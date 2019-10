Ein Stadtteil in Rostock rebelliert: Gehlsdorf lehnt neues Wohngebiet ab

Gehlsdorf

Verstopfte Straßen, überfüllte Schulen, ausgedünnte Buslinien: Seit Jahren wächst Gehlsdorf wie kaum ein anderer Stadtteil in Rostock. Doch die Infrastruktur entwickelt sich nicht mit, beklagen die Anwohner. Der Ortsbeirat hat nun die Nase voll: Die Mehrheit des Gremiums lehnt die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Wohngebiet „Neue Hufe“ in Langenort ab. Auf rund vier Hektar Ackerfläche will die Stadt hier 40 Grundstücke für Einfamilien- und Reihenhäuser erschließen.

Ein Knackpunkt ist die Diskussion über die Entlastung für den Verkehr: „Wir bemühen uns seit drei Jahren intensiv darum, eine Verbindung von der Rostocker Straße über den Melkweg in das Gewerbegebiet am Hechtgraben zu bekommen.“ Doch bisher passiere hier nichts. Dabei sei die Rostocker Straße das A und O für ganz Gehlsdorf, so Massenthe. „Wir wollen nicht den kleinen Privaten beim Bauen bremsen. Aber nun will die Stadt eine große Fläche entwickeln. Und wenn wir da wieder zustimmen, passiert weiter nichts“, sagt der Ortsbeiratschef.

Stadtplaner spricht von Prozess

Doch nicht nur der Verkehrsstau sorgt in Gehlsdorf für Frust. Auch Kita, Schule und Hort seien zunehmend überlastet, berichten Anwohner. „Normalerweise dürfte hier nicht ein einziges weiteres Wohngebiet entstehen“, schimpft ein junger Mann. Unverständnis auch bei Erika Rißmann: „In jeder anderen Stadt wird erst die Infrastruktur geschaffen und dann kommen die Häuser“, so die Anwohnerin. In Gehlsdorf laufe es andersherum.

Stadtplaner Ralph Maronde wirbt für Verständnis: „Das ist ein Prozess und läuft parallel.“ Wohnungsbau und Infrastruktur würden sich gegenseitig entwickeln. „Etwas spitz formuliert: Sie würden ja auch nicht eine Kita auf den Acker bauen und hoffen, dass sich drumherum Häuser entwickeln“, sagt Maronde. Auch gebe es vom Amt für Verkehrsanlagen die klare Aussage, dass das Straßennetz den zusätzlichen Verkehr aufnehmen könne. „Die Kapazitäten sind da.“ Das hätten Zählungen ergeben. Durch den Neubau werden rund 18 bis 20 Fahrzeuge pro Stunde im Straßennetz erwartet.

Anwohner zweifeln an Zahlen der Stadt

Das geplante Wohngebiet „Neue Hufe“ in Langenort soll auf einer Landwirtschaftsfläche entstehen. Quelle: Arno Zill

Die Anwohner schütteln den Kopf. „Ich zweifle an den Zahlen. Das wird doch alles schön gerechnet“, sagt auch Beiratsmitglied Karl-Heinz Jäger (Linke). Das Vertrauen sei allmählich aufgebraucht. „Wenn die Stadt dort Häuser bauen will, muss sie zuerst die Rostocker Straße ausbauen und für eine Umgehungsstraße sorgen“, sagt Jäger.

Ortsamtsleiter Wolfgang Westphal kann den Unmut verstehen. „Schon als ich hier 1994 anfing, stand der Verkehr auf der Fähr- und Pressentinstraße in der Diskussion.“ Seitdem hat sich die Einwohnerzahl fast verdoppelt: 4662 Gehlsdorfer zählte die Stadt zuletzt Ende 2017. „Der Verkehr kann hier nicht über eine einzige Straße abgewickelt werden“, sagt Westphal. Auch die Kritik an der Situation in Kita, Hort und Schule sei berechtigt.

Das letzte Wort hat die Bürgerschaft

Von einer Verweigerungshaltung hält der Ortsamtsleiter jedoch nichts: „Sollte das Baugebiet in Langenort nicht kommen, fiele in der Diskussion ein weiteres Argument für den Straßenausbau weg.“ Ortsbeiratsmitglied Andreas Tesche (Grüne) schlägt vor, die Zustimmung für den Bebauungsplan an eine feste Vereinbarung mit der Stadt für eine Umgehungsstraße zu koppeln. Diese Abmachung könnte auch auf den Öffentlichen Nahverkehr ausgedehnt werden, so Tesche.

Am Ende stimmt eine Mehrheit des Ortsbeirates dennoch gegen die Aufstellung eines B-Planes. Das letzte Wort hat die Bürgerschaft. Beiratsmitglied Sandra Wandt ( SPD): „ Gehlsdorf hat Verantwortung übernommen und sich dem Wohnungsbau bisher nicht verschlossen. Aber jetzt muss die Stadt auch einmal etwas zurückgeben.“

Anderes Wohngebiet wird durchgewunken

Kurios: Die Bebauung des Areals einer Baumschule am Ballastweg, nördlich der Gehlsdorfer Uferpromenade, befürwortete eine knappe Mehrheit des Ortsbeirates hingegen. Hier will die Stadt ein beschleunigtes Verfahren anwenden, um auf dem Privatgrundstück den Bau von insgesamt 26 Wohneinheiten zu ermöglichen. Aktuell ist der Bereich im Flächennutzungsplan als Grünfläche eingestuft. Eine Bürgerinitiative stemmt sich gegen den Umfang der Baupläne. Die meisten Ortsbeiratsmitglieder halten das geplante Vorhaben für verkraftbar.

