Jahren jeweils zwei Monate auf der Insel. Die OZ hat ihn einen Tag lang auf Rügen begleitet.