Für Dorothea Fischer ist der Weg zur Arbeit und zurück ein wahrer Spießrutenlauf: Zweimal täglich muss sie mit dem Rad durch die Lange Straße fahren, wo sich seit einem Jahr Radler und Autofahrer die gleiche Spur teilen. „Ich werde ständig von Autofahrern angehupt, bedrängt und beleidigt“, schildert die junge Frau, die gerade Anzeige gegen allzu aggressive Autofahrer erstattet hat.

Der Ortsbeirat Stadtmitte will die Bürgerschaft jetzt beauftragen, die Auswirkungen der neuen Verkehrsführung zu überprüfen. „Wenn das Ergebnis ist, dass es nicht funktioniert, werden wir das ganze als Test abhaken“, sagt der Ortsbeiratsvorsitzende Andreas Herzog ( SPD).

Weniger Unfälle – und mehr

Im September 2018 war die Radwegepflicht auf der Langen Straße abgeschafft worden. Damit sollten die Radler besser vor ausparkenden Autos geschützt werden. Tatsächlich ist die Zahl der Unfälle, die auf diese Weise passieren, zurückgegangen: 2015 bis 2018 waren es durchschnittlich 4,3 pro Jahr, in den letzten zwölf Monaten nur einer.

Allerdings müssen sich jetzt Radler und Autofahrer auf engstem Raum arrangieren: Radler sollen und müssen mitten auf der Straße fahren – Autofahrer kommen dann jedoch nicht mehr an ihnen vorbei und müssen geduldig hinterherfahren. Doch diese Zwangsgemeinschaft funktioniert offenbar nicht immer: Während es in den drei Vorjahren auf dem Abschnitt keinen einzigen Unfall zwischen Radlern und Autos gab, waren es seit Einführung des gemischten Verkehrs drei. Laut Polizei gibt es auch eine Vielzahl von Beschwerden zu diesem Brennpunkt – sowohl von Radlern als auch von Autofahrern.

„Saumäßige Situation“

Das zeigt sich auch bei einer OZ-Umfrage. Alfred Norden findet: „Die Situation ist saumäßig. Die Radfahrer halten sich nicht an die neue Regelung und ich fühle mich jetzt unsicherer als vorher, wenn ich dort mit dem Rad entlangfahre.“ Rosemarie Heese ist passionierte Radfahrerin und findet die Lage ebenfalls „unmöglich“. „Ich weiß selbst nicht, auf welcher Spur ich fahren muss. So geht das nicht.“

Ein anderer Rostocker, der seinen Namen nicht nennen möchte, meint, die Lange Straße sei doch eigentlich breit genug, aber: „Die Fußgänger haben viel Platz und die Radler sollen mitten auf der Straße fahren? Das kann doch keine dauerhafte Lösung sein.“ Anwohner Eric Fricke meint dagegen: „Ich sehe da kein großes Problem, da nicht viele Radler auf der Langen Straße unterwegs sind.“

Kein Tempo 20

Für Herzog liegt ein Grund für den Ärger in der mangelhaften Umsetzung der Idee: „Eigentlich sollte es eine klare Beschilderung, Tempo 20 und eine Ampelschaltung, die den Radlern einige Sekunden Vorsprung lässt, geben. Das ist alles bislang nicht umgesetzt worden.“

Stattdessen stehen an der Straße nur Schilder, die auf eine „Veränderte Verkehrsführung“ hinweisen – ohne weitere Erklärung, was denn nun geändert wurde. „Was soll das denn bedeuten?“, fragt Herzog. Und an der Ampel Höhe Kuhstraße sollen Radler bei Rot auf einer markierten Fläche direkt vor den Autos stehen und bei Grün gleichzeitig mit ihnen losfahren. „Da sind doch Konflikte vorprogrammiert“, meint Herzog.

Runder Tisch soll Lösung suchen

Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) verspricht: „Wir lassen die Unfallursachen analysieren und wollen das Ganze auf der nächsten Sitzung der Unfallkommission Anfang September auswerten. Wir werden uns auch noch einmal mit der jetzigen Verkehrssituation auseinandersetzen.“ Es soll einen großen Runden Tisch geben. „Da können wir dann gemeinsam nach Alternativen suchen.“

Wie diese Alternativen aussehen müssten, ist für den Ortsbeiratsvorsitzenden Herzog klar: „Wenn wir künftig mehr Fahrradverkehr in der Innenstadt wollen, brauchen wir dauerhafte Lösungen, etwa die bauliche Trennung von Radweg und Straße. Und dafür werden wir auch Geld in die Hand nehmen müssen.“

