Broderstorf/Warnemünde

Warnemünde ist der Heimathafen der „Klaashahns“. Seit 1964 singt die Truppe Seemannslieder und Shantys auf allen möglichen Volksfesten. Darüber hinaus haben die Männer das Ostseebad schon in der ganzen Welt repräsentiert – der Chor ist bereits in der damaligen Sowjetunion, in Polen, in der Tschechoslowakei, in Frankreich, in Schweden und sogar in den USA aufgetreten. Doch im Moment ist die Truppe entwurzelt und probt statt im maritimen Warnemünde derzeit in Brodersdorf.

„Wie gewohnt in der Warnemünde Vogtei können wir derzeit nicht proben“, sagt Günther Hamann, stellvertretender Vorsitzender von den „Klaashahns“. Der Grund? Die Coronabedingungen. „Für Chöre gibt es die Auflage, dass jeder Sänger zehn Quadratmeter für sich haben muss“. Solch eine Regelung sei für den Shantychor an gewohnter Stelle nicht einhaltbar. „Die Räume sind da einfach zu klein. Wir müssten uns auf verschiedene Räume aufteilen.“

Anzeige

Broderstorf statt Warnemünde

Mittlerweile probt der Chor seit mehreren Wochen in Borderstorf, im Osten von Rostock. „Die Bürgermeisterin Monika Elgeti und ihr Stellvertreter Wolfgang Harms haben sich sehr bemüht, uns dort im Rahmen der Verordnungen etwas zur Verfügung zu stellen – und das auch noch umsonst. Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Hamann. Im Gemeindehaus mit einer großen Terrasse findet die Truppe ideale Bedingungen vor, die das Proben unter Einhaltung der Verordnungen ermöglichen.

Weitere OZ+ Artikel

„Wir sind froh, dass wir das Gemeindezentrum in unserem Ort wieder nach und nach mit Leben füllen können“, sagt Bürgermeisterin Elgeti. Denn nach dem Lockdown im März habe auch der örtliche Bürger- und Kulturverein seine Arbeit erst einmal gänzlich eingestellt. „Sowohl die Keramikkurse, Qi-Gong oder auch Tischtennis konnten nicht mehr stattfinden.“ Nun werden die Angebote aber nach und nach wieder aufgenommen.

Keine Alternative in Warnemünde ?

Weil die Männer von „De Klaashans“ in der vergangenen Woche noch eine wichtige Probe für den anstehenden Auftritt beim Seefahrergottesdienst am Sonntag in Warnemünde hatten, wurde sogar die Gemeindevertretersitzung des Ortes in das Vereinshaus des SV Pastow verlegt. „Wir freuen uns einfach, wenn wir einen Beitrag leisten können, um solch ein wichtiges Kulturgut unserer Region zu erhalten“, erklärt Elgeti die Entscheidung.

Und dennoch: „Wir möchten wieder nach Warnemünde zurück“, sagt „Klaashahn“ Hamann, der sich von der Tourismuszentrale im Stich gelassen fühlt. „Die kümmern sich nicht um uns.“ Immerhin probe man bereits über ein Jahrzehnt in der Vogtei und gehöre ja elementar zum Ort. Zwar habe man auf Nachfrage die Möglichkeit vermittelt bekommen, im Kurhausgarten zu proben, doch die eine Probe, die dort abgehalten wurde, gestaltete sich nicht nach den Vorstellungen der „Klaashahns“.

Keine Schlüssel für die Sänger

„Wir hatten keinen Schlüssel für die Toiletten. Und wir sind fast alle in einem Alter, wo wir Zugang zu solch Einrichtungen brauchen“, sagt Hamann. Außerdem hat man die Tore zum Kurhausgarten nicht verschließen können.

„Da sind immer wieder Leute reingestapft, die die Musik gehört haben. Aber wir wollen keine Besucherlisten führen. Das wäre dann ja notwendig gewesen.“ Auch für das Tor hätte man einen Schlüssel benötigt, um die Verordnung einhalten zu können. Bereits nach einer Probe hat man sich nach neuen Möglichkeiten umgesehen und wurde in Broderstorf fündig.

„Luv un Lee“ proben, „Breitlings“ machen Sabbatjahr

Der Rostocker Shantychor „Luv un Lee“ probt währenddessen jeden Dienstag in der 300 Quadratmeter großen Aula des Schulcampus in Rostock-Evershagen. „Wir können uns da an alle Vorgaben halten und proben auch nicht länger als eine Stunde“, sagt Harald Kottig, Vorsitzender des Shantychores.

Anders sieht das bei den Rostocker „Breitlings“ aus. „Wir machen ein Sabbatjahr. Ich finde es unverantwortlich, im Moment zu proben. Unser ältester Sänger ist 83 Jahre alt und wir wollen kein Risiko eingehen“, sagt Organisator Dietmar Schild. Eigentlich wären die Breitlings am Wochenende in Bremen Vegesack bei einem Festival aufgetreten. „Aber das ist wie viele andere Veranstaltungen abgesagt worden. Da fehlt dann auch die Motivation, zu üben.“

Aktuelle Regelung für Chöre Am 9. Juli veröffentlichte die Landesregierung von MV die aktuellen Regelungen für Chöre und Musikensembles. Der Mindestabstand von zwei Metern ist bei den Proben einzuhalten. Stehen die Sänger in mehreren Reihen, sind diese versetzt aufzustellen. Proberäume sind demnach unter Einhaltung dieser Vorgabe zu wählen. Die Landesregierung empfiehlt Proben im Freien, den Verzicht auf Präsenz von Hochrisikogruppen bei den Proben, eine konstante Gruppenzusammensetzung und die Begrenzung der Probedauer auf eine Stunde.

Von Moritz Naumann