Ein Platz für Rostocks Helden Stephan Jantzen

Rostock

Dem Lotsenkommandeur Stephan Jantzen zu Ehren wurden in der Hansestadt Rostock eine Straße, ein Straßenring ein ganzer Park und ein Eisbrecher benannt. Nun soll auch ein Platz im Ostseebad Warnemünde folgen. Bereits im Dezember vergangenen Jahres hat der Ortsbeirat die Umbenennung eines Teilstückes der Straße Am Leuchtturm zwischen Teepott und der Straße Am Strom in Stephan-Jantzen-Platz beantragt. Voraussichtlich am 22. Oktober soll in der Sitzung des Hauptausschusses endgültig über das Vorhaben entschieden werden.

Ehrung einer bekannten Persönlichkeit

Inoffiziell werde der Bereich bereits seit Jahren so genannt, bestätigt der Ortsbeiratsvorsitzende Alexander Prechtel ( CDU). Grund seien die Lage des „Stephan-Jantzen-Hauses“ – das ehemalige Wohnhaus des Lotsenkommandeurs, welches heute durch die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) genutzt wird – sowie des Rettungskreuzers „Adele“. „Offiziell hat der Platz allerdings keine Bezeichnung. Aus unserer Sicht wäre eine Änderung sinnvoll“, meint Prechtel. Damit möchte der Ortsbeirat Stephan Jantzen als bekannte Warnemünder Persönlichkeit würdigen.

Dass es sich hierbei um eine Straßenfläche mit starker öffentlicher Wahrnehmung handelt spreche auch vonseiten der Stadtverwaltung für eine Umbenennung. „Die Ehrung verdienter Bürger und die Pflege örtlicher Tradition können nach der Rechtsprechung neben der im Vordergrund stehenden Ordnungs- und Erschließungsfunktion legitime Zwecke einer Straßenbenennung sein“, heißt es in der entsprechenden Beschlussvorlage.

Zur Galerie Rettung von Schiffbrüchigen, technische Hilfeleistung oder die Suche nach Vermissten. Die Tätigkeiten der Seenotretter sind vielfältig und ihre Bereitschaft ist rund um die Uhr gefragt.

Vorbild für die heutigen Seenotretter

Doch die Änderung hätte viel mehr als nur eine Ehrung zu bedeuten, findet Jörg Westphal, Leiter des Informationszentrums in Warnemünde. Jantzen, der selbst als Retter fernab der Küste tätig war, gilt auch heute noch als Idol der Seenotretter. „Er ist unser Vorbild“, betont Westphal. Seine geradlinige Art, sein Mut und Unerschrockenheit seien die Eigenschaften, die Jantzen ausmachten. „Menschen waren ihm wichtig, deshalb hat er sich stets für sie eingesetzt.“

Es gebe unzählige Erzählungen, die von seinen Heldentaten berichten – „und diese gilt es zu bewahren“, meint Westphal. Immer öfter stelle er fest, dass vor allem bei den jüngeren Generationen das Wissen über den einstigen Lotsenkommandeur fehlt. „Das ist traurig, denn dadurch geht ein Stück kultureller Geschichte verloren. Nur, wenn wir immer wieder an ihn erinnern und aktiv informieren, können wir sein Andenken wahren.“

Der wohl bekannteste Warnemünder Wohl kaum ein anderer Name ist mit dem Seebad Warnemünde und der Seenotrettung so verbunden wie der von Stephan Jakob Heinrich Jantzen. Der am 20. Juli 1827 geborene Warnemünder ging bereits im Alter von 14 Jahren zur See, wurde Matrose, Steuermann und im Jahr 1856 Kapitän. Als Kapitän der 38-Meter-Bark „Johannes Keppler“ umsegelt er zweimal die Welt. 1863 half Jantzen vierzehn portugiesischen Seeleuten während eines schweren Sturmes vor der Küste Nordamerikas. Im Jahr 1866 wurde er zum Lotsenkommandeur von Warnemünde gewählt. Während seiner aktiven Zeit als Vormann rettete er zusammen mit seinen Besatzungen 80 Menschen aus Seenot. Wegen seiner Einsatzbereitschaft erhielt er zahlreiche Auszeichnungen im In- und Ausland. 1913 starb Stephan Jantzen in Warnemünde. Noch heute erinnern eine nach ihm benannte Straße, der größte Eisbrecher der ehemaligen DDR „ Stephan Jantzen“ und der Seenot­kreuzer „Vormann Jantzen“ der DGzRS an ihn.

Ist eine Änderung der Hausnummern nötig?

Prechtel ist zuversichtlich, dass dem Antrag zugestimmt werde. „Ich sehe keinen Grund, wieso der Platz nicht umbenannt werden sollte.“ Das Vorhaben erfordere lediglich eine Änderung der Hausnummer einer Sanitäranlage, welche dem Stephan-Jantzen-Platz zugeordnet werden müsste, bestätigt auch Stadtsprecher Ulrich Kunze.

Gegen eine Umbenennung sprechen laut Beschlussvorlage die zu erwartenden Sach- und Verwaltungskosten von rund 3 000 bis 5 000 Euro. „Außerdem haben wir den Seenotretter bereits mit dem Stephan-Jantzen-Ring (Ortsteil Schmarl) und der Stephan-Jantzen-Straße (Ortsteil Seebad Warnemünde) geehrt“, so Kunze. Eine mögliche Verwechslungsgefahr mit dem neuen Platz werde als gering eingeschätzt. Aus Sicht der Verwaltung überwiege jedoch das Interesse der Stadt, die herausragende Persönlichkeit des Lotsenkommandeurs mit einer Straßenbenennung an dieser Stelle besonders zu ehren.

Sollte der Hauptausschuss in seiner nächsten Sitzung für eine Umbenennung stimmen, könnte der Bereich bereits in wenigen Wochen seinen neuen Namen tragen, wie Kunze berichtet. „Der Aufwand ist nicht groß, sodass das Vorhaben zügig umgesetzt werden kann.“

Mehr zum Lesen:

Die Schiffsglocke der-Stephan Jantzen ist zurück und läutet wieder

Warnemünde: Seenotretter ehren Stephan Jantzen

Von Susanne Gidzinski