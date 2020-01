Ein Kleingarten für neun Wohnungen: Fallen in Rostock 3000 Parzellen weg?

Rostock

Monatelang haben sie verhandelt, hinter verschlossenen Türen. Und eigentlich waren sie sich auch schon einig. Eigentlich: Zwischen Rostocks Kleingärtnern und der Stadtverwaltung droht Streit darum, wie viele Kleingärten es künftig an der Warnow geben soll.

Denn das neue Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle – Stadtgarten Rostock“ sieht vor, dass es pro Einwohner deutlich weniger Gärten als bisher geben solle. Schlimmstenfalls können sogar 3000 Gärten wegfallen.

Streit um den Schlüssel

Insgesamt rund 15 000 Kleingärten gibt es derzeit in der Hansestadt, sagt Susann May, Geschäftsführerin des Verbandes der Gartenfreunde. Die Leerstandsquote liege derzeit bei einem Prozent und damit rekordverdächtig niedrig. „Auf sieben Wohnungen im Mehrfamilienhäusern oder Wohnblöcken kommt bisher ein Kleingarten“, ergänzt Matthias Schreiter, der Vorsitzende des Verbandes.

Kleingärtner der Kleingartenanlage Damerow: Herbert Mews (80, v. l.), Peter Rex (73), Peter Kröger (32) und Klaus Jahns (76). Quelle: OVE ARSCHOLL

Genau diesen 1-zu-7-Schlüssel will die Stadt nun ändern: Weil Rostock wächst und Land knapp ist, soll nur noch der Schlüssel 1 zu 9 gelten. Das heißt, auf neun Wohnungen kommt ein Garten. Grundsätzlich, sagt Schreiter, könne der Verband damit auch leben. Wenn Rostock denn wirklich wie in den vergangenen Jahren prognostiziert, wachsen sollte. „Wächst die Stadt aber nicht und wir halten uns an den neuen Schlüssel, könnten schlimmstenfalls bis zu 3000 Gärten wegfallen.“ Statt Obst und Gemüse, Freizeit und Laube gibt es dann neues Bauland für Wohnen und Wirtschaft. Genau das will der Verband aber ausschließen.

„Brauchen mehr Flächen“

Schreiter und May haben sich in den vergangenen Wochen mehrmals mit „ihren“ Vereinen beraten. Ergebnis: Die Daten, die in das Kleingartenentwicklungskonzept einfließen sollen, seien zum Teil veraltet, müssten aktualisiert werden. Und die Hobbygärtner fordern, dass die absolute Zahl der Parzellen – aktuell 15 000 –festgeschrieben wird. Weniger dürften es nicht werden. Egal, ob Rostock nun stark wächst oder nicht.

„Denn eigentlich haben wir schon jetzt zu wenige Kleingärten“, sagt Schreiter. Im Nordosten der Stadt, zum Beispiel im Bereich Toitenwinkel und Dierkow, erfülle Rostock schon jetzt die 1-zu-7-Quote nicht. „Und wir haben viele ältere Rostocker, die zu DDR-Zeiten keinen Garten in der Stadt bekommen haben und ins Umland ausweichen mussten. Die würden mit zunehmenden Alter gerne zurück in die Hansestadt kommen“, so der Verbandsvorsitzende.

Anni Schuldt hat bereits Saubohnen in ihre Gartenerde gelegt. Quelle: OVE ARSCHOLL

Und wenn Rostock wie geplant wächst? „Dann brauchen wir mehr und nicht weniger Land für neue Kleingartenanlagen. Dann werden wir dauerhaft den Bedarf nicht decken können“, urteilt Schreiter. Dann müsse die Hansestadt mehr als „nur“ 15 000 Gärten bieten. Junge Familien stünden beim Verband Schlange, sich ihr Stück Grün in der Stadt zu pachten. „An der Nobelstraße haben wir eine kleine neue Anlage ausgewiesen, in Kassebohm ist auch eine vorgesehen.“

Grünamt : „Wollen zusammenarbeiten“

Die Kritik an den gemeinsam erarbeiteten Leitlinien für die Zukunft der Kleingärten – Ute Fischer-Gäde, die Leiterin des zuständigen Rostocker Grünamtes, trifft sie ein Stück weit überraschend. „Wir haben das Konzept schließlich gemeinsam mit den Kleingärtnern in vielen, vielen Sitzungen erarbeitet.“ Die Zusammenarbeit sei gut und vertrauensvoll gewesen. „Wir waren uns alle einig, dass ein Schlüssel von 1-zu-9 – also einem Kleingarten auf neun Wohnungen – ausreichend ist.“

Ja, wenn Rostock nicht wächst, bedeute das auch, dass 3000 Anlagen – verteilt über die gesamte Stadt – wegfallen könnten. „Aber wir planen eh, Anlagen aufzugeben. Weil es in ihnen zu laut ist oder weil sie ständig mit Nässe zu kämpfen haben“, sagt Fischer-Gäde. Dafür soll es zum Teil Ersatzflächen geben. Und: „3000 weniger ist das absolute Maximum! Da wir aber davon ausgehen, dass die Stadt wächst, sehen wir genau wie der Verband auch eher einen Mehrbedarf.“

Heißt: Eigentlich sind sich beide Seiten einig. Nur in den Details gibt es noch Gesprächsbedarf. Bis Ende des Monats soll der Verband nun der Stadt seine Bedenken auf den Tisch legen. „Danach finden wir Lösungen.“

