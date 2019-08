Rostock-Groß Klein

Als Ende der 1970er die Pläne für das Rostocker Neubauviertel Groß Klein bekannt wurden, schlugen die Wellen nicht nur im übertragenen Sinne hoch: Die Wohnblöcke sollten nicht parallel angeordnet werden wie in anderen Stadtteilen, sondern wellen- und ringförmig.

Und so kam es dann auch: 1979 begann der Bau der ersten Wohnblöcke, die sich regelrecht zwischen Lütten Klein und Warnemünde dahinschlängeln. Am Sonnabend feiert der Stadtteil den 40. Geburtstag mit einem bunten Fest im Stadtteil- und Begegnungszentrum Börgerhus.

Reine Schlafstadt

Ursula Birkner hat immerhin die Hälfte dieser Zeit in Groß Klein gelebt. „1988 zogen wir an den Dänenberg. Damals fühlte ich mich allerdings noch nicht als Groß Kleinerin, denn der Stadtteil galt als reine Schlafstadt.“ Damit konnte sie sich nicht identifizieren. Tatsächlich wurde bei der Planung von Groß Klein vor allem daran gedacht, die Wohnungsnot in der Stadt zu lindern und den Menschen mit dem Anschluss an die S-Bahn einen kurzen Arbeitsweg zu ermöglichen. Bei der Versorgungsinfrastruktur beschränkte man sich aufs Nötigste. „Wenn man ins Kino oder ins Theater wollte, musste man in die Innenstadt“, erinnert sich Birkner.

Die charakteristischen architektonischen Formen resultieren aus den Erfahrungen, die zuvor im Nachbarviertel Lütten Klein gemacht wurden, sagt die Rentnerin: „Dort pfiff der Wind durch die Blöcke, das wollte man in Groß Klein verhindern, zumal das Viertel noch näher an der Ostsee liegt.“

Tortenzimmer verbinden Blöcke

Für Birkner macht gerade das den Charme von Groß Klein aus. „Als Fußgänger kann man schön von Innenhof zu Innenhof laufen, dem Autofahrer erschließt sich das gar nicht.“ Um die an sich rechteckigen Blöcke in die Wellenform zu bringen, wurden die einzelnen Gebäude durch kleine verwinkelte Zwischenbauten verbunden. „Dadurch entstanden jeweils noch mal zwei sogenannte Trapezzimmer. Wir nannten sie aber wegen ihrer Form nur Tortenzimmer.“

Mit der Wende 1989 brach auch für Groß Klein eine neue Phase an. Wie in vielen sogenannten Plattenbauvierteln zogen viele Menschen in den Folgejahren weg. Die Einwohnerzahl sank von knapp 22 300 im Jahr 1992 auf nicht einmal mehr 13 400 im Jahr 2016. Mehrere Wohnblöcke wurden abgerissen. „Prognosen von 2006 gingen sogar davon aus, dass die Zahl bis 2018 auf 10 000 schrumpft“, sagt Christian Korp, Mitarbeiter im Börgerhus.

Einwohnerzahl steigt wieder

Doch diese Prognose traf nicht ein, die Einwohnerzahl stieg sogar wieder leicht: „Im vergangenen Jahr wohnten hier wieder 13 500 Menschen“, sagt Korp. Dass es nicht mehr sind, liege auch daran, dass der einzelne Einwohner heute mehr Fläche beanspruche. „Außerdem wohnen viele Ältere, die damals mit Kindern eingezogen waren, heute alleine oder zu zweit in großen Wohnungen.“ Auch die Lücken, die wegen des Leerstands gerissen wurden, werden nach und nach wieder geschlossen.

Schlimme Darstellung

Ein weiteres Problem ist die soziale Entmischung des Stadtteils. Wegen der relativ niedrigen Mieten wohnen viele sozial benachteiligte Familien in Groß Klein. Der Fernsehsender RTL II stellte in seiner Sendung „Hartz und herzlich“ einige Bewohner des Blockmacherrings vor. „Das war schlimm“, findet Ursula Birkner. „Unser Viertel wird da nur negativ dargestellt, als gäbe es nur Armut und Elend.“ Das gebe es zwar tatsächlich in Groß Klein, aber: „Ich bekomme selbst auch wenig Rente. Es gibt aber auch Hartz-IV-Empfänger, die ihre Wohnung in Ordnung halten und mit ihrem Geld so gut wirtschaften, dass sie damit bis ans Monatsende kommen – und stolz darauf sind.“

Für Ursula Birkner ist Groß Klein jedenfalls heute wieder schick: „Alle Fassaden sind saniert, es gibt tolle Hausgemeinschaften und mit dem Börgerhus auch einen Anlaufpunkt für alle Bürger.“ Inzwischen fühlt sich die Rentnerin daher auch wirklich als Groß Kleinerin.

